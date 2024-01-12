Все по-новому и кратко: требования к вузам, научно-технический совет и правила строительства дорог

Новые квалификационные требования к вузам утвердили в Казахстане. Создан научно-технический совет при Минэнерго. Строить и ремонтировать дороги в стране будут по новым правилам. Главное за 12 января 2024 года в обзоре Zakon.kz.

Новые требования к вузам

Министр науки и высшего образования приказом от 5 января 2024 года утвердил Квалификационные требования, предъявляемые к образовательной деятельности организаций, предоставляющих высшее и послевузовское образование, и перечень подтверждающих документов. Что будут включать в себя базовые квалификационные требования читайте по ссылке.

Реорганизация Национального центра тестирования

МНВО подготовило приказ "О реорганизации республиканского государственного казенного предприятия "Национальный центр тестирования" Министерства науки и высшего образования РК. Основным предметом деятельности предприятия определена деятельность в области начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего, послевузовского и дополнительного образования. Подробнее читайте здесь.

Новый научно-технический совет

Министр энергетики подписал приказ от 29 декабря 2023 года "О создании Научно-технического совета по рассмотрению проектов научно-исследовательских, научно-технических и опытно-конструкторских работ Министерства энергетики РК". Также утверждены положение о Научно-техническом совете и его состав.

НТС является консультативно-совещательным органом и создается с целью эффективного содействия реализации государственной политики в области науки и научно-технической деятельности, а также координации работ по проведению научных исследований в регулируемых сферах Министерства энергетики.

Очередное предупреждение от МЧС

Спасатели 12 января обратились к казахстанцам. МЧС призывает казахстанцев соблюдать меры пожарной безопасности, следить за штормовыми предупреждениями, изменениями погоды, сообщениями о закрытии дорог, а также не выезжать в дальние поездки.

Газовики вымогали деньги у сельчан Улытауской области

В поселке Кабанбай батыра и селе Талап на протяжении длительного времени не было возможности подключения к газоиспользующему оборудованию сети газораспределения, а руководитель и главный специалист Жезказганского филиала АО "КазТрансГаз Аймак" вымогали у граждан денежные вознаграждения в размере от 70 до 300 тысяч тенге.

Семейный разборки Рахата Турлыханова

9 января 2024 года Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Алматы рассмотрел дело в отношении артиста. Тогда стало известно, что артист избил супругу, но они примирились. Уже 12 января в суде заявили, что дело пересматривают в апелляционном порядке.

Прогноз по финрынку на 2024 год

Среди главных ожидаемых событий 2024 года в финансовой сфере – продажа нескольких банков, создание фондов и цифровые сельхозкредиты. Об этих и других важных темах Zakon.kz.рассказали казахстанские эксперты. Более подобно можно прочитать тут.

Новые правила строительства и ремонта дорог

Министерство транспорта приказом от 5 января 2024 года обновило Правила реализации и финансирования работ по строительству, реконструкции, ремонту, содержанию, диагностике, паспортизации и инструментальному обследованию автомобильных дорог общего пользования. Правила нацелены на повышение эффективности и своевременности реализации автодорожных проектов международного и республиканского значения. Ознакомиться с деталями можно по ссылке.

Рынок жилья в 2024 году

Что будет с рынком жилья в Казахстане в 2024 году, рассказали эксперты Zakon.kz. По их мнению, льготные ипотечные программы только подтолкнут цены вверх. В свою очередь, советник президента саморегулируемой Ассоциации риелторов Казахстана Нина Лукьяненко заявляет, что никаких резких всплесков мы не увидим.

Новая работа Жакипа Асанова

Жакип Асанов назначен координатором группы наблюдателей от МПА СНГ на президентских выборах в Азербайджане. Его кандидатуру выдвинул Сенат Парламента РК. Внеочередные президентские выборы в Азербайджане пройдут 7 февраля 2024 года.

Андрей Цалюк больше не замглавы KASE

Решением Совета директоров Казахстанской фондовой биржи (KASE) с 13 января 2024 года досрочно прекращены полномочия Цалюка Андрея Юрьевича в качестве заместителя председателя правления KASE по его инициативе в связи с выходом на заслуженный отдых. Андрей Цалюк был избран вице-президентом KASE и введен в состав правления KASE с 15 октября 2007 года.

Продажа личных номеров казахстанцев

Базы телефонных номеров казахстанцев можно купить от 2 тыс. тенге и выше, в зависимости от количества контактов. Почему так происходит и что делать Zakon.kz рассказали в Комитете информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Новости мира и спорта

Сына президента США Хантера Байдена обвиняют в девяти налоговых преступлениях. По мнению прокуроров, он в течение четырех лет не выплачивал налоговой службе 1,4 млн долларов, а вместо этого использовал деньги для финансирования экстравагантного образа жизни, включавшего наркотики и алкоголь.



Главный тренер футбольного клуба "Барселона" Хави с оптимизмом смотрит на то, что его подопечные сумеют обыграть самую титулованную команду планеты в финале Суперкубка Испании нынешнего сезона.

Министр обороны США Ллойд Остин отдавал приказы и контролировал удары по объектам хуситов в Йемене из больницы с помощью полного набора защищенных средств связи. Ллойд Остин находится в больнице с 1 января после того, как 22 декабря у него возникли осложнения после операции по лечению рака простаты.

В свою очередь, йеменская хуситская группировка "Ансар Аллах" пообещала отомстить США и Великобритании за массированные удары по стране.

11 января 2024 года президент России Владимир Путин пообещал когда-нибудь обязательно посетить Курильские острова. Он отметил, что никогда там не был. После этого в Японии заявили, что будут следить за ситуацией и реагировать при необходимости.

Игроки сборной Гамбии, которые накануне избежали воздушного инцидента, вскоре объявили бойкот своим тренировкам перед стартом Кубка африканских наций 2024 года. Футболисты требуют премиальные за удачный отбор на будущие состязания.

Бывший главный тренер сборной Китая по футболу Ли Те открыто высказался, что ранее давал взятки за некоторые услуги.