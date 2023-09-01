Главное за 1 сентября: Послание и указы Токаева, реорганизация структуры АП
В Астане прошло совместное заседание палат Парламента, на котором президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана.
Токаев в своем выступлении назвал проблемы текущей системы госзакупок, высказался о строительстве АЭС и отметил, что теперь казахстанцы будут выбирать акимов городов.
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Кроме того, он озвучил и другие основные моменты:
- Крупнейшие промышленные производства должны проходить технологический и экологический аудит каждые пять лет.
- Наша армия должна быть обеспечена высокотехнологичным вооружением.
- Казахстан в принципе не должен импортировать электроэнергию, быть зависимым от соседних стран.
- Необходимо в кратчайшие сроки завершить трансформацию КТЖ в полноценную транспортно-логистическую компанию.
- Перед нами стоит стратегически важная задача – превратить Казахстан в IT-страну.
- Перезагрузить деятельность "Отбасы банка", переориентировав фокус с областных центров на районы, моногорода и села и другое.
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C полным текстом выступления президента можно ознакомиться по ссылке.
Реорганизация структуры АП и указы президента
Глава государства подписал указ о реорганизации структуры Администрации президента Республики Казахстан.
Согласно документу, в обновленную структуру Администрации президента РК войдут:
- руководитель Администрации президента РК;
- секретарь Совета Безопасности;
- начальник Канцелярии президента;
- помощники президента;
- советники президента;
- отделы Администрации президента РК.
Также в этом указе говорится об учреждении новых должностей и упразднении старых.
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Еще одним указом президента произошли следующие назначения в АП:
– Мурат Баймукашев назначен заместителем Секретаря Совета Безопасности.
– Канатбек Жайсанбаев назначен заведующим отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента.
– Руслан Турганалы назначен заведующим отделом государственной службы Администрации президента.
– Алексей Калайчиди назначен заведующим отделом правоохранительной системы Администрации президента.
– Расул Уразгулов назначен заведующим отделом актуальных вопросов безопасности Совета Безопасности.
– Айдын Кульсеитов назначен заведующим отделом социально-экономической политики Администрации президента.
– Ернар Лазар назначен заведующим отделом внешней политики Администрации президента.
Кроме того, Токаев освободил от должностей четырех министров. А именно: Марата Карабаева, Дархана Кыдырали, Асхата Оралова и Зульфию Сулейменову.
В еще одном указе президента "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан" отмечено, что Министерство индустрии и инфраструктурного развития разделят на два новых. Этим же указом глава государства преобразовал Министерство культуры и спорта в Министерство туризма и спорта, а из Министерства экологии и природных ресурсов выделил Министерство водных ресурсов и ирригации.
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