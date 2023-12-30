Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Госстипендия в области культуры, угроза паводка и жестокое убийство пенсионерки – главное к утру

Госстипендия в области культуры, угроза паводка и жестокое убийство пенсионерки – главное к утру Фото: Zakon.kz, pixabay
Токаев присвоил государственную стипендию деятелям культуры в разных областях. В Актюбинской области нескольким районам грозит паводок. В Петропавловске чиновник жестокого убил пенсионерку, сообщает Zakon.kz.

Госстипендия в области культуры

Президент Казахстана подписал распоряжение о присуждении государственной стипендии в области культуры в 2023 году. Несколько десятков писателей, актеров, певцов и художников удостоены выплат от государства.

Угроза паводка

Из-за дождей и резкого потепления в Актюбинской области поднялся уровень воды в реках, что привело к угрозе паводков сразу в нескольких районах.

Жестокое убийство пенсионерки

28-летний сотрудник департамента статистики Северо-Казахстанской области жестоко убил пенсионерку, у которой снимал квартиру. Мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы.

Новости Казахстана

Государственный советник РК Ерлан Карин подвел итоги последних двух лет и высказался о реформах в Казахстане.

Димаш порадовал поклонников новым видео.

Дело о массовом ДТП со смертельным исходом расследуют в Акмолинской области.

Рыбаки на джипе провалились под лед в Акмолинской области.

Смаилов поручил ускорить процесс возврата в госсобственность медпредприятия.

КАМАЗ насмерть сбил женщину в Астане.

Более 200 человек эвакуировали пассажирским поездом с трассы Кокшетау – Астана.

Более 30 рейсов задержали в Астане из-за непогоды.

Обварили кипятком в детском саду: нянечка уволилась после инцидента – СМИ.

Спиртное, оружие и яд: два детских лагеря закрыли после прокурорской проверки в Акмолинской области.

Дорогу размыло в Костанайской области из-за проливных дождей.

Спасли провалившихся под лед: полицейских наградят в Атырау.

В Павлодаре нечистоты сливали в неположенном месте.

Курьер и спасатель пробили стену, чтобы вызволить подростка из пожара в Алматы.

Читайте также

Чиновник жестоко убил пенсионерку в Петропавловске
Чиновник жестоко убил пенсионерку в Петропавловске
Дорогу размыло в Костанайской области из-за проливных дождей
Дорогу размыло в Костанайской области из-за проливных дождей
Спиртное, оружие и яд: два детских лагеря закрыли после прокурорской проверки в Акмолинской области
Спиртное, оружие и яд: два детских лагеря закрыли после прокурорской проверки в Акмолинской области
Мария Мельникова
Астана Кудайберген Димаш Токаев Касым-Жомарт Акмолинская область Актюбинская область Алматы Костанайская область Петропавловск
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ситуация в Украине
Ситуация в Украине: главу ДНР заочно приговорили к 15 годам тюрьмы, Лавров высказался о заморозке конфликта
жена Брюса Уиллиса
Супруга Брюса Уиллиса рассказала о трудностях семейных праздников с актером
какая погода будет в Алматы в первую неделю 2024 года
Стало известно, какая погода будет в Алматы в первую неделю 2024 года
2024 год: в честь какого животного, приметы, в чем отмечать, что приготовить
2024 год: в честь какого животного, приметы, в чем отмечать, что приготовить
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: