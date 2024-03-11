Начался суд над Бишимбаевым, обращение Минобороны, Токаев прилетел в Азербайджан – итоги дня

В Астане начались предварительные судебные слушания по делу экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева, которого обвиняют в жестоком убийстве жены. Министерство обороны обратилось к гражданам. Президент прибыл в Азербайджан. Итоги 11 марта – в подборке Zakon.kz.

Токаев в Азербайджане

11 марта 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Азербайджан.

В международном аэропорту имени Гейдара Алиева главу Казахстана встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и заместитель министра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов.

Позже Касым-Жомарт Токаев прибыл в резиденцию президента Азербайджана "Загульба", где состоялась официальная церемония встречи президента Казахстана.

По завершении церемонии президенты прошли в зал переговоров.

Токаев принял участие в первом заседании Высшего межгосударственного совета Казахстана и Азербайджана. В своем выступлении президент Казахстана выразил признательность азербайджанской стороне за проявленное гостеприимство. Глава государства еще раз поздравил Ильхама Гейдар оглу с убедительной победой на президентских выборах.

Он особо подчеркнул, что Астана и Баку демонстрируют высокий уровень сотрудничества, развивают новые направления совместной работы. Президент полагает, что деятельность Высшего межгосударственного совета придаст мощный импульс сотрудничеству двух стран и будет способствовать выводу казахско-азербайджанских отношений на новые высоты.

В свою очередь президент Азербайджана отметил историческую значимость первого заседания Высшего межгосударственного совета. По его мнению, результаты визита Касым-Жомарта Токаева и заседания Межгоссовета будут во многом определять будущую повестку дня отношений двух стран.

В ходе первого заседания Высшего межгосударственного совета Казахстана и Азербайджана были рассмотрены вопросы развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, нефтегазовой, транспортно-логистической сферах, а также в области возобновляемых источников энергии, цифровых коммуникаций и культурно-гуманитарного взаимодействия.

Предварительные слушания по делу Бишимбаева

В Астане начались предварительные судебные слушания по делу экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева. Его подозревают в убийстве с особой жестокостью супруги Салтанат Нукеновой.

Процесс проходит в столичном межрайонном суде по уголовным делам. На скамье подсудимых – Куандык Бишимбаев и его двоюродный брат Бахытжан Байжанов.

Куандыка Бишимбаева обвиняют по:

п. 5. ч. 2 ст. 99 УК РК – "Убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку совершенное с особой жестокостью",

п. 1 ч. 2 ст. 110 УК РК – "Причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершенное в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного".

Бахытжана Байжанова обвиняют по:

ст. 432 УК РК – "Укрывательство особо тяжкого преступления",

ст. 434 УК РК – "Недонесение о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении".

Вместе с тем прокурор сделала ряд заявлений по делу Бишимбаева. Во-первых, брак между экс-министром и Нукеновой не был официально зарегистрирован. Во-вторых, обвиняемый запрещал гражданской жене работать и проверял ее звонки. В-третьих, избиения были систематическими. В-четвертых, Бишимбаев крайне навязчиво ухаживал за будущей супругой на этапе знакомства.

При этом с самого начала совместного проживания сразу стал проявлять вспыльчивость, агрессивность и эгоцентризм в отношении Нукеновой. Не соглашался с ней, запретил общаться с подругами и родственниками, контролировал передвижения, поставил в ситуацию материальной зависимости.

В день убийства, 8 ноября, по словам гособвинителя, Бишимбаев, Нукенова и Ахмедина, подруга последней, пошли на концерт Димы Билана. Находясь на концерте, Бишимбаев, используя незначительный повод, стал ссорится с Нукеновой и, не дожидаясь окончания концерта, они вдвоем вышли из здания, продолжая ссорится, пешком направились в ресторан БАУ. По приходу они прошли в VIP-зал. В ходе ссоры Нукенова заявила Бишимбаеву, что устала от этих отношений и окончательно решила уйти от него. Также о данном факте Нукенова написала своему брату.

После этого нетрезвый Бишимбаев стал избивать супругу. Испугавшись, девушка спряталась в туалете, но обвиняемый выбил дверь, побои продолжились. Бишимбаев также схватил Нукенову за горло и начал душить ее, отчего жертва потеряла сознание. Через некоторое время Нукенова пришла в себя. Увидев это, Бишимбаев вновь стал наносить сокрушительные удары по ее голове и остановился, когда убедился, что Нукенова находится без сознания и не подает признаков жизни.

9 ноября к обеденному времени Бишимбаев вызвал своего дальнего родственника Байжанова, который являлся директором гастроцентра, и приказал того распустить персонал ресторана. Также с целью сокрытия следов преступления попросил удалить все видеоматериалы с событиями минувшей ночи в ресторане.

Зная, что брат Нукеновой отслеживает ее геолокацию по телефону, Бишимбаев поручил Байжанову построить себе алиби — отвезти телефон девушки к ним домой, а по дороге заехать в с телефоном в Fitness Palace и ЦКЗ "Казахстан", чтобы оставить следы геолокации — мнимого нахождения Нукеновой в этих местах. Эти указания Байжанов выполнил.

Свою вину экс-чиновник не признал и попросил суд присяжных и открытый процесс.

