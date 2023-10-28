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Дело студента-медика, срок для экс-вице-министра и новое достижение футболистов – главное к утру

Дело студента-медика, срок для экс-вице-министра и новое достижение футболистов – главное к утру Фото: Zakon.kz, primeminister.kz, пресс-служба Федерации футбола
В суде с последним словом выступил студент-медик, которого обвиняют в издевательствах над стариками и детьми. Бывшего вице-министра индустрии и инфраструктурного развития осудили за превышение полномочий. Столичная сборная по футболу достигла новых мировых высот, сообщает Zakon.kz.
Дело студента-медика

В столичном суде прошли прения по делу 22-летнего студента, которого обвиняют в истязаниях пожилых больных в хосписе и детей с аутизмом в центре реабилитации. Во время последнего слова подсудимый заявил, что не хотел причинять боли подопечным и только "хотел припугнуть". Прокурор запросил для него четыре года и восемь месяцев тюрьмы.

Срок для экс-вице-министра

Тимур Токтабаев, работавший до 2019 года на должности вице-министра индустрии и инфраструктурного развития, предстал перед судом. Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. По решению суда Токтабаева приговорили к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Достижение футболистов

После победы над косовским "Балкани" футболисты "Астаны" поднялись в международном рейтинге УЕФА на одну позицию. С активом в 11.250 балла столичная сборная заняла 33-е место в таблице мировых команд.

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