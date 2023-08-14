Итоги дня: бесплатное питание школьников, забастовка шахтеров и сдача экзаменов на водительские права

Стало известно, когда всех младшеклассников обеспечат бесплатным питанием. 100 шахтеров корпорации "Казахмыс" бастуют с требованиями пересмотреть их условия труда. В Казахстане изменены правила сдачи экзаменов на водительские права. Главные новости за 14 августа – в подборке Zakon.kz.

Всех младшеклассников обеспечат бесплатным питанием

С 1 сентября 2023 года в Казахстане более 1,5 млн учащихся начальных классов будут охвачены бесплатным питанием. Новшеством будут охвачены все обучающиеся начальных классов, независимо от социального статуса. Стоимость бесплатного питания по республике в среднем составит 577 тенге.

Ранее охват бесплатным питанием учащихся 1-4 классов составлял лишь 56,6%, и только в таких городах как Астана, Алматы и Шымкент, а также в Павлодарской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Улытау, Кызылординской и Атырауской областях.

Забастовка шахтеров

Около 100 шахтеров корпорации "Казахмыс" в Улытауской области объявили забастовку, требуя лучших условий труда, обновления оборудования, выплаты премий и пересмотра условий медицинского страхования. В общей сложности бастующие выдвинули 15 требований.

В компании подтвердили информацию о приостановке работ в шахте и заверили, что ведут диалог с бастующими сотрудниками.

Новые правила сдачи экзаменов на водительские удостоверения

Антикоррупционная служба совместно с Министерством внутренних дел РК по результатам мониторинга деятельности специализированных центров обслуживания населения изменили правила сдачи экзаменов на водительские удостоверения. Поводом для проверок стали уголовные дела в отношении преступной группы, которая несколько лет занималась незаконным оформлением транспортных средств.

Незащищенность информсистем, недостаточная цифровизация процессов, несовершенство процедуры регистрации автотранспорта, правовые пробелы приема экзаменов, формальное обучение в автошколах – все эти факторы способствовали появлению незаконных посреднических услуг.

Борцы с преступностью обратились к казахстанцам и попросили их не пользоваться услугами "помогаек", а при выявлении подобных коррупционных фактов сообщать на номер 1424.

Токаев поздравил пакистанцев с Днем независимости

Акорда сообщила, что глава государства Касым-Жомарт Токаев передал поздравления премьер-министру Шахбазу Шарифу по случаю национального праздника Пакистана – Дня независимости. Он отметил дружеский характер отношений между Астаной и Исламабадом. Также выразил готовность к дальнейшему развитию двусторонних связей во благо народов двух стран. Независимость Пакистана была провозглашена 14 августа 1947 года. С тех пор этот день отмечается как национальный праздник.

Авария на энергоблоке МАЭК

Полностью устранить последствия аварии в Мангистауской области на энергоблоке МАЭК обещают в течение недели. Пока работы не закончат, все населенные пункты области будут под ограничением электроэнергии. К примеру, с 15 августа в Актау будут по очереди отключать микрорайоны на три часа. Максимальная их длительность составит три часа. Сейчас без энергоснабжения остаются нефтяные месторождения, здесь получают электроэнергию только ночью.

Суд по делу гибели 4-летней Айкоркем Мелдехан

В военном суде Алматинского гарнизона продолжается главное судебное разбирательство по делу о гибели четырехлетней Айкоркем Мелдехан во время январских беспорядков. На скамье подсудимых военнослужащий. Процесс проходит в закрытом режиме. В зал заседаний не допустили даже отца погибшей девочки.

Представители суда объяснили это тем, что в деле фигурируют госсекреты, а отец девочки еще не получил допуск. Ход рассмотрения уголовного дела находится на контроле Главной военной прокуратуры. Айдос Мелдехан потребовал, чтобы суд извинился за повестку, пришедшую на имя его покойной дочери.

Отметим, автомобиль, в котором находились четырехлетняя Айкоркем и 15-летняя Жанель Мелдехан, попал под обстрел 7 января 2022 года в 19:00 на пересечении улиц Сейфуллина и Сатпаева. Айкоркем погибла на месте, ее сестра получила огнестрельные ранения.

Заброшенный лес вернули государству

Прокуратура Аккольского района Акмолинской области добилась возвращения государству участка лесного фонда площадью 264 гектара и стоимостью 1,6 млрд тенге. Об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. Участок был предоставлен в долгосрочное лесопользование для оздоровительных, туристских и спортивных целей. Однако вот уже пять лет его не использовали по целевому назначению. В частности, несмотря на высокую степень риска лесных пожаров, здесь не были проведены мероприятия по их предупреждению и не разработаны противопожарные планы.

