Скандалы, летние наряды и новости от легенд – итоги недели в культуре и спорте

Что обсуждали в конце весны.

Последняя неделя весны 2019 оказалась жаркой во всех смыслах. В мире культуры и спорта произошли события, связанные с легендарными личностями, не обошлось без скандалов и обсуждений стиля жизни. Корреспондент Zakon.kz подобрал самые обсуждаемые события.

С наступлением жарких дней, в последние дни перед летними месяцами, прекрасная половина человечества старается максимально показать окружающим свою сексуальность. У противоположного пола множество красивых девушек в очень легких одеждах вызывает восхищение, но находится немало завистников, которые уверены, что так одеваться неприлично и выглядит это вульгарно.

На этой волне скандальная модель из столицы отказалась от откровенных нарядов, а мы, наконец-то, выяснили профессиональное мнение ведущих казахстанских дизайнеров о том, стоит ли показывать все свои красоты в теплое время года.

Мисс Алматы 2019 дала нам первое интервью после того, как стала первой вице-мисс Казахстан, где рассказала о выборе будущей специальности, уровне конкуренции на самом красивом конкурсе страны и преимуществах работы моделью.

Громкое заявление прозвучало в мире профессионального бокса. Казахстанский профи Канат Ислам нацелился на пояс WBO в весе Головкина. Ради этого он даже покинул первый средний вес, в котором выступал ранее, до получения травмы.

Появление в информационном поле после долгого перерыва продюсера Баян Алагузовой вызвало настоящий ажиотаж. Она решила поставить все точки над i, рассказав шокирующую правду о том, почему распался ее единственный бойз-бэнд "Алау", и это вызвало громадный интерес у наших читателей.

В тени этой новости осталось даже фото и видео с открытой тренировки экс-чемпиона мира из Казахстана Геннадия Головкина в преддверии его боя 8 июня (9 числа утром по казахстанскому времени), где он рассказал о перспективах возврата себе поясов чемпиона мира.

К слову, горняки Каргандинской области сняли видео в поддержку Головкина перед предстоящим боем,

Cкандалом недели обернулось заявление бывшей партнерши Нуржана Керменбаева по дуэту Арнау певицы Жанар Хамитовой. Она уверена, что Кап-карашка ее кинул.

Юная алматинка спела на казахском на российском телеканале что является неординарным событием для соседней страны, а казахстанская актриса откровенно рассказала о встрече со Сталлоне на 72-м Каннском фестивале.

Но это все суета. На уходящей неделе случилось два события, по значимости стоящие как бы над повседневными заботами. Заслуги не остаются незамеченными, со временем мы даже сильнее ощущаем ценность произошедших событий и то, с какими талантливейшими людьми мы живем в одно время. Казахстанский и советский хоккеист, олимпийский чемпион 1976 года Борис Александров посмертно введен в зал славы Международной федерации хоккея IIHF, Наивысшее достижение хоккейной сборной Казахстана на Зимних Олимпийских играх достигнуто именно под его руководством. В Нагано-1998 наша хоккейная дружина заняла 8 место, выйдя в четвертьфинал.

Достижения в футболе известного казахстанского вратаря Давида Лории, завершившего игровую карьеру на этой неделе, намного скромнее, чем у Александрова, но несмотря на такую разницу он был в составе молодежной сборной Казахстана в те годы, когда она в первый и пока единственный раз участвовала в финальном турнире Молодежного чемпионата мира по футболу для игроков до 19 лет в 1999 году.

На официальной странице ART ENERGY Almaty в Facebook появился интригующий пост от имени Белки, который начинается с комментария, что "она лично хотела высказать пару своих мыслей и даже попрощаться". Как позже выяснилось, это случится уже в июле. Спустя год после ее установки, солому начнут убирать, поскольку смотрится она некрасиво. Выдвинута одна частная инициатива по продлению ее жизни.

Возвращаясь в наше время, напомним о том, что в столице Казахстана в сентябре состоится квалификационный к Олимпиаде-2020 чемпионат мира по трем видам борьбы и первостепенной целью для всех команд станет завоевание как можно большего количества лицензий на главные старты четырехлетия в Токио-2020.

Наставник сильнейшей сборной планеты по греко-римской борьбе - команды России Гоги Когуашвили, поделился своими мыслями о прошедшем в Алматы соревновании памяти выдающегося наставника Болата Турлыханова. Также пятикратный чемпион мира поведал о задачах российской команды на чемпионат мира, который пройдет в этом году в столице Казахстана.

А Национальный Олимпийский комитет продолжает придерживаться строгой политики нулевой терпимости в вопросах применения допинга и выражает полную поддержку инициативам Международного Олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) по защите "чистых" спортсменов. Несмотря на предпринимаемые меры по разъяснению недопустимости приема запрещенных препаратов и методов, на неделе стало известно, что чемпионка Казахстана по ММА Асем Жакенова и выступающая в гребле на байдарках и каноэ Валерия Копущу дисквалифицированы за употребление допинга.

Завершилась весна, в свои права вступило лето. И пусть для каждого из нас оно будет самым лучшим в жизни. Мечты о счастье пусть осуществятся, отпуска пройдут на ура, а казахстанские деятели культуры и спорта радуют нас только хорошими и значимыми новостями.

Альберт Ахметов

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