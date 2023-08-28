Итоги дня: учебная разгрузка, фруктовое безумие, подорожание угля

Казахстанским школьникам сократят учебную нагрузку. Чиновники прокомментировали фруктовое безумие на ярмарке в Астане. Уголь в новом отопительном сезоне подорожает на 15%. Главные события 28 августа – в подборке Zakon.kz.

Президент

Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ о признании банковских гарантий при госзакупках в странах ЕАЭС. Теперь банки, зарегистрированные в одном государстве ЕАЭС, смогут выдавать гарантии участникам госзакупок в других государствах экономического союза.

Глава государства принял председателя Высшей аудиторской палаты Наталью Годунову. Она представила президенту отчет о работе палаты за первое полугодие 2023 года. Наталья Годунова доложила, что за отчетный период ведомство провело 12 аудиторских мероприятий на 121 объекте с охватом около 9,3 трлн тенге бюджетных средств. Она проинформировала Касым-Жомарта Токаева об итогах проверок в Минэкологии, подведомственных организациях МТСЗН, РГП "Казводхоз" и других структурах. Президент дал ряд поручений по аудиту использования бюджетных средств и эффективности реализации госпрограмм.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял председателя КНБ Ермека Сагимбаева. Глава ведомства доложил президенту о нейтрализации ячейки радикалов, готовивших теракты в Казахстане, и отчитался о работе по оздоровлению криминогенной ситуации.



Парламент

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента РК. Совместное заседание состоится 1 сентября в 11:00 в Астане. По всей вероятности, на нем выступит глава государства Касым-Жомарт Токаев с традиционным Посланием народу Казахстана.

Учебная разгрузка

Министерство просвещения РК подготовило изменения в типовые учебные программы по общеобразовательным предметам и курсам по выбору на уровне начального, основного среднего и общего среднего образования. В предстоящем учебном году казахстанским школьникам сократят учебную нагрузку по всем предметам в связи с возвратом к 34-недельному учебному году. Для учащихся всех классов на две недели сокращается обучение. Документ пока не утвержден, его публичное обсуждение продлится до 11 сентября.

Конкуренция за пшеницу

Зампредседателя АО "НК "Продкорпорация" Самат Теньбаев на круглом столе по продовольственной безопасности в СЦК прокомментировал обострение конкуренции с Россией за рынки сбыта пшеницы. Он отметил, что Казахстану стоит бороться за рынки Центральной Азии. Сейчас РК отгружает ближайшим соседям до 5 млн тонн зерна, а также развивает поставки в Китай. В перспективе Казахстан может поставлять в КНР до 3,5 млн тонн пшеницы в год.

Фруктовое безумие

Замруководителя управления по инвестициям и развитию предпринимательства Астаны Максат Жанабаев рассказал, кто разбирал нарасхват бесплатные фрукты на выставке-ярмарке сельхозпродукции из Таджикистана, которая состоялась на выходных. Он пояснил, что попавшее на видео "фруктовое безумие" устроили сами таджикские фермеры, которые бесплатно передавали свою продукцию казахстанцам, желавшим попробовать на вкус арбузы, дыни и фрукты из Таджикистана.

Немного позже столпотворение на ярмарке прокомментировал аким Астаны Женис Касымбек. Он признал, что на мероприятии были случаи порчи имущества и нарушения общественного порядка, и назвал их признаками низкой культуры. Аким пообещал, что всех, кто допустил факты вандализма, найдут и привлекут к ответственности.

Уголь подорожает

Уголь для нужд населения в предстоящем отопительном сезоне подорожает в среднем на 15%, сообщил заместитель председателя Комитета индустриального развития МИИР РК Турар Жолмагамбетов на брифинге в СЦК. По его словам, в отдельных случаях цена тонны угля может дойти до 25 тысяч тенге. Подорожание он объяснил инфляцией, добавив, что социальный уголь в Казахстане остается дешевле, чем в соседних государствах.

Металл под запретом

МИИР РК подготовило приказ, который вводит полугодовой запрет на вывоз с территории Казахстана по железной дороге слитков, лома и отходов черных металлов, в том числе различных труб, частей железнодорожных локомотивов, вагонов трамвая и так далее. Вывозить металлолом можно будет только через три пункта пропуска. Запрет планируют ввести, чтобы снизить нагрузку на пропускную способность станций, через которые проходят важные грузы.

Кайрат Нуртас попал в скандал

Популярный казахстанский певец Кайрат Нуртас вновь оказался в центре скандала: в соцсетях появилось видео, на котором автомобиль исполнителя грубо нарушает ПДД в Жамбылской области. Интернет-пользователи высказали возмущение по этому поводу. В областном департаменте полиции сообщили, что за правонарушение 37-летнего водителя иномарки Mercedes-Benz W222 оштрафовали на 10 350 тенге.

Крупное ДТП в Алматы

В Алматы автомобиль Mercedes на скорости въехал в автобусную остановку, когда там находились люди. В результате семерых человек госпитализировали. Трех пострадавших отправили на амбулаторное лечение, двух подростков доставили в Центр детской неотложной помощи Алматы.



В мире

Не менее 20 человек погибли из-за страшных лесных пожаров в Греции, которые не могут потушить уже более недели. На северо-востоке страны стихия опустошила 77 тысяч гектаров. Еще один пожар бушует в окрестностях Афин и уже подбирается к греческой столице. Третий очаг возгорания возник на острове Андрос. Сейчас с огнем сражаются свыше 600 пожарных, включая подкрепления из других государств ЕС.

Министерство по делам океана Южной Кореи обнародовало результаты анализа первых проб воды из океана после того, как Япония сбросила в море радиоактивные стоки с АЭС "Фукусима". Пока что уровень радиации в воде не превышает нормативы, установленные Всемирной организацией здравоохранения.

Названа предварительная причина разрушительных пожаров на гавайском острове Мауи, унесших жизни как минимум 115 человек. Журналисты The Associated Press заявили, что огонь быстро распространился по сухой траве из-за плохого состояния линий электропередачи: ураганный ветер срывал оголенные провода и валил старые опоры ЛЭП.

Спорт

Алматинский футзальный клуб "Кайрат" одержал три победы в трех играх и выиграл престижный турнир Record International Masters Cup, который завершился в Португалии. Алматинская команда в заключительном туре сумела с минимальным перевесом обыграть португальскую "Брагу".

Гонщик "Астаны" поднялся на второе место общего зачета "Вуэльты-2023". По итогам двух предварительных этапов 24-летний испанец Хавьер Ромо, который выступает за "Астану", располагается на второй строчке генеральной классификации тура.

Главный тренер футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола установил новый рекорд в Английской премьер-лиге, быстрее всех одержав 200 побед в чемпионате АПЛ. Для этого ему потребовалось 269 матчей.

