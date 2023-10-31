Судьба "АрселорМиттал Темиртау", обвинение Альтаеву, блокпосты в Астане – итоги дня

"АрселорМиттал Темиртау" передадут частному инвестору. Нуржану Альтаеву предъявлено обвинение. Астану окружили блокпостами. Главные события 31 октября – в подборке Zakon.kz.

"АрселорМиттал Темиртау" передадут частному инвестору

31 октября 2023 года премьер-министр Алихан Смаилов высказался о трагедии на шахте им. Костенко, где в результате аварии погибли 46 человек, и сообщил о завершении сделки по передаче АМТ в пользу Казахстана.

По его словам, произошедшее напрямую связано с нарушениями в сфере промышленной безопасности, и в этом вина, в первую очередь, руководства предприятия. Смаилов напомнил, что глава государства поручил провести расследование в связи с гибелью наших горняков на шахте им. Костенко и прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".

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Он добавил, что комиссия продолжит всестороннее выяснение причин аварии и выявление виновных.

Вместе с тем, как заявил министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев, на передачу прав собственности АО "АрселорМиттал Темиртау" не будут тратить бюджетные деньги, а, значит, предприятие планируют передать частному казахстанскому инвестору. По его мнению, общепринятая истина, что частный инвестор, как правило, управляет лучше государственного. Немаловажным в данном случае, продолжил спикер, является то, чтобы он в первую очередь ориентировался на соблюдение правил промышленной безопасности и на инвестиции в основные средства, которые влияют на качество, условия труда и безопасности сотрудников.

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Подтверждено обнаружение останков последнего погибшего на шахте имени Костенко

Министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов на заседании правительства РК 31 октября 2023 года сообщил, что были найдены останки предположительно 46-го погибшего.

Сейчас установлены личности 40 погибших, не опознаны шестеро, для их идентификации проводятся необходимые экспертизы, потребуется ДНК-анализ, подчеркнул министр.

Шарипханов также объяснил, чем усложнялись поиски шахтеров. Проблема была в отсутствии электроэнергии, большой протяженности горных выработок, наличии множества разрушенных механизмов. Вдобавок был затруднен доступ к отдельным затопленным выработкам.

Нуржану Альтаеву предъявлено обвинение

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны началось предварительное слушание по делу в отношении экс-вице-министра Нуржана Альтаева.

Как уточнили в пресс-службе специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны, Нуржану Альтаеву предъявили обвинение в получении взятки в виде денег в особо крупном размере (ст. 366 ч. 4 УК РК). Альтаев обвиняется в том, что с февраля 2018 года по июль 2020 года за общее покровительство и лоббирование интересов НПП "Атамекен" получил от Мырзахметова А. в качестве взятки через посредника денежные средства на общую сумму свыше 50 млн тенге.

Уголовное дело, по которому проходит 18 свидетелей, состоит из 15 томов.

К слову, в целях защиты свидетеля суд по делу Нуржана Альтаева проведут в закрытом режиме. В ходе слушания в суд от прокурора поступило ходатайство о рассмотрении уголовного дела в закрытом судебном заседании, в связи с тем, что свидетелю и его семье поступают угрозы жизни и здоровья от неизвестных лиц из-за его свидетельских показаний.

Блокпосты вокруг Астаны

На въездах в Астану выставили семь блокпостов и проверяют все автомобили, а полиция перешла на усиленный вариант несения службы. Это связано с предстоящими визитами глав зарубежных государств.

Жителей и гостей Астаны просят с пониманием отнестись к мерам безопасности, которые ввели в городе.

Месторождение никеля и кобальта вернули в собственность Казахстана

Как сообщили в пресс-службе Антикора 31 октября, межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес по делу бывшего замминистра индустрии Тимура Токтабаева приговор 27 октября. Экс-вице-министра индустрии признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. Госслужащий передал месторождения полезных ископаемых аффилированным лицам.

В ходе расследования уголовного дела в отношении Токтабаева государству вернули месторождение "Шевченковское" в Костанайской области. Речь идет о крупных запасах никеля (1,075 млн тонн) и кобальта (585,9 тыс. тонн).

Токтабаева приговорили к семи годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Его также лишили государственной награды "Ерен еңбегі үшін" и конфисковали у него дорогостоящее имущество.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Коммунальные службы Алматы перевели на усиленный режим работы

В Алматы сегодня, 31 октября 2023 года, с 11:30 начался дождь. Чтобы избежать возможных подтоплений, коммунальные службы города перевели на усиленный режим работы.

По данным властей мегаполиса, для обеспечения беспрепятственного пропуска воды по арычным сетям задействовано 39 патрульных бригад. Всего для предупреждения и ликвидации возможных подтоплений организовано дежурство 199 единиц спецтехники, выделены 22 мотопомпы и 761 дорожный рабочий. Заготовлено 1850 мешков с песком.

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