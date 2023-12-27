Визит Токаева в Петербург, гибель работника рудника и пропавшие бабушка и внучка – главное к утру
Визит Токаева в Петербург
26 декабря 2023 года Касым-Жомарт Токаев совместно с Владимиром Путиным, Ильхамом Алиевым, Николом Пашиняном, Садыром Жапаровым, Эмомали Рахмоном, Сердаром Бердымухамедовым и Шавкатом Мирзиёевым встретились в Санкт-Петербурге. Главы стран СНГ посетили достопримечательности "Северной столицы" России, а также обсудили двусторонние и международные вопросы.
После проведенных переговоров и культурных мероприятий Касым-Жомарт Токаев покинул Россию.
Гибель работника рудника
31-летний машинист, работник корпорации "Казахмыс", погиб под колесами подземной самоходной машины на руднике "Жыланды" Улытауской области. Известно, что его задавил водитель транспорта.
Пропавшие бабушка и внучка
58-летняя женщина вместе с 11-летней внучкой пропали без вести в Костанайской области, где бушует непогода с метелью и сильным ветром. 26 декабря они вышли из дома в селе Степное, чтобы поймать попутку. Но до пункта назначения не доехали.
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