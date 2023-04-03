Главное за день: розыск Серика Кудебаева, цены на топливо и инфляция за год

Бывший начальник полиции Алматы и Алматинской области Серик Кудебаев не явился в суд, его объявили в розыск. Бюро национальной статистики посчитало инфляцию в годовом исчислении, сообщает Zakon.kz.

Преступники ввозили в Казахстан из России авто криминального происхождения

По данным пресс-службы Агентства по финансовому мониторингу, группа лиц с 2020 по 2021 года незаконно ввозила в Казахстан из России автомобили криминального происхождения.

Троих граждан осудили к 8, 7 и 6 годам лишения свободы.

Серик Кудебаев в розыске

Бывший начальник Департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев 3 апреля 2023 года не явился в суд. Тогда суд принял решение о его принудительной доставке.

Однако позже появилась информация о том, что Кудебаев покинул Казахстан через Кыргызстан. Он якобы отправился в Турцию.

Вечером 3 апреля Пограничная служба КНБ заявила о том, что экс-глава ДП Алматинской и Жетысуской областей Серик Кудебаев официально границу не пересекал.

В Алматы бармен продавала мефедрон

Полицейские задержали подозреваемую с поличным – в момент продажи наркотика в 2022 году.

При обыске у нее нашли две сигаретные пачки с пакетами с мефедроном. При обыске дома подруга задержанной пыталась избавиться от наркотиков, но у нее не получилось.

Полицейские нашли еще 20 доз мефедрона, электронные весы, упаковочный материал и три пакета с наркотиками.

Суд приговорил женщину к 10 годам лишения свободы.

Инфляция в Казахстане

До 20,5% за год выросла инфляция в Казахстане. Такие данные привели в Бюро национальной статистики.

Цены на продовольственные товары повысились на 20,5%, непродовольственные товары – на 18,1%, платные услуги – на 14,4%.

"Цены на продукты питания заметно выросли на овощи, в марте помидоры подорожали на 12,7%, перец сладкий – на 4,9%, капуста – на 4,5%, свекла – на 3,6%. Повышение цен отмечено на рис на 3,4%, прохладительные напитки – на 3,3%, кефир 2,5% жирности – на 3%, молоко ультрапастеризованное – на 2,8%, бананы – на 2,2%, говядину, кисломолочные продукты – по 2,1%, масло сливочное – на 1,4%, сухофрукты и орехи, кондитерские изделия – по 1,3%. Огурцы подешевели на 7,3%, сахар – на 2,1%, крупа гречневая – 2%". Бюро национальной статистики

В БНС пояснили, что регистрация цен производится по выборочной сети предприятий торговли и сферы услуг различных форм собственности во всех областных центрах, столице и определенному кругу городов и районных центров".

Кадровые перестановки

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал ряд указов о назначении и освобождений от должностей министров.

Алихан Смаилов представил нового главу "Самрук-Қазына" – им стал Нурлан Жакупов.



Кадровые перестановки произошли и в МВД РК.

Когда ждать роста цен на бензин и дизтопливо

И.о министра энергетики Болат Акчулаков на брифинге в СЦК озвучил сроки повышения предельных цен на бензин и дизтопливо.

По его словам, для стабилизации внутреннего рынка горюче-смазочных материалов (ГСМ) необходимо снизить ценовую разницу между Казахстаном и соседними странами.

Вероятный рост цен можно ожидать после публикации проекта приказа на сайте "Открытые НПА". Болат Акчулаков напомнил, что по закону "если сегодня будет опубликован проект приказа, то с 12 апреля он должен вступить в силу".