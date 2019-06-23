Важные назначения. Атомная электростанция в РК: слухи или реальность. Кто покидает страну

В Казахстане назначены новые министры и акимы.

О главных событиях в жизни страны на уходящей неделе читайте в обзоре новостей Zakon.kz

Новые министры

Уходящая неделя для Казахстана началась с назначения руководителей ряда министерств. 17 июня Токаев подписал указ о назначении Актоты Раимкулову министром культуры и спорта. Ранее занимавший эту должность Арыстанбек Мухамедиулы освобожден в связи с переходом на другую работу, он возглавлял министерство с августа 2014 года.

Актоты Раимкулова родилась в творческой семье, богатой семейными традициями, в том числе музыкальными. Мама Макиза Даирбаевна Шашкина-Раимкулова прекрасно пела и даже хотела обучаться вокалу профессионально. Прадед по материнской линии Жарылғапберді-акын – аркинский композитор. Среди предполагаемых его песен такие народные "хиты" как "Гаухартас", "Шама", "Ардак", "Қарғам-ау". Дядя мамы Зейин Шашкин – выдающийся казахский литератор, ученый. В круг его друзей входили передовые деятели науки и культуры Казахстана, академики, писатели, актеры, режиссеры. Среди них был и Рахметулла Раимкулович – отец Актоты. Она окончила музыкальную школу имени А. Жубанова, затем поступила в Алматинскую государственную консерваторию им. Курмангазы, обучалась у Жании Аубакировой и Газизы Жубановой. Работала концертмейстером, преподавателем, проректором, сотрудничала с различными драматическими театрами, создала музыкальное оформление для десяти спектаклей, является автором множества музыкальных композиций. С 2014 года занимала различные должности в министерстве культуры и спорта, в том числе вице-министра.

Бахыт Султанов назначен министром торговли и интеграции, до этого он был акимом Астаны (Нур-Султан).

Министром экологии, геологии и природных ресурсов стал Магзум Мирзагалиев.

Вновь назначенные министры Асхат Аймагамбетов, Магзум Мирзагалиев и Актоты Раимкулова принесли присягу в правительстве.

Глава МОН РК заявил, что одним из приоритетов в работе возглавляемого им ведомства станет борьба с коррупцией, для этого он планирует открыть проектный офис, анализировать все нормативно-правовые акты, возможности и лазейки, чтобы принять превентивные меры.

- Я как новый министр считаю, что это один из важнейших вопросов. Более того, мы сейчас пересматриваем стратегию своей работы по борьбе с коррупцией. Важно не там, когда уже поймали. Вопрос в определенных нормативных правовых пробелах, они в большинстве случаев являются причинами коррупционных нарушений, - объяснил глава МОН.

6 июня стало известно, что в Нур-Султане арестована вице-министр образования и науки РК Эльмира Суханбердиева.

После скандала в Национальном центре тестирования назначен новый руководитель Дидар Смагулов. Ранее он был и.о. заместителя директора департамента, руководителем управления в Агентстве РК по делам госслужбы и противодействию коррупции. Месяц назад была пресечена коррупционная схема взяточничества в Национальном центре тестирования МОН и в настоящее время в отношении бывшего его руководителя проводится расследование.

18 июня был назначен еще один министр - Аскар Жумагалиев, он возглавил министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

17 июня указом Президента РК Министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности было преобразовано в Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, с передачей ему функций и полномочий Министерства сельского хозяйства в области геодезии и картографии и Министерства индустрии и инфраструктурного развития в области инновационной деятельности, научно-технического развития страны.

Аскар Жумагалиев возглавлял преобразованное министерство с февраля 2019 года.

Новые акимы

Также Президент Касым-Жомарт Токаев переназначил акимов городов. Байбек Бауыржан – аким Алматы, Абдрахимов Габидулла – аким Шымкента, Маржикпаев Ермек – аким Акмолинской области, Уразалин Ондасын – аким Актюбинской области, Баталов Амандык – аким Алматинской области, Ногаев Нурлан – аким Атырауской области, Мырзахметов Аскар – аким Жамбылской области, Кошанов Ерлан – аким Карагандинской области, Мухамбетов Архимед – аким Костанайской области, Кушербаев Крымбек – аким Кызылординской области, Бакауов Булат – аким Павлодарской области, Аксакалов Кумар – аким Северо-Казахстанской области, Шукеев Умирзак – аким Туркестанской области, Ахметов Даниал – аким Восточно-Казахстанской области.

Максат Скаков назначен внештатным советником Президента РК. С 2017 года он был заместителем акима Мангистауской области. Как написал Токаев в twitter, Скаков будет заниматься связями с общественностью.

