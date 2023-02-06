Обзор: главные события этого дня

В Турции произошли мощные землетрясения. Льготное автокредитование стартовало в Казахстане. Похолодание обещают казахстанцам. О главных новостях и заявлениях понедельника, 6 февраля, - читайте в подборке Zakon.kz.

Разрушительные землетрясения в Турции

6 февраля утром в центральной части Турции произошло несколько землетрясений. Подземные толчки затем в течение получаса ощущались в разных регионах - Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Шанлыурфе. Власти объявили самый высокий уровень тревоги.

По последним данным, число погибших из-за землетрясения в Турции возросло до 1014 человек. Об этом сообщили в управлении по чрезвычайным ситуациям. Местные власти также сообщают, что в стране обрушилось 2824 здания.





Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования турецкому лидеру в связи с многочисленными жертвами в результате землетрясений.

Также президент Казахстана поручил правительству оказать экстренную помощь Турции в преодолении последствий разрушительного землетрясения.

Льготное автокредитование

В 10:00 6 февраля в Казахстане стартовал прием заявок на участие в программе льготного автокредитования. Сразу после запуска казахстанцы в соцсетях жаловались на то, что не могут подать заявку. Ближе к полудню стало известно, что льготные кредиты на авто разобрали за 18 секунд.

Позднее заместитель председателя правления АО "Фонд развития промышленности" Ринат Гаппаров сообщил, что программу по льготному автокредитованию планируют запускать ежемесячно, после доработки шероховатостей, с которыми при запуске столкнулись казахстанцы.

Также в ФРП объяснили, почему зависал сайт автокредитования. По словам руководителя управления IT АО "Фонд развития промышленности" Сакена Сабиева, проблемы могли возникнуть у тех, кто заготовил бланк заявки заранее, так как им пришлось бы обновлять страницу, и накопленные данные или так называемый "кэш", замедлял работу с сайтом. Поэтому шансов было больше у тех, кто впервые нажал на кнопку "подать заявку" в 10:00.

Легализация иностранных авто

В Казахстане 23 января текущего года стартовала легализация иностранных автомобилей, ввезенных в страну обходными путями до 1 сентября 2022 года. Первая машина в рамках кампании была зарегистрирована в Алматы. 6 февраля в Министерстве внутренних дел сообщили, что около 16 тыс. казахстанцев уже зарегистрировали свои автомобили.

Корреспондент Zakon.kz узнал, насколько быстро казахстанцы справляются с алгоритмом легализации в разных регионах страны.

Ситуация в Экибастузе

6 февраля Касым-Жомарт Токаев поручил первому заместителю премьер-министра Роману Скляру и акиму Павлодарской области Асаину Байханову принять все необходимые меры для стабилизации температурного режима в квартирах жителей Экибастуза и на социальных объектах города.

Президент также дал поручение держать на постоянном контроле отопительный сезон и ход ремонтно-восстановительных работ.

Кадровые перестановки

Распоряжением президента Казахстана Салауат Муксимов назначен заместителем председателя Агентства по делам государственной службы.

Постановлением правительства Азамат Бейспеков назначен на должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Также были назначены заместители руководителя Судебной администрации Наиля Ахметзакирова. Ими стали: Елдос Жумаксанов, Асылбек Мусралинов и Жантемир Шакиев.

А исполняющим обязанности акима Рудного с 6 февраля будет Виктор Ионенко. Также он будет замакима по вопросам ЖКХ.

Паводкоопасные регионы Казахстана

РГП "Казгидромет" выпустил предварительный прогноз по паводкам. В нем говорится, что в случае повышенного температурного фона и сильных дождей в феврале месяце, по горным рекам юга, юго-востока и востока Казахстана возможно прохождение высоких тало-дождевых паводков.

Фото: РГП "Казгидромет"

Согласно прогнозу, запасы воды в снежном покрове в бассейнах равнинных рек Казахстана характеризуются большой неравномерностью: в Акмолинской, Улытауской, Костанайской, Актюбинской, Западно-Казахстанской и Атырауской областях ниже среднемноголетних значений; в Карагандинской и Северо-Казахстанской областях в пределах среднемноголетнего значения.

Погода в Казахстане

Сильные осадки и похолодание вновь вернутся в некоторые регионы Казахстана. Об этом говорится в прогнозе погоды РГП "Казгидромет" на 7-9 февраля.

Также синоптики рассказали, что во вторник, 7 февраля, на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды.