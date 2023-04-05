Главное к утру: Токаев поздравил "Тенгизшевройл", дело Трампа и паводки в Костанае

Касым-Жомарт Токаев выступил с речью на юбилее "Тенгизшевройл". Трамп отвергает предъявленные ему 34 пункта обвинения. В Костанайской области паводок, сообщает Zakon.kz.

Юбилей нефтекомпании

Глава государства принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 30-летию компании "Тенгизшевройл". Касым-Жомарт Токаев выступил с поздравительной речью, в которой отметил вклад компании в развитие Казахстана.

Дело Трампа

4 апреля бывший президент США Дональд Трамп прибыл в Манхэттен, где ему предъявили обвинение по 34 пунктам. После экс-президента формально арестовали, но вскоре отпустили.

Сам Трамп полностью отрицает свою вину в предъявленных обвинениях и называет преследование политически мотивированным и связывает с предстоящими выборами в Штатах.

Паводок в Костанайской области

4 апреля из-за активного таяния снега река Тюнтюгур вышла из берегов. В зоне подтопления оказались 12 жилых домов и 40 придворовых территорий села Карамырза в Карасуском районе Костанайской области. Жителей эвакуировали.

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