Привлечение молодежи к власти, к решению вопросов государственного значения является приоритетом политики Президента. Об этом Токаев заявил, комментируя молодежное движение #МенОяндым,: "Я не отрицаю молодых ребят, которые вышли с хэштегом #просниськазахстан, или #менояндым - #япроснулся. Это движение представлено, в основном, молодыми, креативными людьми. Идеи, которые они высказывают, во многом креативные, надо отдать им должное. Приоритет моей политики - это привлечение молодежи к власти, к решению вопросов государственного значения".

Новые ведомства

В Казахстане реорганизовано три министерства: Министерство индустрии и инфраструктурного развития с передачей ему функций и полномочий Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан в сфере оборонной промышленности, участия в проведении единой военно-технической политики, осуществления военно-технического сотрудничества, формирования, размещения и выполнения государственного оборонного заказа.

Министерство национальной экономики было поручено реорганизовать с передачей ему функций и полномочий Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации, формирования и развития государственного материального резерва.

Министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан преобразовали в Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в области геодезии и картографии и Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан в области инновационной деятельности, научно-технического развития страны.

Кроме того, реорганизована Cлужба внешней разведки "Сырбар", она теперь относится к Комитету национальной безопасности РК.

30 лет правления Назарбаева

В Алматы прошла Международная научная конференция "30 лет лидерства", посвященная политической деятельности Нурсултана Назарбаева. Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил, что прошедшие 30 лет стали периодом напряженной борьбы с инертностью устаревшего мышления, преодоления ретроградства и, в конечном счете, многочисленных побед и успехов на благо нашей страны. "Под руководством Первого Президента был реализован самый успешный проект на постсоветском пространстве, - отметил Токаев. - На руинах постсоветской экономики с инфляцией, неработающими предприятиями, тотальным дефицитом товаров было построено сильное государство, вошедшее в число динамичных экономик Евразии. При столь немногочисленном населении Казахстан вошел в первые 50 государств мира, ВВП нашей страны превысил числа всех центрально-азиатских государств вместе взятых. Нурсултану Абишевичу Назарбаеву самой судьбой было предначертано повести за собой многонациональный народ в новую историческую эпоху.

По мнению отечественных и зарубежных экспертов, Нурсултан Назарбаев – политик, которому на постсоветском пространстве нет равных по опыту, стратегическому видению и политической интуиции. 22 июня 1989 года Назарбаев был избран на пост Первого секретаря Центрального комитета Компартии Казахстана и с тех пор бессменно руководил страной на протяжении 30 лет.

Выступая на конференции, Елбасы выделил несколько групп стратегических вызовов, которые, на его взгляд, уже кардинально меняют окружающий нас мир: "Во-первых, это динамичная и непрерывная технологическая волна. Мы сами того не замечая уже живем в цифровой реальности. На наших глазах изобретатели, программисты и инженеры стали главными и наиболее точными футурологами. Наступает вторая эра машин. Мы видим взрывной рост технологий машинного обучения, искусственного интеллекта и трансгуманизма".

Вторым пунктом он отметил очередную индустриальную революцию, которая приведет к смене экономической парадигмы. По его словам, ценностью становятся не материальные товары, а информация и степень интеграции с мировыми цифровыми сетями, появятся новые профессии, а многие прежние исчезнут.

- В-третьих, меняется устоявшийся геополитический расклад в мире, - продолжил Елбасы. - Мировая система стала трещать по швам в самых разных регионах мира. Планета нуждается в принципиально новой версии мирового порядка, которая будет учитывать появление новых сил, новых тенденций, новых вызовов и новых лиц. Многими странами активно создаются новое сверхмощное оружие массового уничтожения и средства его доставки, которые пока не регулируются международным правом. За последние сто лет мир пережил не одну сверхразрушительную мировую войну. Но с учетом новейших военных разработок и накопленных вооружений, третья мировая война может стать последней.

"Четвертое - помимо роста конфликтности в мире происходит столкновение разных глобальных реалий, идет заметный сдвиг центра глобального роста в Азию, который происходит за счет подъема Китая, Индии, Индонезии. В "большой двадцатке" семь государств уже представляют страны Востока. Возможно, в будущем они смогут создать альтернативу долговременному историческому доминированию Запада... Системная трансформация нынешнего мира – это стратегический вызов для нашего народа. Мы должны быть готовы принять их", - считает Елбасы. Он уверен, что Казахстан вполне сможет войти в число лидеров нового мира.

Первый Президент заложил в Алматы капсулу времени с посланием к поколению казахстанцев 2050 года.

Казахстанский бренд нефтепродуктов – один из самых дорогих в Европе

В список самых дорогих брендов Румынии вошла казахстанская компания KazMunayGas International с брендом нефтепродуктов Rompetrol.

Согласно анализу, 50 лучших брендов Румынии в общей сложности стоят 5 млрд евро, 60% брендов были созданы и развивались в течение последних 30 лет. Шесть брендов в топ-50 в этом году попали впервые.

Существенно улучшили свои позиции бренды, представляющие нефтегазовый сектор. Впервые в десятку лучших попала компания Rompetrol, продемонстрировав увеличение стоимости бренда на 44%. В отчете 2018 года бренд также находился на высокой позиции, но прирост позволил переместиться с 11 строчки рейтинга на девятую. Если в 2018 году его оценивали в 77 миллионов евро, то теперь его капитализация составляет 111 млн. Рейтинг бренда – АА+.

Торговая марка Rompetrol принадлежит холдингу KazMunayGas International (KMGI) – международному активу казахстанской национальной компании "КазМунайГаз". В Румынии бренд "Rompetrol" используется в сети, объединяющей более 922 розничных точек продаж, включая собственные АЗС, заправочные станции "Rompetrol Partner" и мобильные станции "Express".

По мнению экспертов Zakon.kz, вхождение казахстанско-румынского бренда Rompetrol в топ-10 самых дорогих в Румынии свидетельствует о том, что казахстанские специалисты умело выстраивают успешные бизнес-модели, которые можно применять и у нас, и за рубежом, получая прибыль и продвигая бренды, которыми можно и нужно гордиться.

Строительство АЭС в Казахстане: слухи или реальность?

Вопрос строительства атомной электростанции в Казахстане будет решаться на референдуме, заявил министр энергетики Канат Бозумбаев. При этом он обратил внимание, что исследования возможности строительства атомных станций и выработки атомной энергии проводились ранее, и будут проводиться в будущем, "потому что знание таких технологий, умение проводить научные исследования на исследовательских реакторах, понимание основ включает нашу страну в клуб развитых государств. Хочу сказать, что, наверное, эта работа будет продолжаться, это исследования, не надо этого бояться. На сегодня никакого решения ни на каком уровне власти о строительстве атомной станции нет, это всего лишь слухи".

Кто покидает страну

В первом квартале этого года Казахстан покинули 8,4 тысячи человек, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом прибыло 3,2 тыс. человек - всего на 8,4% больше, чем годом ранее. Это увеличило отрицательное сальдо внешней миграции с 3,4 тыс. до 5,2 тыс. человек.

Покидают Казахстан преимущественно жители городов. Так, за указанный период их количество составило 7,1 тыс. человек. Прибыло же в города страны чуть более 1,8 тыс. человек, что составило отрицательное сальдо по городам в 5,3 тыс. человек.

При этом сельских жителей выбыло чуть более 1,2 тыс. человек. а прибыло более 1,3 тыс., сальдо внешней миграции в сельской местности составило 112 человек.

Самое большое отрицательное сальдо внешней миграции населения по возрастным группам у людей от 16 лет до пенсионного возраста - 3,7 тыс. человек. Отрицательное сальдо по детям до 15 лет составило 1,4 тыс. человек, по пенсионерам - лишь 27 человек.

Самое большое отрицательное сальдо со странами СНГ - 4,8 тыс. человек, на другие страны приходится лишь 419 человек.

В Алматы продлен арест Жомарту Ертаеву

Специализированный межрайонный следственный суд Алматы продлил содержание под стражей Жомарта Ертаева до пяти месяцев, то есть до 15 августа.

Экс-банкира Жомарта Ертаева доставили в Алматы в середине марта 2019 года. Мера пресечения в виде содержания под стражей исчисляется с 15 марта 2019 года. Ранее, в 2018 году, Медеуским судом было вынесено постановление об аресте Ертаева заочно.

Весной прошлого СМИ сообщили о задержании в центре Москвы бывшего советника председателя правления АО "Bank RBK" Жомарта Ертаева. Через несколько дней его поместили под домашний арест. В первых числах января 2019 года стало известно, что Жомарта Ертаева в Москве взяли под стражу. 14 ноября 2018 года Генеральная прокуратура Казахстана вынесла новое постановление о квалификации деяний подозреваемого по ч. 3 ст. 28, п. 2 ч. 4 ст. 189 УК РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, с использованием служебного положения, в особо крупном размере). Ертаев заочно обвиняется в хищении около $80 млн, полученных в качестве кредита в АО "Bank RBK".

Подготовила Торгын Нурсеитова

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!