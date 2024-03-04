Землетрясение в Алматы, обрушение моста в Туркестане, Кошанов и Бектенов с визитом в России: главное за день

Сильное землетрясение в Алматы, его последствия, а также прогнозы, визиты главы правительства в мажилиса в Россию, в Казахстане внедряют "Прокурорский фильтр по защите инвесторов". Об этих и других важных новостях за день, расскажет Zakon.kz в информационном обзоре.

Официальные новости

Токаев принял акима Мангистауской области Нурлана Ногаева

Глава региона доложил об итогах социально-экономического развития области за прошлый год и представил план, направленный на повышение уровня благосостояния жителей Мангистау.

План включает в себя меры по модернизации сельского хозяйства, развитию инфраструктуры и обеспечению населения качественной питьевой водой. Особое внимание уделено эффективному использованию транспортно-логистического потенциала региона и развитию туризма.

4 марта в Акорде с участием президента Касым-Жомарта Токаева также состоялась официальная церемония принесения присяги вновь назначенным председателем суда МФЦА лордом Яном Бернеттом.

Открывая официальную церемонию, глава государства отметил значимую роль данного института в разрешении коммерческих споров.

Глава МЧС отчитался перед президентом

Министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов доложил президенту Токаеву о работе ведомства в связи землетрясениям в Алматы.



По его словам, алгоритм действий, в целом был выдержан в необходимых параметрах; ситуация в городе спокойная, все службы четко функционируют в соответствии с утвержденными планами.

Президент поручил министру в интересах жителей мегаполиса продолжать тесно взаимодействовать с акимом Ерболатом Досаевым и всеми городскими службами для обеспечения контроля над положением в Алматы.



Председатель Мажилиса Парламента Казахстана Ерлан Кошанов прибыл с официальным визитом в Россию



В рамках визита 4-5 марта 2024 года запланировано посещение городов Москва и Казань.

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов по приглашению председателя правительства России Михаила Мишустина совершил рабочий визит в Москву.

Это первый рабочий визит Олжаса Бектенова за рубеж в должности премьера Казахстана.

"В ходе переговоров главы правительств обсудили вопросы текущего торгово-экономического сотрудничества и ход реализации договоренностей, заключенных между президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Стороны определили совместные действия в области торговли и инвестиций, промышленной кооперации, энергетики, сельского хозяйства, гражданской авиации, а также транзитно-транспортного сотрудничества. Кроме того, обсуждено взаимодействие в культурной и образовательной сферах", – рассказали в пресс-службе правительства РК 4 марта 2024 года.

В Казахстане внедряют "Прокурорский фильтр по защите инвесторов"



Генеральная прокуратура разработала Методические рекомендации по реализации "прокурорского фильтра" по защите прав и законных интересов инвесторов, а также разграничения полномочий и зон ответственности между должностными лицами органов прокуратуры.

Теперь все проверки, иски со стороны госорганов, не говоря уже о запрет, будут осуществляться только под контролем прокуратуры.

Новые элементы камерального контроля госзакупок вводят в Казахстане

Министр финансов приказом от 27 февраля 2024 года внес соответствующие изменения в Правила проведения камерального контроля.

В Перечень профилей рисков камерального контроля процедур государственных закупок добавлен новый профиль следующего содержания:

"Неправомерное применение или неприменение национального режима в случаях и на условиях, которые предусмотрены международными договорами, ратифицированными РК при государственных закупках товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными потенциальными поставщиками".



Условием выбора данных для указанного профиля будет осуществление государственных закупок с применением изъятия из национального режима согласно перечню товаров, происходящих из иностранных государств, подлежащих изъятию из национального режима

Биометрическую идентификацию для зарегистрированных в маркетплейсах бизнесменов предлагают ввести в Казахстане

Это позволит минимизировать риски интернет-мошенничества в Казахстане, считает заместитель министра внутренних дел Айдос Рысбаев.

По его словам, наибольшее количество интернет-мошенничеств совершается в сфере онлайн-торговли путем размещения заведомо ложных объявлений. Таким способом с начала 2024 года совершено 1334 из 3645 преступлений.

Сам механизм выглядит следующим образом: мошенники используют для авторизации на сайтах объявлений зарубежные номера либо казахстанские, оформленные на посторонних лиц.

По данным МВД, казахстанцы лишились более 20 млрд тенге из-за интернет-мошенников в 2023 году.

