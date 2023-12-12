Пороги для снятия пенсионных, повышение тарифов на комуслуги, "слежки" КНБ за переписками – итоги дня

ЕНПФ объявил "новые" пороги минимальной достаточности для снятия пенсионных накоплений. В 2024 году казахстанцев ждет повышение тарифов на комуслуги. Видео "слежки" КНБ за переписками в WhatsApp распространяют в сети. Главные новости за 12 декабря – в подборке Zakon.kz.

"Новые" пороги для снятия пенсионных накоплений

Единый накопительный пенсионный фонд опубликовал пороги минимальной достаточности (ПМД) для снятия пенсионных накоплений на 2024 год.

В следующем году размеры ПМД будут прежними. Подробнее по ссылке.

Позднее в ЕНПФ рассказали, что сохранение размеров порогов минимальной достаточности отчасти связано с повышением прогнозной годовой процентной ставки доходности.

Выступление Токаева на встрече с бизнесом

12 декабря в Астане президент Касым-Жомарт Токаев наградил лауреатов премии "Алтын сапа" и "Парыз", а также выступил с заявлением по поддержке бизнеса.

По словам Токаева, от государственного аппарата требуется постоянный фокус внимания на конечные результаты. А в привлечении инвестиций должен быть принцип "ноль бюрократии – максимум конкретных действий".

Глава государства также отметил, что системной перезагрузке отношений между бизнесом и государством будет содействовать новый Налоговый кодекс, в нем закладывается переход фискальных органов на сервисную модель администрирования. По новому документу планируется на 30% снизить налоговую отчетность для субъектов бизнеса и оптимизировать как минимум на 20% количество налоговых платежей. Кроме того, отменят расчеты и декларации по налогу на транспортные средства, а также расчеты по земельному налогу и имуществу при сумме налоговых обязательств менее 1 миллиона тенге.

Здесь же президент высказался о переходе "АрселорМиттал Темиртау" (ныне Qarmet) новому инвестору. Он заявил, что спрос с нового собственника – Андрея Лаврентьев – будет жестким.

Новые тарифы в сфере ЖКХ

Министр национальной экономики Алибек Куантыров заявил, что в 2024 году тарифы на коммунальные услуги повысят примерно на 15-20%, в некоторых городах они вырастут на 25%, в зависимости от износа сетей и объектов энергетики.

Глава Миннацэкономики отметил, что в Астане в 2023 году тарифы повысили на 20%, и это нельзя называть большим увеличением. По его словам, больше всего тарифы выросли в Экибастузе, Риддере, Лисаковске и Аркалыке.

"Слежки" КНБ за переписками казахстанцев

В Казнет попало видео "слежки" Комитета национальной безопасности за переписками казахстанцев в WhatsApp. Но, как оказалось, к Казахстану это видео не имеет отношения.

Как рассказали специалисты Stopfake.kz, этот видеоролик появился в соцсетях в конце октября 2023 года. Его также массово распространяли пользователи в Узбекистане и Дагестане, утверждая, что таким образом власти взламывают и отслеживают сообщения в мессенджерах.

Заявление министра об отопительном сезоне

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев назвал текущую ситуацию на казахстанских ТЭЦ "технологическим нарушением".

По его словам, технологические нарушения выявили на Риддерской ТЭЦ, ГРЭС-1 ТОО "Bassel Group LLS" города Темиртау и Экибастузской ТЭЦ. Однако температурный режим ужевосстановили в полном объеме.

"И согласно классификации технологических нарушений, ни одна из указанных ситуаций не подпадает под (определение. – Прим. ред.) аварии", – заявил Алмасадам Саткалиев.

Высказывание главы Минтруда о повышении пенсий на 10 тыс. тенге

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова прокомментировала повышение пенсии на 9%. Она заявила, что законодательно индексация проводится на уровеньпрогнозируемой инфляции, с опережением на 2%.

По ее словам, средний размер пенсии на сегодняшний день составляет 120 тыс. тенге. Максимальный размер пенсии - более 183 тыс. тенге, без учета накопительной пенсии.

Приговор начальнику Управления ДЧС Алматы

В Костанае огласили приговор начальнику Управления ДЧС Алматы Жаныспаеву А.К. Его признали виновным за получение денежного вознаграждения в общей сумме более 13 млн тенге за общее покровительство предпринимателя.

Жаныспаева приговорили к пяти годам лишения свободы. Кроме того, лишили специального звания, а также пожизненного права занимать должности на государственной службе.

Назначения

Дархан Иманашев стал новым председателем правления АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол". Ранее этот пост занимал Мейрхат Касымбаев.

Алматинских школьников переводят на онлайн-обучение

В Алматы из-за сильного мороза учащихся 0,1-9-х классов переводят на дистанционный формат обучения. В "Казгидромет" сообщили, что 13-14 декабря ожидаются неблагоприятные погодные условия – морозы до 27 градусов.

В Астане замерз самолет

Самолет авиакомпании Qazaq Air не смог взлететь в Астане. В авиакомпании отметили, что из-за высокой вязкости масла в двигателе турбина на запуске не набирала нужные обороты и поэтому он не запускался. Связано это с экстремальной минусовой температурой в городе.

Спорт

Казахстанца Юрия Польского избрали президентом Азиатской федерации тенниса (ATF) на ближайшие четыре года. Он набрал наибольшее количество голосов, обогнав представителей Таиланда, Японии и Шри-Ланки.

Казахстан одержал волевую победу на молодежном ЧМ-2023 по хоккею, обыграв команду Дании.

Мир

Помощник президента Саида Мирзиёева заявила о необходимости поставить точку в дебатах по реформе узбекского алфавита на латинице. Она отметила, что слово "Узбекистан" пишется по-разному и неправильно.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на избиение арбитра FIFA. Он осудил нападение на рефери после матча "Анкарагюджю" – "Кайкур Ризеспор". Турецкий лиденр заявил, что не позволит насилию иметь место в турецком спорте.

Экземпляр самого первого издания романа Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" продали на аукционе за 69 тыс. долларов.