Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Пожизненное наказание за педофилию, хакеры атакуют, сколько казахстанцев призовут в армию: главное за день

главное за день 21 февраля Фото: Zakon.kz, freepik, МО РК
В Мажилисе одобрили проект закона, предусматривающий пожизненное наказание за педофилию и убийство детей, китайские хакеры два года атаковали IT-инфраструктуру Казахстана, сколько казахстанцев призовут в армию. Об этих и других новостях за день, 21 февраля 2024 года, расскажет Zakon.kz.

Официальные новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Казань.

Назначен вице-министр промышленности и строительства. Им стал Олжас Сапарбеков.

Кайрат Бижанов назначен заместителем председателя Агентства по финансовому мониторингу.

Постановлением правительства Жомарт Алиев назначен вице-министром экологии и природных ресурсов.

Важные новости

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты одобрили в первом чтении проект закона, которым вносится пожизненное наказание за педофилию и убийство детей.

Понятия "харассмент" и "сталкинг" могут появиться в законодательстве.

Государственный алиментный фонд предложили создать в Казахстане.

Штраф за высадку детей из автобуса хотят ввести в Казахстане.

Китайские хакеры два года атаковали критическую IT-инфраструктуру Казахстана. С пугающим заявлением выступили в Центре анализа и расследования кибератак (ЦАРКА).

Хакер из Актау взломал государственные информсистемы.

Сколько казахстанцев призовут в армию на срочную службу – принято постановление правительства Казахстана.

Утверждены правила маркировки онлайн-рекламы для блогеров.

Казахстанцы смогут попасть на прием к узким специалистам без направления терапевта.

Какой штраф грозит казахстанцам за нелегальную сдачу квартиры в аренду.

Более 98 тысяч евро итальянец пытался вывезти из Казахстана.

Спортивные новости

Лучший клуб мира английский футбольный клуб "Манчестер Сити" не проигрывает уже 16 матчей подряд. Подробности здесь.

Месси собрал все свои "Золотые мячи" в музее каталонского клуба.

Сборная Казахстана пробилась в плей-офф ЧМ-2024 по настольному теннису.

Читайте также

безработные потребовали их трудоустроить
Безработные Жетыбая потребовали трудоустроить их вместо увольняемых сотрудников Westoil
В Казахстане выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом
В Казахстане выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ
В Туркестанской области введено в эксплуатацию более 1200 километров дорог
В Туркестанской области введено в эксплуатацию более 1200 километров дорог
Лариса Черненко
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Когда в Казахстане отступят лютые холода
Когда в Казахстане отступят лютые холода
Мороз до минус 63 градуса в ВКО: в "Казгидромет" прокомментировали ситуацию
Мороз до -63° в ВКО: в "Казгидромете" прокомментировали ситуацию
Адыраспан запретили в России
Адыраспан запретили в России
снегопад в городе Алматы в феврале
Зима не сдается: прогноз погоды в Алматы до конца февраля
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: