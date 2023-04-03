Главное за день: розыск Серика Кудебаева, цены на топливо и инфляция за год
Преступники ввозили в Казахстан из России авто криминального происхождения
По данным пресс-службы Агентства по финансовому мониторингу, группа лиц с 2020 по 2021 года незаконно ввозила в Казахстан из России автомобили криминального происхождения.
Троих граждан осудили к 8, 7 и 6 годам лишения свободы.
Серик Кудебаев в розыске
Бывший начальник Департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев 3 апреля 2023 года не явился в суд. Тогда суд принял решение о его принудительной доставке.
Однако позже появилась информация о том, что Кудебаев покинул Казахстан через Кыргызстан. Он якобы отправился в Турцию.
Вечером 3 апреля Пограничная служба КНБ заявила о том, что экс-глава ДП Алматинской и Жетысуской областей Серик Кудебаев официально границу не пересекал.
В Алматы бармен продавала мефедрон
Полицейские задержали подозреваемую с поличным – в момент продажи наркотика в 2022 году.
При обыске у нее нашли две сигаретные пачки с пакетами с мефедроном. При обыске дома подруга задержанной пыталась избавиться от наркотиков, но у нее не получилось.
Полицейские нашли еще 20 доз мефедрона, электронные весы, упаковочный материал и три пакета с наркотиками.
Суд приговорил женщину к 10 годам лишения свободы.
Инфляция в Казахстане
До 20,5% за год выросла инфляция в Казахстане. Такие данные привели в Бюро национальной статистики.
Цены на продовольственные товары повысились на 20,5%, непродовольственные товары – на 18,1%, платные услуги – на 14,4%.
"Цены на продукты питания заметно выросли на овощи, в марте помидоры подорожали на 12,7%, перец сладкий – на 4,9%, капуста – на 4,5%, свекла – на 3,6%. Повышение цен отмечено на рис на 3,4%, прохладительные напитки – на 3,3%, кефир 2,5% жирности – на 3%, молоко ультрапастеризованное – на 2,8%, бананы – на 2,2%, говядину, кисломолочные продукты – по 2,1%, масло сливочное – на 1,4%, сухофрукты и орехи, кондитерские изделия – по 1,3%. Огурцы подешевели на 7,3%, сахар – на 2,1%, крупа гречневая – 2%".Бюро национальной статистики
В БНС пояснили, что регистрация цен производится по выборочной сети предприятий торговли и сферы услуг различных форм собственности во всех областных центрах, столице и определенному кругу городов и районных центров".
Кадровые перестановки
Президент Касым-Жомарт Токаев подписал ряд указов о назначении и освобождений от должностей министров.
- Мурат Нуртлеу назначен заместителем премьер-министра – министром иностранных дел;
- Руслан Жаксылыков сохранил должность министра обороны;
- Марат Ахметжанов остался главой МВД РК;
- Олжас Бектенов стал главой Администрации президента;
- Галымжан Койшыбаев сохранил пост заместителя премьер-министра – руководителя Аппарата Правительства;
- Роман Скляр переназначен первым заместителем премьер-министра;
- Серик Жомангарин сохранил пост заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции;
- Алтай Кульгинов остался заместителем премьер-министра;
- Ерулан Жамаубаев сохранил свою должность заместителя премьер-министра – министра финансов ;
- Аскар Амерханов назначен заместителем председателя КНБ РК – директором Службы внешней разведки;
- Габита Байжанова освободили от должности заместителя председателя КНБ РК – директора Службы внешней разведки.
Алихан Смаилов представил нового главу "Самрук-Қазына" – им стал Нурлан Жакупов.
Кадровые перестановки произошли и в МВД РК.
Когда ждать роста цен на бензин и дизтопливо
И.о министра энергетики Болат Акчулаков на брифинге в СЦК озвучил сроки повышения предельных цен на бензин и дизтопливо.
По его словам, для стабилизации внутреннего рынка горюче-смазочных материалов (ГСМ) необходимо снизить ценовую разницу между Казахстаном и соседними странами.
Вероятный рост цен можно ожидать после публикации проекта приказа на сайте "Открытые НПА". Болат Акчулаков напомнил, что по закону "если сегодня будет опубликован проект приказа, то с 12 апреля он должен вступить в силу".