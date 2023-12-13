Мобильные переводы, вывод капитала и замерзшая граница с Китаем: главные события 13 декабря

Налоговая служба будет обращать внимание на мобильные переводы казахстанцев. Мажилис одобрил важный законопроект о борьбе с выводом капитала. Границу с Китаем закрыли для грузовых поездов из-за непогоды. Главные события 13 декабря – в подборке Zakon.kz.

Токаев принял акима СКО

Президент Касым-Жомарт Токаев принял акима Северно-Казахстанской области Гауеза Нурмухамбетова и выслушал его отчет о социально-экономическом развитии региона. Аким СКО доложил главе государства о том, какие проекты реализуют в регионе в сферах сельского хозяйства, промышленности, образования, здравоохранения, а также отчитался о ходе отопительного сезона. Касым-Жомарт Токаев дал Гауезу Нурмухамбетову поручения по дальнейшему развитию Северно-Казахстанской области.

Отсрочка по уплате госпошлины

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который вносит поправки в некоторые правовые акты по вопросам налогообложения. Теперь в ГПК предусмотрена возможность предоставления отсрочки по уплате госпошлины за подаваемый в суд иск. Аналогичные поправки вносятся в АППК. Подробнее читайте здесь.

Налоговая присмотрит за переводами

Директор Департамента администрирования непроизводственных платежей, физлиц и специальных налоговых режимов КГД МФ РК Нуржан Куандыков рассказал, какие мобильные переводы казахстанцев привлекут внимание налоговых органов. Он объяснил, что при получении 100 переводов от разных лиц в течение последних трех месяцев у налогового ведомства могут возникнуть вопросы к гражданину. Получателей таких переводов смогут проверить на предмет предпринимательской деятельности. При этом регулярные переводы между членами семьи никаких подозрений вызывать не будут.



Законопроект о борьбе с выводом капитала

Депутаты Мажилиса 13 декабря одобрили поправки по вопросам трансфертного ценообразования. Министр финансов Ерулан Жамаубаев объяснил, что законопроект направлен на предотвращение потерь государственного дохода в международных деловых операциях. Он призван исключить ситуации, когда случаи, когда крупные налогоплательщики продают весь объем сырья "эксклюзивным" трейдерам по заниженным ценам и предотвратит вывод капитала из страны.

Специальный налоговый режим

Министерство национальной экономики подготовило дополнения в Перечень видов деятельности для целей применения специального налогового режима розничного налога. Сейчас в этом списке 190 видов деятельности, в обновленном его варианте будет 380 пунктов. О том, каким образом изменится перечень, читайте по ссылке.

Штрафы за деревья

Минэкологии подготовило поправки к базовым ставкам, по которым рассчитывают вред природе при незаконной вырубке деревьев. В документ добавили новый пункт, предусматривающий размер возмещения за незаконную порубку, уничтожение и повреждение деревьев и кустарников, растущих в черте городов. Подробнее о том, в какие суммы обойдутся казахстанцам незаконно спиленные деревья разных пород, можно прочесть здесь.



Пенсии казахстанцев

С начала 2023 года из республиканского бюджета выплатили пенсии на сумму 3 трлн 33,7 млрд тенге. Из них на выплату базовой пенсии направили 930,6 млрд тенге, на выплату солидарной пенсии – 2 трлн 103,1 млрд тенге, сообщили 13 декабря в МТСЗН РК. По состоянию на 1 декабря в Казахстане жили 2 млн 328 тыс. пенсионеров. Средний размер совокупной пенсии на 1 декабря 2023 года составил 120 838 тенге.

"Вторичка" подешевела

По итогам ноября 2023 года стоимость недвижимости на вторичном рынке снизилась на 5,4%. Аренда подешевела на 0,9% в целом по стране, утверждают аналитики. При этом новые квартиры в Казахстане выросли в цене на 3,2% за год. Подробнее о том, в каких городах Казахстана квартиры стали дешевле, можно узнать по ссылке.



"Замерзшая" граница с Китаем

Китай из-за непогоды приостановил прием грузов, следующих из Казахстана железнодорожным транспортом. Китай не принимает зерновозы, крытые вагоны с зерном, цистерны с растительными маслами. На станции Алашанькоу приостановили работу терминалов. Грузовые и контейнерные поезда стоят в ожидании. В связи с этим КТЖ также ввело запрет до 25 декабря на прием грузов в контейнерах, зерновозов, зерновых грузов в крытых вагонах и растительных масел в цистернах через погранпереход Достык.

Дело о детском лагере в сауне

Прокуратура Алматы направила в суд уголовное дело в отношении руководителя отдела образования города. Чиновника обвиняют в покушении на получение взятки в размере 12 млн тенге за признание компании-поставщика победителем конкурса по организации лагеря для детей-сирот. Также прокуратура внесла представление об устранении нарушений, которые привели к тому, что подрядчик обустроил детский лагерь в здании сауны.

Подпольное казино в Жанаозене

Членов преступной группы, которая занималась организацией незаконного игорного бизнеса, задержали в Жанаозене. Организаторы подпольного казино успели заработать 77 млн тенге, прежде чем их деятельность пресекли сотрудники АФМ. Идет расследование.

В мире

Еврокомиссия приняла директиву "Пакет защиты демократии", которая обяжет всех представителей интересов не входящих в ЕС государств регистрироваться в Реестре транспарентности Евросоюза с указанием всех полученных от иностранного государства платежей. Документ приняли в преддверии выборов 2024 года в Европарламент. В ЕС подчеркнули, что это не закон об иноагентах, а "меры для защиты демократии" от внешнего воздействия.

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за немедленное прекращение огня и объявление гуманитарного перемирия в секторе Газа. За гуманитарное перемирие высказались 153 государства, 10 стран проголосовали против, 23 воздержались. Израиль и США выступили против резолюции, но среди государств, поддержавших перемирие, оказались Канада, Австралия и Новая Зеландия. Решения Генассамблеи политически значимы, но исполнять их участники конфликта не обязаны.

Аргентина обесценит свою валюту, песо, более чем на 50% в качестве экстренной меры по борьбе с тяжелейшим экономическим кризисом. Теперь один доллар в Аргентине будет стоить 800 песо вместо 365. Правительство также урежет расходы на реализацию инфраструктурных проектов, так как, в стране нет денег, чтобы оплачивать эти работы.

Спорт

Апелляционная комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS) подтвердила дисквалификацию казахстанского тяжелоатлета Ниджата Рахимова за допинг. Штангиста весной 2022 года отстранили от соревнований на восемь лет. Все результаты Рахимова с 15 марта 2016 года, включая победу на Олимпиаде-2016 в Рио, аннулировали.

В Саудовской Аравии стартовал клубный чемпионат мира 2023 года по футболу. В матче открытия турнира местный "Аль-Иттихад" во главе со своим лидером Каримом Бензема обыграл новозеландский "Окленд" со счетом 3:0.

Глава Министерства туризма и спорта Ермек Маржикпаев провел пресс-конференцию, на которой рассказал о мерах, принятых в области развития казахстанского спорта, и основных задачах на ближайшие два года. Он анонсировал новые стратегические реформы для дальнейшего развития казахстанского спорта, а также строительство новых спортивных объектов и открытие Национального спортивного университета.