Онлайн-ярмарки вакансий

Онлайн-ярмарки вакансий по регионам проведет Минтруда Казахстана. Соискатель сможет не только направить свое резюме работодателю, но и обсудить вопросы с HR-специалистами через онлайн-чат. Такая возможность появилась на портале Tanda.enbek.kz, поделились в Министерстве труда и социальной защиты населения РК. Они будут проводиться региональными карьерными центрами.

Сотрудниками ведомства уже был проведен ряд онлайн-ярмарок, как для различных сфер деятельности, так и для отдельных регионов, в которых суммарно приняли участие 110 работодателей и более 3 000 соискателей.

Назначения

На сайте Акорды появились ряд указов с назначениями, которые подписал президент Касым-Жомарт Токаев. В частности, чрезвычайный и полномочный посол РК в Королевстве Испания Данат Мусаев занял должность чрезвычайного и полномочного посла РК в Княжестве Андорра.

Бывший заместитель премьер-министра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди стал послом Казахстана в Австрии.

Чрезвычайный и полномочный посол РК в Федеративной Демократической Республике Эфиопия Барлыбай Садыков назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Кения по совместительству. А Аскар Абдрахманов стал постоянным представителем РК при Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры и других международных организациях в Париже (Французская Республика).

Кроме того, приказом министра обороны по согласованию с Администрацией Президента полковник Арман Мансуров назначен начальником тыла Вооруженных сил РК. До этого он был заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками.



Спорт

В Монреале завершился турнир категории WTA-1000 (хард). В финале одиночного разряда американская теннисистка Джессика Пегула уверенно обыграла россиянку Людмилу Самсонову со счетом 6:1, 6:0. Для американки это третий титул в карьере. За победу в Канаде она получит 900 рейтинговых очков и 454 500 долларов призовых.

А вот казахстанка Елена Рыбакина проиграла россиянке Людмиле Самсоновой в полуфинале турнира WTA-1000. Их встреча завершилась со счетом 1:6, 6:1, 6:2. На послематчевой пресс-конференции Рыбакина призналась, что соперница в этой игре была на высоте. Теперь она сыграет в основной сетке Мастерса в США. Она начнет выступление со второго круга, где встретится с победительницей пары – Елена Остапенко (Латвия) – Каролина Плишкова (Чехия).

Также во втором раунде квалификации турнира категории WTA-1000 (хард) в Цинциннати (США) потерпела поражение казахстанская теннисистка Юлия Путинцева, она уступила Сиюй Ван (Китай) со счетом 1:6, 3:6.

Звездный португальский футболист клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду стал первым в мире человеком, перешагнувшим отметку в 600 млн подписчиков в Instagram. А на второй строчке рейтинга – аргентинец Лионель Месси: на лидера "Интер Майами" подписаны более 483 млн человек.

Мир

Ультраправый популист Хавьер Милей удивил политический истеблишмент Аргентины, выйдя в лидеры на первичных выборах по отбору кандидатов в президенты на октябрьские выборы. Хотя его считали аутсаудером. Хавьер Милей - поклонник бывшего президента США Дональда Трампа. Он заявил, что центральный банк Аргентины должен быть упразднен, считает климатический кризис ложью, характеризует половое воспитание как уловку для разрушения семьи, намерен продажу человеческих органов сделать легальной, и хочет облегчить владение огнестрельным оружием.

Согласно официальным результатам, на 92% избирательных участков Милей набрал около 30% голосов. Кандидаты от основной оппозиционной коалиции "Объединение за перемены" - 28%, а нынешняя правящая коалиция "Союз за Родину" – 27%.

В американском штате Мичиган рядом с аэропортом Уиллоу на авиашоу перед жилым домом упал самолет МиГ-23. Пилоты успели катапультироваться, их нашли и госпитализировали. После ЧП шоу остановили, а зрителей попросили покинуть территорию. Федеральное управление гражданской авиации Соединенных Штатов приступило к расследованию происшествия.

Страны Африки столкнулись с нехваткой медперсонала из-за "утечки мозгов". В столице Нигерии Лагосе пациентам приходится стоять в трехчасовой очереди, чтобы попасть к медсестре. В Нигерии всего один медработник на 5 тысяч человек – для сравнения, в развитых странах на одного врача приходится 254 человека. Получившие медицинское образование нигерийцы предпочитают не работать на родине, а уезжать за рубеж – в США, Канаду, Великобританию или Австралию, а также на Ближний Восток. То же самое и с медсестрами: с 2017 года страну покинули 75 тысяч представителей среднего медперсонала. Причины "бегства" врачей понятны: медики хотят хороших условий труда, социальных гарантий и достойной оплаты труда.