Задержание Бекетаева, два "золота" на Азиатских Пара играх: главные события 23 октября

Антикор подтвердил задержание Марата Бекетаева, казахстанцы Давид Дягтерев и Акмарал Науатбек завоевали "золото" на IV Азиатских Пара играх. Главные события 23 октября – в подборке Zakon.kz.

Задержание Бекетаева

21 октября стало известно, что Антикоррупционная служба задержала экс-министра юстиции Казахстана по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным ведомства, он пролоббировал интересы аффилированной компании путем заключения ежегодных контрактов на оказание заведомо не требующихся услуг, чем причинил особо крупный ущерб государству. Сегодня же стало известно, что задержанным оказался Марат Бекетаев. Его заключили под стражу на два месяца.

Директор ВОЗ поддержал инициативу Токаева

В Астане Касым-Жомарт Токаев на глобальной конференции по первичной медико-санитарной помощи выступил с инициативой создания координирующей организации по ПМСП. Инициативу президента Казахстана поддержал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Он отметил, что согласен с предложением Токаева о создании координирующего органа в данной сфере.

Также глава ВОЗ назвал президента Казахстана сватом.

"Құрметті президент Тоқаев-құда (уважаемый президент Токаев-сват. – Прим. ред.)... ВОЗ гордится, что мы смогли открыть офис в Казахстане. Для меня Казахстан является особенно важным. У меня невестка – казашка, и оба внука тоже казахи. Я считаю, что Казахстан является частью меня, а я частью этой страны". Тедрос Адханом Гебрейесус

Гибель детей в Актау

В Актау двое детей скончались после того как в доме потравили клопов. Специалисты провели эпидемиологическое расследование в квартире, где травили клопов, и в которой погибли дети. Установлено, что в квартире ниже этажом была проведена обработка неизвестным препаратом, причем неизвестно ни его происхождение, ни даже состав. Женщина разложила по квартире 39 таблеток этого препарата и ушла, закрыв дверь. В результате концентрация аммиака и оксида углерода была превышена в десятки раз.

Усиленное дежурство

С 24 по 26 октября всю полицию Казахстана переведут на усиленное дежурство. Маршруты нарядов полиции будут приближены к местам массового скопления и отдыха граждан. Визуальный контроль обеспечат камеры видеонаблюдения ЦОУ.

Спецоперация КНБ

КНБ провел спецоперацию в трех регионах Казахстана. В ходе обысков изъяли 40 кг синтетических наркотиков, более 7 тонн прекурсоров и лабораторное оборудование.

Инвестпроекты

Премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что в регионах перенесены сроки реализации инвестпроектов. Он потребовал не затягивать и решать проблемные вопросы оперативно, в ручном режиме. Он указал, что Министерством промышленности и строительства должна проводиться более активная координационная работа в этом направлении.

Экстрадиция

Из Швеции в Казахстан экстрадировали подозреваемого в попытке мошенничества. Согласно данным Генпрокуратуры, в августе 2019 года в Алматы группа лиц, представляясь сотрудниками органов национальной безопасности, под предлогом проводимой проверки бизнеса и привлечения к уголовной ответственности потерпевшего, попыталась украсть его деньги в размере 30 тысяч долларов.

Каникулы близко

В казахстанских школах завершается первая четверть. Школьные каникулы продлятся семь дней (с 30 октября по 5 ноября 2023 года включительно).

Мир

Премьер-министр Исландии возглавила забастовку женщин против низких зарплат. В стране женщины на сутки прекратят выполнять любую работу – как оплачиваемую, так и домашнюю. Таким образом они хотят привлечь внимание к неравенству в оплате труда мужчин и женщин, а также к проблеме гендерно ориентированного насилия.

Самая старая собака в мире умерла в возрасте 31 года. Пес Боби побил рекорд, принадлежавший австралийской скотоводческой собаке Блюи, которая умерла в возрасте 29 лет и пяти месяцев в 1939 году.

Взрыв на складе близ Ташкента 28 сентября произошел из-за взаимодействия хранившихся на складе химических веществ и материалов и химического самовозгорания. В результате ЧП в 1370 квартирах 39 многоэтажных домов и 246 домовладениях повредились фасад, окна, двери и крыша. Общая сумма ущерба составила 14,5 млрд сумов (57 млн тенге). Пострадали 163 человека, один человек погиб.

Имя шведской экоактивистки Греты Тунберг исключили из школьной программы в Израиле. Ранее Тунберг выступила с поддержкой палестинцев и сектора Газа. Она призывала к немедленному прекращению огня, справедливости и освобождению палестинцев и всех мирных жителей.

"Аргентинский Трамп" Хавьер Милей проиграл в первом туре президентских выборов. Его неожиданно обошел центристский министр финансов Серхио Масса.

Китайская контрразведка объявила о задержании американского агента, который передавал США важную информацию о военной промышленности КНР.



Спорт

Казахстанка Акмарал Науатбек, выступающая в весе до 48 кг по пара дзюдо, завоевала еще одно "золото" на Азиатских Пара игр в Ханчжоу. Первое "золото" принес стране пара пауэрлифтер Давид Дегтярев.

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. В одиночном разряде первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина поднялась с пятого на четвертое место.

Американский футбольный клуб "Интер Майами", за который играет знаменитый аргентинский форвард Лионель Месси, проиграл финальную встречу сезона Североамериканской футбольной лиги (MLS).