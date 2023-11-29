Приговор "Народному совету", карантин по бруцеллезу и вспышка кори среди курсантов – главное к утру
Приговор "Народному совету"
В Петропавловске завершили рассмотрение резонансного дела о сепаратизме. Суд вынес решение 19 членам так называемого "Народного совета", четверо из них получили реальные тюремные сроки. Подробности приговора можно прочесть здесь.
Карантин по бруцеллезу
Больной скот обнаружили сразу в трех районах Костанайской области. Больше всего – в частном подворье, более трех сотен голов. Из-за распространения опасного заболевания в районах области ввели ограничительные меры.
Вспышка кори среди курсантов
Курсанты академии Национальной гвардии Петропавловска массово заражаются корью. За последнюю неделю количество заболевших выросло почти в двое: с 15-ти человек до 29 человек.
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