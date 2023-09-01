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Главное за 1 сентября: Послание и указы Токаева, реорганизация структуры АП

Главное за 1 сентября: Послание и указы Токаева, реорганизация структуры АП Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу на совместном заседании палат Парламента. Реорганизация структуры Администрации президента. Еще одна праздничная дата в календаре казахстанцев. Главное за 1 сентября – в обзоре Zakon.kz.

В Астане прошло совместное заседание палат Парламента, на котором президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана.

Токаев в своем выступлении назвал проблемы текущей системы госзакупок, высказался о строительстве АЭС и отметил, что теперь казахстанцы будут выбирать акимов городов.

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Кроме того, он озвучил и другие основные моменты:

  • Крупнейшие промышленные производства должны проходить технологический и экологический аудит каждые пять лет.
  • Наша армия должна быть обеспечена высокотехнологичным вооружением.
  • Казахстан в принципе не должен импортировать электроэнергию, быть зависимым от соседних стран.
  • Необходимо в кратчайшие сроки завершить трансформацию КТЖ в полноценную транспортно-логистическую компанию.
  • Перед нами стоит стратегически важная задача – превратить Казахстан в IT-страну.
  • Перезагрузить деятельность "Отбасы банка", переориентировав фокус с областных центров на районы, моногорода и села и другое.

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C полным текстом выступления президента можно ознакомиться по ссылке.

Реорганизация структуры АП и указы президента

Глава государства подписал указ о реорганизации структуры Администрации президента Республики Казахстан.

Согласно документу, в обновленную структуру Администрации президента РК войдут:

  • руководитель Администрации президента РК;
  • секретарь Совета Безопасности;
  • начальник Канцелярии президента;
  • помощники президента;
  • советники президента;
  • отделы Администрации президента РК.

Также в этом указе говорится об учреждении новых должностей и упразднении старых.

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Еще одним указом президента произошли следующие назначения в АП:

Мурат Баймукашев назначен заместителем Секретаря Совета Безопасности.

Канатбек Жайсанбаев назначен заведующим отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента.

Руслан Турганалы назначен заведующим отделом государственной службы Администрации президента.

Алексей Калайчиди назначен заведующим отделом правоохранительной системы Администрации президента.

Расул Уразгулов назначен заведующим отделом актуальных вопросов безопасности Совета Безопасности.

Айдын Кульсеитов назначен заведующим отделом социально-экономической политики Администрации президента.

Ернар Лазар назначен заведующим отделом внешней политики Администрации президента.

Кроме того, Токаев освободил от должностей четырех министров. А именно: Марата Карабаева, Дархана Кыдырали, Асхата Оралова и Зульфию Сулейменову.

В еще одном указе президента "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан" отмечено, что Министерство индустрии и инфраструктурного развития разделят на два новых. Этим же указом глава государства преобразовал Министерство культуры и спорта в Министерство туризма и спорта, а из Министерства экологии и природных ресурсов выделил Министерство водных ресурсов и ирригации.

Еще одна праздничная дата

Министерство торговли и интеграции подготовило постановление правительства, которым вносится дополнение в Перечень праздничных дат в Республике Казахстан.

Так, перечень дополнен строкой с порядковым номером 20: День качества – второй четверг ноября.

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Послание Токаева - 2023 Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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