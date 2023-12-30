Госстипендия в области культуры, угроза паводка и жестокое убийство пенсионерки – главное к утру
Госстипендия в области культуры
Президент Казахстана подписал распоряжение о присуждении государственной стипендии в области культуры в 2023 году. Несколько десятков писателей, актеров, певцов и художников удостоены выплат от государства.
Угроза паводка
Из-за дождей и резкого потепления в Актюбинской области поднялся уровень воды в реках, что привело к угрозе паводков сразу в нескольких районах.
Жестокое убийство пенсионерки
28-летний сотрудник департамента статистики Северо-Казахстанской области жестоко убил пенсионерку, у которой снимал квартиру. Мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы.
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