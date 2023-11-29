Приговор "Народному совету", карантин по бруцеллезу и вспышка кори среди курсантов – главное к утру

В Петропавловске вынесли решение 19 членам "Народного совета" по делу о сепаратизме. В Костанайской области ввели карантинные меры на фоне распространения бруцеллеза. В академии Нацгвардии Северо-Казахстанской области курсанты массово заразились корью, сообщает Zakon.kz.

Приговор "Народному совету"

В Петропавловске завершили рассмотрение резонансного дела о сепаратизме. Суд вынес решение 19 членам так называемого "Народного совета", четверо из них получили реальные тюремные сроки. Подробности приговора можно прочесть здесь.

Карантин по бруцеллезу

Больной скот обнаружили сразу в трех районах Костанайской области. Больше всего – в частном подворье, более трех сотен голов. Из-за распространения опасного заболевания в районах области ввели ограничительные меры.

Вспышка кори среди курсантов

Курсанты академии Национальной гвардии Петропавловска массово заражаются корью. За последнюю неделю количество заболевших выросло почти в двое: с 15-ти человек до 29 человек.

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