Итоги дня: приговор Нурлану Масимову, подробности заражения ВИЧ в Алматы, нападение в магазине Шымкента

Экс-начальнику Департамента полиции Павлодарской области Нурлану Масимову вынесли приговор. Министерство здравоохранения озвучило новые подробности заражения ВИЧ в больнице Алматы. История нападения шымкентца в цветочном магазине. Главные новости за 10 августа – в подборке Zakon.kz.

Приговор Нурлану Масимову

Экс-начальника Департамента полиции Павлодарской области Нурлана Масимова приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Нурлан Масимов обвинялся в получении взятки в крупном размере, присвоении или растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере. Также экс-начальник Департамента полиции Павлодарской области обвинялся в умышленном незаконном пересечении госграницы.

Подробности расследования заражения ВИЧ в больнице Алматы

Как рассказала главный санврач страны Айжан Есмагамбетова, комиссия по расследованию заражения ВИЧ в Центральной городской больнице Алматы пришла к выводу, что гемотрансфузионный путь передачи, то есть связанный с компонентами крови или переливанием, исключен. Также исключается половой путь передачи.

"Однако не исключается внутрибольничный путь инфицирования. И связан он, вероятнее всего, с нарушением медицинским персоналом стандартов операционных процедур при приведении инвазивных медицинских манипуляций. В ходе проверки также выявлены косвенные факторы, свидетельствующие об этом, такие как отсутствие контроля за действиями среднего медперсонала", – заявила Айжан Есмагамбетова.

Нападение в цветочном магазине Шымкента

На днях в Казнете активно распространяли видео из цветочного магазина, на кадрах которого мужчина в нетрезвом состоянии угрожал работникам. Шымкентца арестовали на семь суток за нецензурную лексику и нападение с ножницами на продавца.

Однако позже в комментариях пользовали отметили, что неизвестный является сыном сотрудника прокуратуры. Позднее в пресс-службе прокуратуры Шымкента заявили, что "данное лицо какого-либо отношения к органам прокуратуры не имеет, в родственных связях с сотрудниками прокуратуры не состоит".

Объяснения МЦРИАП о сбое в работе "Яндекса"

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности заявили, что не ставят целью полностью заблокировать функционирование доменов-нарушителей, поэтому используют инструмент временного ограничения доступа к доменам, нарушающим законодательство.

Временное ограничение доступа к сайту, как отметили в министерстве, использовали из-за того, что "Яндекс" не предоставил ответ на запрос МЦРИАП от 25 июля. Запрос касался информации о местоположении центров обработки данных, которые использует компания, и мерах защиты персональных данных граждан РК, а также о принципах, на которых "Яндекс" взаимодействует с правоохранительными и специальными органами.

Поздравление Токаева с Днем Абая

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев опубликовал на своей странице в Twitter поздравление с Днем Абая. Глава государства отметил, что великий поэт внес огромный вклад в духовное развитие нации.

"Поздравляю всех с Днем Абая! Его заветы служат нравственным ориентиром для подрастающего поколения. Понятие "Адал азамат" тесно связано с его концепцией "Совершенного человека". Наш долг – чтить бесценное наследие Абая", – говорится в сообщении.

Отравление детей в Карагандинской области: медики центра вернулись к работе

Главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова сообщила, что вчера (9 августа) было принято решение вернуть к работе 10 медицинских работников Центра оказания специальных соцуслуг для детей с инвалидностью в Карагандинской области. Однако два медработника – заведующий отделением и врач-психиатр – пока остаются отстраненными.

По ее словам, сейчас для выявления токсина, который мог вызвать массовое отравление, проводится судебно-медицинская экспертиза.

Токаев принял министра информации и общественного развития

Министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали представил президенту отчет о работе ведомства в сферах информации, общественного развития, религии и межэтнических отношений, гражданского общества, молодежной и семейной политики.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил Дархану Кыдырали обеспечить эффективную реализацию программ в области молодежной политики, уделить особое внимание работе религиозных объединений и межэтническим отношениям.

В Кокшетау построят ТЭЦ

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал, что в Кокшетау планируют строительство ТЭЦ, электрическая мощность которой составит 240 МВт. Общая стоимость строительства – свыше 239 млрд тенге.

В Казахстане накрыли ОПГ, работающую в порноиндустрии

В Казахстане пресекли работу транснациональной ОПГ. В МВД сообщили, что под прикрытием модельного агентства они занимались незаконным изготовлением и распространением порнографических материалов.

Всего в полицию доставили 118 лиц, из которых водворены в изолятор временного содержания 13 основных организаторов преступной группы, в том числе трое иностранных граждан. В настоящее время проводится досудебное расследование по факту создания, руководства и участия в транснациональной преступной группе.

Генпрокуратура требует выдать казахстанского сепаратиста, скрывающегося в России

Генеральная прокуратура РК адресовала аналогичному российскому ведомству запрос на экстрадицию гражданина Казахстана Максима Яковченко, которого обвиняют в сепаратизме и разжигании межнациональной розни. Он покинул Казахстан и сбежал в Россию 8 сентября 2022 года, несмотря на подписку о невыезде.

Сообщается, что обвиняемый в соцсетях призывал передать России Уральск и еще несколько городов Казахстана.

В Абайской области осудили двух радикалов-рецидивистов

Суд в Семее приговорил к 9 и 7,5 года двух радикалов-рецидивистов за призывы к терроризму. Несмотря на поданную апелляцию, Абайский областной суд оставил сроки наказания без изменений.

Следствие установило, что оба рецидивиста активно распространяли среди верующих радикальную религиозную идеологию и призывали к насилию в отношении гражданских и правоохранителей.

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Заслуженный тренер республики Юрий Мельниченко назначен главным тренером национальной сборной Казахстана по греко-римской борьбе. Прежде он трудился тренером-консультантом главной нашей команды



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