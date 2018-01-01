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Как узнать, кто ищет вас в интернете
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Снижение суточного прироста заражений COVID-19 зафиксировали в РК
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244743
Рост заболевания COVID-19 продолжается в Казахстане
208
229809
Резкое увеличение суточного прироста заболевших COVID-19 зафиксировали в РК
198
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Если у вас есть эти банкноты, спешите их обменять
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179785
Назван самый счастливый знак зодиака в феврале
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Число заболевших коронавирусом увеличилось в Казахстане
61
148652
1548 заболевших за сутки: в Казахстане продолжается рост новых случаев COVID-19
28
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1584 зараженных за сутки: новые случаи COVID-19 выявлены во всех регионах РК
10
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Жесткий карантин в Казахстане возможен
36
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Время для покупки долларов назвал аналитик
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"Новыми" правилами WhatsApp встревожены казахстанцы
12
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Конкурс на 100 миллионов долларов объявил Илон Маск
4
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Правила снятия пенсии на жилье утвердили в РК
24
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Самые частые ошибки держателей банковских карт назвал эксперт
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Снятие пенсионных накоплений: юрист объяснил правила простым языком
4
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Токаев поручил создать новое Агентство
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Бывшая жена Аршавина впервые показала пораженное болезнью лицо
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Лера Кудрявцева оказалась прикована к инвалидной коляске
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Это пройденный этап - Дава впервые рассказал о расставании с Бузовой
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Навальный, рубль и тенге. Чего ждать при Байдене
70
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Приняты поправки, разрешающие не возить с собой права и техпаспорт
29
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23 января запустят онлайн-платформу для заявок на снятие пенсионных накоплений
47
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Девушка в маске с баннера оказалась казахстанкой. Что говорят в акимате Алматы?
27
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В Акмолинской области вводят частичный локдаун
1
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Бузова объявила о расставании с Давой
8
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Карантин ужесточат в Павлодарской области с 25 января
1
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Массовая вакцинация от коронавируса в Казахстане. Ответы на частые вопросы
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Несовершеннолетнего мальчика насиловали в бане
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Изменен режим работы банков, обменников и ломбардов в Казахстане
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Появились подробности гибели казахстанского лыжника
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Алматы вошел в "красную" зону по коронавирусу
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20-летняя девушка умерла в актюбинском медцентре
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Алматинский водитель пытался обмануть камеры "Сергек"
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Названы топ-5 самых быстро ржавеющих авто
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Расширенное заседание Правительства под председательством Токаева. Текстовая трансляция
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Мнение риелтора: когда стоит купить жилье на пенсионные накопления
10
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Снятие пенсионных: как действует пятилетнее ограничение на продажу недвижимости
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Как будут выглядеть еще четыре линии BRT в Алматы
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Собчак прокомментировала митинги в поддержку Навального
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Девушка стеснялась своей болезни и умерла на праздновании своего дня рождения
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Шкуры снежного барса и рыси на фото президента академии туризма шокировали казахстанцев
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Казахстанцев призывают выбросить маски
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Токаев высказался о новом законопроекте
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Алексей Панин тайно женился во второй раз
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1480 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировали в Казахстане
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WhatsApp потерял более 30 миллионов пользователей за последние 3 недели
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Опубликован список заведений - нарушителей карантина в Алматы
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Что изменится в пенсионной системе, рассказали в Минтруда
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Шымкентский цирк избавился от животных
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