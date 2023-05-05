Токаев обратился к силовикам, а Нацбанк – к казахстанцам, коррупция в Шымкенте – важное за 5 мая

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев участвовал в церемонии вручения госнаград, высших воинских и специальных званий, классных чинов и провел Всеармейское совещание в Астане. Антикор расследует дело в Управлении земельных отношений Шымкента. Все новости за 5 мая – в подборке Zakon.kz.

Токаев обратился к силовикам



Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии вручения госнаград, высших воинских и специальных званий, классных чинов. Он поздравил участников церемонии с Днем защитника Отечества и Днем Победы. По словам Токаева, Казахстан – миролюбивое государство.

"Мы поддерживаем дружественные отношения со всеми зарубежными странами. Мы считаем необходимым разрешать любые вопросы между государствами мирным путем. Однако мы не можем проявлять беспечность, в любых условиях важно сохранять бдительность", – сказал глава государства.

Президент повысил в звании силовиков

Касым-Жомарт Токаев 5 мая подписал указ "О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов". Так, глава государства постановил присвоить специальное звание генерал-лейтенант полиции Игорю Лепехе и Ержану Саденову. Кому еще присвоены воинские звания, читайте в материале Zakon.kz.

Всеармейское совещание в Астане

В столице под председательством главы государства – Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Касым-Жомарта Токаева прошло Всеармейское совещание.

Токаев заявил, что существующая военная инфраструктура создавалась с учетом стандартов советской армии. Сегодня стоит сложная задача по трансформации нашей армии.

Свое представление о солдате озвучил Токаев. Он отметил, что солдаты должны быть не только мужественными и самоотверженными, но и образованными.

Президент поручил нарастить долю современного вооружения и техники, особенно высокоточных средств поражения, беспилотников и роботизированных комплексов.

Токаев высказался о социальных лифтах для военнослужащих и анонсировал повышение зарплат военным.

Также глава государства наградил за мужество и самоотверженность пятерых военнослужащих.

Нацбанк предупредил казахстанцев

Национальный банк Казахстана заявил о новых схемах мошенничества в сфере инвестиционных проектов. Активизировались мошеннические группы, позиционирующие себя компаниями, связанными с инвестиционной деятельностью. Эти группы создают сайты и мобильные приложения, содержащие рекламные ролики, описывающие несуществующие программы финансового развития, простые способы быстрого заработка на биржевой торговле.

3,7 млрд тенге на теплогазоснабжение Актау и сел

Правительство Казахстана выделяет из своего резерва 3 млрд 695 млн 925 тыс. тенге на завершение строительства магистрального газопровода с установкой автоматизированной газораспределительной станции от газопровода "Жанаозен-Актау". Соответствующее постановление подписал премьер-министр Алихан Смаилов.

Коррупция в Управлении земельных отношений Шымкента

Антикоррупционной службой по Шымкенту расследуется ряд уголовных дел в отношении руководящего состава Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города.

Руководитель управления подозревается в получении взяток в размере от 200 тыс. до 800 тыс. тенге от начальников отделов за общее покровительство. Его заместитель и начальник отдела подозреваются в получении в группе лиц по предварительному сговору взятки в размере 5 млн тенге от бизнесмена за беспрепятственное производство оплаты бюджетных средств при государственном изъятии земельного участка.

Как отметят праздники в Астане и Алматы

В честь Дня Победы в Великой Отечественной войне и Дня защитника Отечества в столице запланировано проведение более 50 разноплановых мероприятий. Учреждения города готовят концерты, постановки, выставки, спортивные турниры и многое другое. Подробнее – в материале корреспондента Zakon.kz.

Какие мероприятия пройдут в Алматы в честь Дня Победы, рассказали в пресс-службе акимата южной столицы.



В Алматы сносят четырехэтажное здание

Очередной незаконный объект попал под снос в Алматы. Как рассказали в Управлении градостроительного контроля города, четырехэтажное здание по ул. Богенбай батыра, д. 24 возведено незаконно. По данным ведомства, судебные разбирательства по нежилому помещению по иску управления длились продолжительное время.

Еще один ЖК в Алматы, где не стоит покупать квартиры

В ходе мониторинга интернет-ресурсов Управление градостроительного контроля выявило объявление о продаже квартир в ЖК по адресу: пр. Достык, 170/1. Горожан предостерегают от покупки недвижимости в жилом комплексе по этому адресу, отметили в алматинском акимате.



Президент FIFA забил хет-трик в ворота сборной Казахстана

Во время официального визита главы Международной федерации футбола Джанни Инфантино в Казахстан состоялась товарищеская игра между командами FIFA и Федерацией футбола нашей республики. В ходе игры ворота казахстанской дружины три раза распечатал глава ФИФА. Сам же матч завершился дружеской ничьей – 4:4.



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