Начался суд над Бишимбаевым, обращение Минобороны, Токаев прилетел в Азербайджан – итоги дня
Токаев в Азербайджане
11 марта 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Азербайджан.
В международном аэропорту имени Гейдара Алиева главу Казахстана встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и заместитель министра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов.
Позже Касым-Жомарт Токаев прибыл в резиденцию президента Азербайджана "Загульба", где состоялась официальная церемония встречи президента Казахстана.
По завершении церемонии президенты прошли в зал переговоров.
Токаев принял участие в первом заседании Высшего межгосударственного совета Казахстана и Азербайджана. В своем выступлении президент Казахстана выразил признательность азербайджанской стороне за проявленное гостеприимство. Глава государства еще раз поздравил Ильхама Гейдар оглу с убедительной победой на президентских выборах.
Он особо подчеркнул, что Астана и Баку демонстрируют высокий уровень сотрудничества, развивают новые направления совместной работы. Президент полагает, что деятельность Высшего межгосударственного совета придаст мощный импульс сотрудничеству двух стран и будет способствовать выводу казахско-азербайджанских отношений на новые высоты.
В свою очередь президент Азербайджана отметил историческую значимость первого заседания Высшего межгосударственного совета. По его мнению, результаты визита Касым-Жомарта Токаева и заседания Межгоссовета будут во многом определять будущую повестку дня отношений двух стран.
В ходе первого заседания Высшего межгосударственного совета Казахстана и Азербайджана были рассмотрены вопросы развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, нефтегазовой, транспортно-логистической сферах, а также в области возобновляемых источников энергии, цифровых коммуникаций и культурно-гуманитарного взаимодействия.
Предварительные слушания по делу Бишимбаева
В Астане начались предварительные судебные слушания по делу экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева. Его подозревают в убийстве с особой жестокостью супруги Салтанат Нукеновой.
Процесс проходит в столичном межрайонном суде по уголовным делам. На скамье подсудимых – Куандык Бишимбаев и его двоюродный брат Бахытжан Байжанов.
Куандыка Бишимбаева обвиняют по:
- п. 5. ч. 2 ст. 99 УК РК – "Убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку совершенное с особой жестокостью",
- п. 1 ч. 2 ст. 110 УК РК – "Причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершенное в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного".
Бахытжана Байжанова обвиняют по:
- ст. 432 УК РК – "Укрывательство особо тяжкого преступления",
- ст. 434 УК РК – "Недонесение о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении".
Вместе с тем прокурор сделала ряд заявлений по делу Бишимбаева. Во-первых, брак между экс-министром и Нукеновой не был официально зарегистрирован. Во-вторых, обвиняемый запрещал гражданской жене работать и проверял ее звонки. В-третьих, избиения были систематическими. В-четвертых, Бишимбаев крайне навязчиво ухаживал за будущей супругой на этапе знакомства.
При этом с самого начала совместного проживания сразу стал проявлять вспыльчивость, агрессивность и эгоцентризм в отношении Нукеновой. Не соглашался с ней, запретил общаться с подругами и родственниками, контролировал передвижения, поставил в ситуацию материальной зависимости.
В день убийства, 8 ноября, по словам гособвинителя, Бишимбаев, Нукенова и Ахмедина, подруга последней, пошли на концерт Димы Билана. Находясь на концерте, Бишимбаев, используя незначительный повод, стал ссорится с Нукеновой и, не дожидаясь окончания концерта, они вдвоем вышли из здания, продолжая ссорится, пешком направились в ресторан БАУ. По приходу они прошли в VIP-зал. В ходе ссоры Нукенова заявила Бишимбаеву, что устала от этих отношений и окончательно решила уйти от него. Также о данном факте Нукенова написала своему брату.
После этого нетрезвый Бишимбаев стал избивать супругу. Испугавшись, девушка спряталась в туалете, но обвиняемый выбил дверь, побои продолжились. Бишимбаев также схватил Нукенову за горло и начал душить ее, отчего жертва потеряла сознание. Через некоторое время Нукенова пришла в себя. Увидев это, Бишимбаев вновь стал наносить сокрушительные удары по ее голове и остановился, когда убедился, что Нукенова находится без сознания и не подает признаков жизни.
9 ноября к обеденному времени Бишимбаев вызвал своего дальнего родственника Байжанова, который являлся директором гастроцентра, и приказал того распустить персонал ресторана. Также с целью сокрытия следов преступления попросил удалить все видеоматериалы с событиями минувшей ночи в ресторане.
Зная, что брат Нукеновой отслеживает ее геолокацию по телефону, Бишимбаев поручил Байжанову построить себе алиби — отвезти телефон девушки к ним домой, а по дороге заехать в с телефоном в Fitness Palace и ЦКЗ "Казахстан", чтобы оставить следы геолокации — мнимого нахождения Нукеновой в этих местах. Эти указания Байжанов выполнил.
Свою вину экс-чиновник не признал и попросил суд присяжных и открытый процесс.
Защитники обвиняемого требуют переквалифицировать дело - со статьи "Убийство с особой жестокостью" на "Причинение смерти по неосторожности".
