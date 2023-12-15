Изменения в работе "Яндекс.Такси", обращение МВД РК и долгожданное ослабление морозов - итоги 15 декабря

Завершено антимонопольное расследование в отношении "Яндекс.Такси". МВД РК борется с незаконной вырубкой елок. Казахстанцам пообещали ослабление морозов. Главные события 15 декабря - в подборке Zakon.kz.

Морозы отступают

Казахстанские синоптики предоставили прогноз погоды на ближайшие трое суток – с 16 по 18 декабря 2023 года. По данным РГП "Казгидромет", в стране ожидается ослабление морозов: прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха ночью на западе – до 0-10°C, на северо-западе, севере, в центре, на юге и юго-востоке – до -5-15°C.

Вместе с тем на востоке страны сохранится низкая температура до -22-35°C.

Смещающаяся ложбина циклона принесет интенсивные осадки в виде снега, метели, гололедные явления и усиление ветра сначала на западные, а затем, по мере смещения, и на остальные регионы, предупредили синоптики.

Пока погода продолжает лютовать, полицейские работают в усиленном режиме, доставляя застрявших на заснеженных трассах водителей в пункты обогрева.

По данным пресс-службы МВД РК, остаются закрытыми более 50 участков дорог международного, республиканского и местного значения. Только за прошедшие сутки полицейские оказали помощь 2660 казахстанцам, в том числе 118 детям. Всего с момента ухудшения погоды стражи порядка спасли более 3100 человек.

Позже в АО "НК "ҚазАвтоЖол" уточнили, что дороги республиканского значения начали открывать в трех областях страны.

Мангистауская область:

автодорога Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сай – Утес – Шетпе – Жетыбай – Актау (338-718 км, участок с. Бейнеу – Жетыбай).

Жамбылская область:

автодорога Мерке – Шу – Бурылбайтал (166-273 км, участок с. Биназар – с. Бурылбайтал).

Жетысуская область:

автодорога "Сарыозек-Коктал" (0-45 км, участок с. Сарыозек – перевал Алтын Емель).

Расследование по "Яндекс.Такси"

В сообщении Агентства по защите и развитию конкуренции за 15 декабря 2023 года отмечено, что компания привлечена к административной ответственности за координацию экономической деятельности таксопарков, выраженную в навязывании услуг технической поддержки программного обеспечения контрольно-кассовых машин.

Вдобавок "Яндекс.Такси" привлекли к административной ответственности за непредоставление информации антимонопольному органу.

Сообщается, что компания на добровольной основе внесла 3 млрд тенге в государственный фонд поддержки цифровой экосистемы Казахстана.

Подробнее о согласованных агентством антимонопольных и системных мерах, обеспечивающих баланс интересов пассажиров и водителей, читайте здесь.

Обращение МВД РК

Министерство внутренних дел Казахстана обратилось к общественности с просьбой сообщать о незаконной вырубке елок. Граждан, ставших свидетелями незаконной продажи или перевозки хвойных деревьев, просят сообщать об этом по телефону "102".

С 15 декабря МВД запущена акция "Ель", направленная на выявление и пресечение экологических правонарушений. Во время акции сотрудники природоохранной полиции проведут рейды по лесным массивам. В них также примут участие представители инспекции лесного хозяйства и животного мира.

Полицейские предупреждают, что за незаконную порубку деревьев и кустарников предусмотрена административная и уголовная ответственность. За нарушение природоохранного законодательства в данной сфере предусмотрен штраф от 50 до 150 МРП.

Высказывание Багдата Мусина об осознанном пользовании интернетом

Отвечая на вопрос журналистов об исчезновении безлимитного интернета из дешевых тарифных планов, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности призвал граждан использовать сеть с большей осознанностью.

По его мнению, если человеку не хватает 25 гигабайт трафика, скорее всего, он потребляет больше, чем требуется, ведь "когда житель страны работает восемь часов, трудится, он не может столько сидеть в интернете".

При этом министр подчеркнул, что не выступает за повышение тарифов со стороны мобильных операторов.

Лживая реклама БАДов

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Алматинской области, ведомство проанализировало рекламу БАДов, которая появилась в интернете, в том числе на страницах популярных блогеров, спортсменов и артистов в соцсетях. Прокуроры установили, что в этих рекламных роликах полезные свойства биологически активных добавок сильно преувеличивали.

В частности, в Сети активно рекламируют сублимированное сухое кобылье молоко под брендом Saumal. Его позиционируют как уникальный продукт, который якобы излечивает сахарный диабет и даже рак. Региональный департамент государственных доходов по поручению прокуратуры проверил достоверность рекламы и выяснил, что Saumal зарегистрирован как биологически активная добавка к пище – общеукрепляющее, иммуно-стимулирующее, успокаивающее средство. Это не лекарство, так что реклама вводила казахстанцев в заблуждение.

Производителя БАДа оштрафовали по ст. 157 КоАП на 603 750 тенге. Компания погасила штраф добровольно в полном объеме.

Редкие кадры

В Сети появилась фотография Динмухамеда Кунаева с женой, ее опубликовал музей Д. А. Кунаева.

По воспоминаниям самого героя снимка, его супруга, Зухра Шариповна, была для политика самым родным человеком, близким другом.

"Мы вместе прожили 50 лет, 6 месяцев и 2 дня. Это счастье, которое дается только один раз и которое уже никогда не вернешь!", – вспоминал Динмухамед Кунаев в своей книге.

Фото семейной четы можно посмотреть здесь.

Появление нового арт-объекта в Алматы

В Ауэзовском районе Алматы появился освещенный арт-объект в национальном стиле.

В пресс-службе акимата Алматы отметили, что в рамках реализации программы первого этапа "Бюджета народного участия-2023" в Ауэзовском районе были проведены работы по благоустройству 16 пустующих участков, среди которых пешеходный тротуар по ул. Щепеткова – Сатпаева и пустующий участок с обустройством пешеходной зоны западнее реки Большая Алматинка за ЖК "Тау Самал".

Благоустройство пешеходного тротуара было выполнено в национальном стиле, где визитной карточкой является арт-объект (стела) с названием района.

На участке за ЖК "Тау Самал" создана площадка для воркаута и детской игровой зоны с разделением возрастов, площадка для выгула домашних животных.

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