Землетрясение в Алматы

4 марта 2024 года в Алматы примерно в 11:22 произошло очередное сильное землетрясение. Сила толчков составила 5 баллов, спустя буквально минуту по городу зазвучали сирены.

Эпицентр землетрясения был расположен в 31 км на юг от Алматы на территории Казахстана.

Жители и гости города покинули свои дома и рабочие месте. Кроме того, учителя попросили забрать учеников со школы.

Сразу после сильного землетрясения в городе развернули 384 пункта приема пострадавших: в 229 школах и 115 детских садах, 15 вузах, 20 колледжах и 5 стадионах. Сегодня, по сообщению акимата, сразу после землетрясения в пункты приема населения обратились 1132 человека.

Затем произошло еще два афтершока и горожане начали делиться фотофактами и видео последствий землетрясения: где-то обвалился потолок, разбилось стекло, пошли трещинами стены.

Как сообщили в Управления урбанистики и городского планирования, в основном повреждения касаются элементов отделочных материалов — навесные потолки, штукатурка, кафель и отделка фасада.

При эти уточняется, что повреждения не являются свидетельством нарушения несущих конструкций, поскольку устойчивость отделочных материалов зависит от ряда фактов и самого материала.

Для проведения всесторонней проверки созданы специальные рабочие группы.

Стоит отметить, что после сильного землетрясения южная столица погрузилась в 10-балльные пробки, а цены на такси взлетели.

Пробки образовались почти по всему мегаполису и при выезде из него.

Сейсмологи и ДЧС озвучили прогноз сильных землетрясений в Алматы

"На ближайшие дни на территории Алматинского прогностического полигона с вероятностью 70% сильных землетрясений не ожидается. Однако возможны повторные толчки, которые не представляют серьезной опасности. На основании решения комиссии, ДЧС считает возможным возвращение жителей к местам проживания", - говорится в заключении специалистов.

Проанализировав оперативные сейсмические данные, комиссия отметила стабильность на Алматинском прогностическом полигоне.

Специалисты отметили, что землетрясение, зафиксированное в 11:22, ощутимостью в 5 баллов, было основным толчком с последующими афтершоками.

Часть ж/д моста обрушилась в Туркестанской области

В Казнете распространили видео, на кадрах которого часть железнодорожного моста рушится, когда по нему проезжает грузовой поезд. К счастью, в момент обрушения автомобилей под мостом не было.

Очевидцы смогли зафиксировать эпизод с двух сторон.

В пресс-службе АО "НК "Қазақстан темір жолы" прокомментировали инцидент, уточнив, что это произошло днем 3 марта 2024 года.

Мартовское ЕНТ стартовало в Казахстане

Тестирование продлится до 30 марта. На данный момент 110 тыс. человек подали заявление для участия в нем.

"В мартовском ЕНТ участвуют лица, зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе условно, выпускники школ прошлых лет и колледжей, лица казахской национальности, не являющихся гражданами РК, а также обучающиеся выпускных классов школ для зачисления в вуз на платной основе по желанию", – сообщили в Минпросвещения.

При регистрации на ЕНТ тестируемые сами могут выбрать место, дату и время проведения экзамена.

Спорт

Александр Бублик установил рекорд в мировом рейтинге

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновленную версию рейтинга в одиночном и парном разрядах. Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик поднялся на рекордное для себя и страны место.

Благодаря выходу в финал на турнире АТР-500 в Дубае первая ракетка Казахстана взлетел на 20 позицию, что является наивысшим результатом в карьере Александра Бублика и всего казахстанского тенниса.

Другой представитель Казахстана, Александр Шевченко, потерял четыре позиции и опустился на 51 строчку.

Серии 1/8 финала Кубка Гагарина переезжают в Москву и Екатеринбург

Четвертого марта в рамках 1/8 финала Кубка Гагарина ЦСКА в Москве примет "Локомотив" из Ярославля, а "Автомобилист" и казанский "Ак Барс" встретятся в Екатеринбурге.

ЦСКА (Москва) – "Локомотив" (Ярославль). 4 марта, 21:30 (время Астаны)

В первом матче "армейцы" просто смяли "железнодорожников", забросив в их ворота четыре безответные шайбы. В повторной домашней встрече "Локо", пропустив первым, все взял реванш со счетом 2:1. Подробнее смотрите здесь.