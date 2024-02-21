Пожизненное наказание за педофилию, хакеры атакуют, сколько казахстанцев призовут в армию: главное за день

В Мажилисе одобрили проект закона, предусматривающий пожизненное наказание за педофилию и убийство детей, китайские хакеры два года атаковали IT-инфраструктуру Казахстана, сколько казахстанцев призовут в армию. Об этих и других новостях за день, 21 февраля 2024 года, расскажет Zakon.kz.

Официальные новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Казань.

Назначен вице-министр промышленности и строительства. Им стал Олжас Сапарбеков.



Кайрат Бижанов назначен заместителем председателя Агентства по финансовому мониторингу.

Постановлением правительства Жомарт Алиев назначен вице-министром экологии и природных ресурсов.

Важные новости

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты одобрили в первом чтении проект закона, которым вносится пожизненное наказание за педофилию и убийство детей.

Понятия "харассмент" и "сталкинг" могут появиться в законодательстве.



Государственный алиментный фонд предложили создать в Казахстане.

Штраф за высадку детей из автобуса хотят ввести в Казахстане.



Китайские хакеры два года атаковали критическую IT-инфраструктуру Казахстана. С пугающим заявлением выступили в Центре анализа и расследования кибератак (ЦАРКА).

Хакер из Актау взломал государственные информсистемы.

Сколько казахстанцев призовут в армию на срочную службу – принято постановление правительства Казахстана.

Утверждены правила маркировки онлайн-рекламы для блогеров.

Казахстанцы смогут попасть на прием к узким специалистам без направления терапевта.

Какой штраф грозит казахстанцам за нелегальную сдачу квартиры в аренду.

Более 98 тысяч евро итальянец пытался вывезти из Казахстана.

Спортивные новости

Лучший клуб мира английский футбольный клуб "Манчестер Сити" не проигрывает уже 16 матчей подряд. Подробности здесь.

Месси собрал все свои "Золотые мячи" в музее каталонского клуба.

Сборная Казахстана пробилась в плей-офф ЧМ-2024 по настольному теннису.