Возможность запрета продукции, сертифицированной Кыргызстаном
Министерство торговли и интеграции подготовило постановление правительства "О некоторых вопросах выпуска в обращение и обращения продукции".
В документе предлагается "ввести запрет на выпуск в обращение в Республике Казахстан и обращение на территории РК продукции, сопровождаемой документами об оценке соответствия единой формы, имеющими регистрационные номера ЕАЭС KG ***, выданными или принятыми после 1 июля 2024 года".
Как поясняют в МТИ, в настоящее время сложилась ситуация, при которой органы по подтверждению соответствия одного из государств-членов ЕАЭС оформляют документы об оценке соответствия с нарушениями процедур или без проведения испытаний (серые сертификаты), в частности, имеющие регистрационные номера ЕАЭС KG ***.
В Министерстве подчеркнули, что это является нарушением процедур оценки соответствия, нарушением технических регламентов и, соответственно, Договора о ЕАЭС.
Проект постановления размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 28 марта.
Подробнее о нем можно почитать здесь.
Обращение Минцифры по утечке персональных данных
11 марта 2024 года Министерство цифрового развития выступило с важным обращением к казахстанцам об утечке персональных данных граждан в микрофинансовой организации zaimer.kz.
В ведомстве напомнили, что 5 марта 2024 года АО "Государственная техническая служба" (ГТС) обнаружила утечку более двух млн персональных данных казахстанцев, являющихся клиентами микрофинансовой организации zaimer.kz (ТОО "МФО "Робокэш.кз").
В целом были обнаружены более 36 млн данных клиентов микрофинансовых организаций, функционирующих на платформе Robo.finance (РФ – 23,6 млн (zaimer.ru – 16.8 млн, adengi.ru – 6.8 млн); Филиппины – 5 млн (digido.ph); Вьетнам – 2 млн (vietloan.vn).
По результатам установления личностей клиентов профильное ведомство направило им уведомления через EgovMobile.
Если вы получили такое уведомление, но при этом вы не давали согласия на сбор и обработку персональных данных ТОО "МФО "Робокэш.кз" и ранее не взаимодействовали с указанной микрофинансовой организацией, стоит обратиться в в Комитет по информационной безопасности МЦРИАП.
Налогу на роскошь быть?
Министерство нацэкономики разработало Консультативный документ к проекту нового Кодекса "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс).
В частности, в документе рассматриваются следующие вопросы:
- переход к дифференцированным налоговым ставкам в разных секторах экономики;
- ускорение введения прогрессивного налогообложения;
- реформирование специальных налоговых режимов;
- упорядочение и сокращение объема налоговых льгот минимум на 20%, определение четких правил их предоставления;
- обеспечение перехода на сервисную модель взаимодействия между органами государственных доходов (ОГД) и налогоплательщиками;
- обновление налогового администрирования;
- полная цифровизация налогового контроля с сокращением форм налоговой отчетности на 30%;
- внедрение механизма снижения или освобождения от КПН с прибыли, направленной на технологическую модернизацию и научные разработки;
- уменьшение минимум на 20% общего количества видов налоговых и иных обязательных платежей в бюджет;
- освобождение иностранных и отечественных инвесторов от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет на первые три года реализации новых проектов обрабатывающей промышленности;
- упрощение процедуры возврата НДС.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 27 марта. Какие предложения в нем приводятся, читайте здесь.
Обращение Минобороны к казахстанцам
Министерство обороны Казахстана разослало официальное сообщение, в котором обратилось к гражданам страны.
В оборонном ведомстве отметили, что в рамках программы боевой подготовки Вооруженных сил РК с 11 по 19 марта на территории Карагандинской области пройдет двухстороннее командно-штабное учение.
Как сообщили в ведомстве, мероприятия боевой подготовки сопряжены с передвижением сил и средств по территории Карагандинской, Алматинской и Жетысуской областей. В целях отработки учебно-боевых задач подразделения совершат марши на полигоны комбинированным способом: железнодорожным, воздушным и автомобильным транспортом, после чего вернутся в пункты постоянной дислокации.
В связи с этим в указанный период времени в отдельных районах Карагандинской области "возможно введение ограничительных мер".
Граждан попросили отнестись к учениям с пониманием, сохранять спокойствие и не распространять фейки.
Движение по трассе Алматы – Бишкек восстановлено
Национальный оператор по управлению автомобильными дорогами международного и республиканского значения АО "НК "КазАвтоЖол" заявил, что на автодороге Алматы – Бишкек, где накануне образовались гигантские пробки, обеспечен бесперебойный проезд.
Ранее в соцсетях появились фото и видео километровых пробок, которые образовались на трассе Алматы – Бишкек. Очевидцы писали, что мегапробки начинаются с села Актерек. Также они советовали не выезжать на трассу.
Сегодня, 11 марта 2024 года, в "КазАвтоЖоле" заверили, что движение автомобилей на трассе Алматы – Бишкек восстановлено, к текущему часу ограничений на передвижение нет.
Отмечается, что на затор повлияли туман, попытка водителей воспользоваться объездными путями, где они увязали в грязи, и сломанная на проезжей части фура.
ДТП на участке удалось избежать.
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