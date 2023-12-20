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Пропавшие дети, отказ от угля и авария на ТЭЦ Жезказгана – главное к утру

Пропавшие дети, отказ от угля и авария на ТЭЦ Жезказгана – главное к утру Фото: Zakon.kz, пресс-служба акимата Караганды, пресс-служба правительства
Двух подростков разыскивают волонтеры и полицейские Актау. Казахстану нужно поэтапно отказаться от угля. На ТЭЦ Жезказгана отказали три котла, сообщает Zakon.kz.

Пропавшие дети

Трех детей объявили в розыск волонтеры и полицейские Актау. Несколько дней продолжаются поиски 16-летней Акниет Балкан и 17-летнего Куанышбека Ахманова. Накануне вечером стало известно, что 11-летний мальчик, которого также ранее объявили в розыск, нашелся спустя двое суток после исчезновения.

Отказ от угля

На фоне глобального изменения климата и угрозы глобального потепления, министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев сообщил, что Казахстану необходимо поэтапно отказаться от использования угля. Министр также заявил, что уже на сегодня в Казахстане около 80% выбросов парниковых газов относится к сфере энергетики.

Авария на ТЭЦ Жезказгана

Три котла по очереди вышли из строя на ТЭЦ Жезказгана вечером 19 декабря. Как рассказал аким города, на теплоцентрали в работе осталисьдва котла, а температура в теплосетях на 10 градусов ниже нормы: 63 градуса вместо положенных 73.

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