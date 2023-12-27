Визит Токаева в Петербург, гибель работника рудника и пропавшие бабушка и внучка – главное к утру

Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Санкт-Петербург и встретился с лидерами стран СНГ. В Улытауской области погиб работник "Казахмыса". Женщина и внучка пропали без вести в непогоду в Костанайской области, сообщает Zakon.kz.

Визит Токаева в Петербург

26 декабря 2023 года Касым-Жомарт Токаев совместно с Владимиром Путиным, Ильхамом Алиевым, Николом Пашиняном, Садыром Жапаровым, Эмомали Рахмоном, Сердаром Бердымухамедовым и Шавкатом Мирзиёевым встретились в Санкт-Петербурге. Главы стран СНГ посетили достопримечательности "Северной столицы" России, а также обсудили двусторонние и международные вопросы.

После проведенных переговоров и культурных мероприятий Касым-Жомарт Токаев покинул Россию.

Гибель работника рудника

31-летний машинист, работник корпорации "Казахмыс", погиб под колесами подземной самоходной машины на руднике "Жыланды" Улытауской области. Известно, что его задавил водитель транспорта.

Пропавшие бабушка и внучка

58-летняя женщина вместе с 11-летней внучкой пропали без вести в Костанайской области, где бушует непогода с метелью и сильным ветром. 26 декабря они вышли из дома в селе Степное, чтобы поймать попутку. Но до пункта назначения не доехали.

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