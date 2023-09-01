Главное за 1 сентября: Послание и указы Токаева, реорганизация структуры АП

Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу на совместном заседании палат Парламента. Реорганизация структуры Администрации президента. Еще одна праздничная дата в календаре казахстанцев. Главное за 1 сентября – в обзоре Zakon.kz.

В Астане прошло совместное заседание палат Парламента, на котором президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана.

Токаев в своем выступлении назвал проблемы текущей системы госзакупок, высказался о строительстве АЭС и отметил, что теперь казахстанцы будут выбирать акимов городов.

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Кроме того, он озвучил и другие основные моменты:

Крупнейшие промышленные производства должны проходить технологический и экологический аудит каждые пять лет.

Наша армия должна быть обеспечена высокотехнологичным вооружением.

Казахстан в принципе не должен импортировать электроэнергию, быть зависимым от соседних стран.

Необходимо в кратчайшие сроки завершить трансформацию КТЖ в полноценную транспортно-логистическую компанию.

Перед нами стоит стратегически важная задача – превратить Казахстан в IT-страну.

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C полным текстом выступления президента можно ознакомиться по ссылке.

Реорганизация структуры АП и указы президента

Глава государства подписал указ о реорганизации структуры Администрации президента Республики Казахстан.

Согласно документу, в обновленную структуру Администрации президента РК войдут:

руководитель Администрации президента РК;

секретарь Совета Безопасности;

начальник Канцелярии президента;

помощники президента;

советники президента;

отделы Администрации президента РК.

Также в этом указе говорится об учреждении новых должностей и упразднении старых.

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Еще одним указом президента произошли следующие назначения в АП:

– Мурат Баймукашев назначен заместителем Секретаря Совета Безопасности.

– Канатбек Жайсанбаев назначен заведующим отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента.

– Руслан Турганалы назначен заведующим отделом государственной службы Администрации президента.

– Алексей Калайчиди назначен заведующим отделом правоохранительной системы Администрации президента.

– Расул Уразгулов назначен заведующим отделом актуальных вопросов безопасности Совета Безопасности.

– Айдын Кульсеитов назначен заведующим отделом социально-экономической политики Администрации президента.

– Ернар Лазар назначен заведующим отделом внешней политики Администрации президента.

Кроме того, Токаев освободил от должностей четырех министров. А именно: Марата Карабаева, Дархана Кыдырали, Асхата Оралова и Зульфию Сулейменову.

В еще одном указе президента "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан" отмечено, что Министерство индустрии и инфраструктурного развития разделят на два новых. Этим же указом глава государства преобразовал Министерство культуры и спорта в Министерство туризма и спорта, а из Министерства экологии и природных ресурсов выделил Министерство водных ресурсов и ирригации.

Еще одна праздничная дата

Министерство торговли и интеграции подготовило постановление правительства, которым вносится дополнение в Перечень праздничных дат в Республике Казахстан.

Так, перечень дополнен строкой с порядковым номером 20: День качества – второй четверг ноября.

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