Защитники обвиняемого требуют переквалифицировать дело - со статьи "Убийство с особой жестокостью" на "Причинение смерти по неосторожности".

Возможность запрета продукции, сертифицированной Кыргызстаном

Министерство торговли и интеграции подготовило постановление правительства "О некоторых вопросах выпуска в обращение и обращения продукции".

В документе предлагается "ввести запрет на выпуск в обращение в Республике Казахстан и обращение на территории РК продукции, сопровождаемой документами об оценке соответствия единой формы, имеющими регистрационные номера ЕАЭС KG ***, выданными или принятыми после 1 июля 2024 года".

Как поясняют в МТИ, в настоящее время сложилась ситуация, при которой органы по подтверждению соответствия одного из государств-членов ЕАЭС оформляют документы об оценке соответствия с нарушениями процедур или без проведения испытаний (серые сертификаты), в частности, имеющие регистрационные номера ЕАЭС KG ***.

В Министерстве подчеркнули, что это является нарушением процедур оценки соответствия, нарушением технических регламентов и, соответственно, Договора о ЕАЭС.

Проект постановления размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 28 марта.

Подробнее о нем можно почитать здесь.

Обращение Минцифры по утечке персональных данных

11 марта 2024 года Министерство цифрового развития выступило с важным обращением к казахстанцам об утечке персональных данных граждан в микрофинансовой организации zaimer.kz.

В ведомстве напомнили, что 5 марта 2024 года АО "Государственная техническая служба" (ГТС) обнаружила утечку более двух млн персональных данных казахстанцев, являющихся клиентами микрофинансовой организации zaimer.kz (ТОО "МФО "Робокэш.кз").

В целом были обнаружены более 36 млн данных клиентов микрофинансовых организаций, функционирующих на платформе Robo.finance (РФ – 23,6 млн (zaimer.ru – 16.8 млн, adengi.ru – 6.8 млн); Филиппины – 5 млн (digido.ph); Вьетнам – 2 млн (vietloan.vn).

По результатам установления личностей клиентов профильное ведомство направило им уведомления через EgovMobile.

Если вы получили такое уведомление, но при этом вы не давали согласия на сбор и обработку персональных данных ТОО "МФО "Робокэш.кз" и ранее не взаимодействовали с указанной микрофинансовой организацией, стоит обратиться в в Комитет по информационной безопасности МЦРИАП.

Налогу на роскошь быть?

Министерство нацэкономики разработало Консультативный документ к проекту нового Кодекса "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс).

В частности, в документе рассматриваются следующие вопросы:

переход к дифференцированным налоговым ставкам в разных секторах экономики;

ускорение введения прогрессивного налогообложения;

реформирование специальных налоговых режимов;

упорядочение и сокращение объема налоговых льгот минимум на 20%, определение четких правил их предоставления;

обеспечение перехода на сервисную модель взаимодействия между органами государственных доходов (ОГД) и налогоплательщиками;

обновление налогового администрирования;

полная цифровизация налогового контроля с сокращением форм налоговой отчетности на 30%;

внедрение механизма снижения или освобождения от КПН с прибыли, направленной на технологическую модернизацию и научные разработки;

уменьшение минимум на 20% общего количества видов налоговых и иных обязательных платежей в бюджет;

освобождение иностранных и отечественных инвесторов от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет на первые три года реализации новых проектов обрабатывающей промышленности;

упрощение процедуры возврата НДС.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 27 марта. Какие предложения в нем приводятся, читайте здесь.

Обращение Минобороны к казахстанцам

Министерство обороны Казахстана разослало официальное сообщение, в котором обратилось к гражданам страны.

В оборонном ведомстве отметили, что в рамках программы боевой подготовки Вооруженных сил РК с 11 по 19 марта на территории Карагандинской области пройдет двухстороннее командно-штабное учение.

Как сообщили в ведомстве, мероприятия боевой подготовки сопряжены с передвижением сил и средств по территории Карагандинской, Алматинской и Жетысуской областей. В целях отработки учебно-боевых задач подразделения совершат марши на полигоны комбинированным способом: железнодорожным, воздушным и автомобильным транспортом, после чего вернутся в пункты постоянной дислокации.

В связи с этим в указанный период времени в отдельных районах Карагандинской области "возможно введение ограничительных мер".

Граждан попросили отнестись к учениям с пониманием, сохранять спокойствие и не распространять фейки.

Движение по трассе Алматы – Бишкек восстановлено

Национальный оператор по управлению автомобильными дорогами международного и республиканского значения АО "НК "КазАвтоЖол" заявил, что на автодороге Алматы – Бишкек, где накануне образовались гигантские пробки, обеспечен бесперебойный проезд.

Ранее в соцсетях появились фото и видео километровых пробок, которые образовались на трассе Алматы – Бишкек. Очевидцы писали, что мегапробки начинаются с села Актерек. Также они советовали не выезжать на трассу.

Сегодня, 11 марта 2024 года, в "КазАвтоЖоле" заверили, что движение автомобилей на трассе Алматы – Бишкек восстановлено, к текущему часу ограничений на передвижение нет.

Отмечается, что на затор повлияли туман, попытка водителей воспользоваться объездными путями, где они увязали в грязи, и сломанная на проезжей части фура.

ДТП на участке удалось избежать.

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