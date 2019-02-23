Наши в городе. Итоги культурной недели 16-22 февраля

Что произошло в культурной жизни Казахстана и мира.

Рассказать о своей Родине можно по-разному. Лучше всего это получается, когда ведешь свое повествование на языке культуры, восхищая людей во всем мире собственным талантом. Как это работает, показали казахстанские деятели искусства на неделе с 16 по 22 февраля. Zakon.kz собрал для вас самые интересные и важные события в сфере искусства и творчества.

Прошедшая неделя ознаменовалась выходом в кинотеатральный прокат сразу двумя зарубежными фильмами с участием казахстанских актеров и каскадеров. Российский исторический фильм "Тобол" не состоялся бы без казахстанского участия. А в фильме киргизского режиссера Руслана Акуна "В поисках мамы 2" сыграл казахстанский красавчик Тауекел Мусилим.

С 23 февраля стартует документальный фильм "Денис Тен. Величайшее шоу". Но корреспондент Zakon.kz уже успел его увидеть и поделиться историей создания. Документальный фильм - тот случай, когда после просмотра выходишь из зала, и просто нет слов. Потому что ничего не хочется говорить, на душе лишь грусть. Но она светлая! Ибо мы должны быть счастливы, что в истории нашей страны Ангел по имени Денис Тен оставил свой след, и за свою недолгую, но славную жизнь сделал Казахстан узнаваемым в мире зимних видов спорта, начертил на карте мирового фигурного катания нашу страну.

Порадовали наши в Америке– Димаш Кудайберген и Данэлия Тулешова на американском шоу талантов мирового масштаба The World’s Best, выходящем по средам (в Казахстане уже наступает утро четверга) на канале CBS. Казахстанцы уверенно прошли своих соперников. Димаш как вокалист ожидаемо впечатлил жюри и зрителей сильнее, чем сестра Кристины из Италии, Данэлия победила в творческом состязании девушку из Японии, талантливо играющую на скрипке несмотря на то, что у нее вместо правой руки протез.

Продолжаем болеть за казахстанцев! Следующие раунды будут намного тяжелее, ведь в шоу остаются только лучшие из лучших.

К сожалению, наши отличились не только в хорошем плане. Актер Тимур Айдарбеков в 13 лет прославлял Родину на международных кинофестивалях, играя в фильмах "Уроки гармонии" и "Раненный ангел" Эмира Багазина, отмеченных более 25 наградами крупнейших международных кинофестивалей в Европе. А теперь ему 21, и он задержан полицией. Досудебное расследование в отношении подозреваемого проводится по ст.190 ч. 2 п. 2 УК РК.

Одной из наград картины "Уроки гармонии" является "Серебряный медведь" 63-го крупнейшего кинофестиваля Берлинале в 2013 году за выдающееся художественное достижение– операторскую работу.

К слову, на этой неделе стали известны имена победителей уже 69-го Берлинале. Главную награду - "Золотого медведя" - получил фильм "Синонимы" режиссера Надава Лапида.

Продолжается подготовка к самой желанной для всех кинематографистов премии "Оскар". В предстоящую церемонию вручения "Оскаров" снова внесли изменения. Также стало известно, что участники группы Queen выступит на церемонии вручения Оскар вместе с Адамом Ламбертом вместо покойного Фредди Меркьюри. Подобный трюк Queen проделывали на закрытии летней Олимпиады-2012 в Лондоне. Тогда солисткой была Jessie J.

Вспомнить прошлое решились в бельгийской телекоммуникационной компании Telenet YUGO, Они спустя 20 лет после выхода оригинального клипа Freestyler на композицию Bomfunk MC's выложили в интернет обновленный вариант ролика.

Не обошлось в мире культуры и без трагических событий. Из жизни ушли знаменитый модельер Карл Лагерфельд, Джордж Мендонса — герой легендарного снимка, посвященного окончанию Второй мировой войны и актриса из сериала "Глухарь".

Актеры Хью Джекман и Патрик Стюарт попали в Книгу рекордов Гиннеса. Их официальная карьера в качестве исполнителей ролей в фильмах Marvel длилась более 16 лет.

Возвращаясь к нашей стране, можно сказать, что не только наши соотечественники говорили о Казахстане в мире.

Повод вспомнить о Казахстане дал миру Snoop Dogg, опубликовавший в своем Instagram видео с городского фестиваля Aktau Open Fest. На кадрах два украинских баскетболиста пытаются выполнить трюк с мячом, но неудачно и один из них падает. Видео, опубликованное Snoop Dogg, было снято в 2014 году, в 2017 году кусочек видео опубликовал на своей странице баскетболист Шакил О’Нил. Позже на своей странице его выложил и президент международной спортивной организации, проводящей бои по смешанным единоборствам UFC Дан Уайт.

Ушедшая неделя еще раз показала, как важно ценить и любить своих деятелей культуры и спорта. Ибо никто не расскажет миру о нас с вами лучше, чем они. Ждем хороших новостей!

Альберт Ахметов

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