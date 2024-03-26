Главное за день: зачисление в первые классы, сокращение посевной площади, расправа над студенткой

Казахстан сократит посевные площади пшеницы и риса. Новая должность появится у педагогов. Правительство увеличило площадь национального парка "Бурабай". Зачисление в первые классы. Об этом и другом читайте в обзоре Zakon.kz за 26 марта 2024 года.

Пенсия-2024

С начала 2024 года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 616,3 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено 193,8 млрд тенге, солидарной пенсии – 422,5 млрд тенге. Примечательно, что на 1 марта 2024 года численность пенсионеров составила 2 млн 354 тыс. человек.

Средний размер совокупной пенсии на 1 марта 2024 года достиг 132 852 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 90 091 тенге, базовой пенсии – 42 761 тенге.

Сокращение посевных площадей

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров заявил, что сложные природно-климатические условия 2023 года сказались на финансовом состоянии аграриев. По его словам, министерство провело обширный анализ отрасли, в том числе анализ существующих проблем и причин их возникновения.

Так, посевные площади пшеницы и риса будут сокращены. На сокращенных полях планируется увеличить посевные площади социально значимых и высокорентабельных культур.

Развитие Астанинской агломерации

Правительство Казахстана постановлением от 29 февраля 2024 года утвердило Комплексный план развития Астанинской агломерации на 2024-2028 годы. Общая территория агломерации составила 710 тыс. га, численность населения на 1 января 2023 года – 1 млн 596 тыс. 600 человек (население города Астаны – 1 млн 417 тыс. 200 человек, население Акмолинской области, входящее в состав агломерации – 179,3 тыс. человек).

Подробнее ознакомиться с планом можно по ссылке.

Новая должность у педагогов

Министерство просвещения подготовило дополнения в перечень должностей педагогов. В частности, в перечень добавляется специальность педагог-профориентатор. Введение должности педагога-профориентатора необходимо для координации работы по ранней профориентации школьников для осознанного выбора ими будущей профессии.

Онлайн-кредиты и биометрическая идентификация

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка разработало поправки в правила предоставления микрокредитов электронным способом, которые должны повысить безопасность оказания финансовой услуги. Проектом предусмотрено, что заключение договора между микрофинансовой организацией (МФО) и заемщиком о предоставлении микрокредита, а также внесение в него изменений и дополнений осуществляется с применением биометрической идентификации.

Также биометрические данные от гражданин потребуются при регистрации клиента в личном кабинете, для внесения изменений в данные об абонентском номере мобильного телефона клиента или реквизитов банковского счета (за исключением предоставления микрокредитов посредством терминалов).

Спорт

Спустя неделю после апелляции юристов вышел на свободу под залог в 1 млн евро экс-защитник "Барселоны" Дани Алвес. Руку помощи подал бывший одноклубник бразильца, голландский футболист Мемфис Депай.

До начала Летних Олимпийских игр в столице Франции Париже осталось несколько месяцев. К этому часу в активе казахстанских атлетов 31 лицензия.

Стали известны две хоккейные команды, которые заработали путевки в стадию полуфинала нынешнего сезона Кубка Гагарина. Если челябинский "Трактор" добился этого успеха еще 22 марта, то "Автомобилист" достиг данного раунда поздно вечером 25 марта.

Эксперты Национальной хоккейной лига (NHL) объявили лучших игроков минувшей игровой недели, по итогам которой россиянин Александр Овечкин назван первой звездой.

Единственная представительница казахстанского ММА в знаменитом американском промоушене UFC Мария Агапова известила болельщиков о скором выходе в клетку.

Самый титулованный футбольный клуб мира "Реал" проводит реконструкцию на своей родной арене "Сантьяго Бернабеу". По отчету "Галактикос", это обходится в 1,76 млрд евро.

Антирекорды казахстанцев

За январь – декабрь 2023 года в Казахстане зарегистрировали брак 120,9 тыс. пар. Это на 6% меньше, чем годом ранее. Этот показатель стал для РК рекордно низким. Даже в самом скудном на браки 2008 году пар, официально ставших семьей, было более 135 тыс.

Еще одна одностороння улица в Алматы

В Алматы по ул. Ескараева организуют одностороннее движение. Как информировали в Управлении административной полиции ДП Алматы, на основании неоднократных жалоб жителей ряда домов жилого комплекса, а также водителей транспортных средств касательно трудности разъезда встречных транспортных средств из-за плотности застройки на участке ул. Ескараева от пр. Гагарина до ул. Розыбакиева, было принято решение в экспериментальных целях организовать одностороннее движение на вышеуказанном участке ул. Ескараева в западном направлении.

Парк "Бурабай" стал больше

Принято постановление правительства Казахстана от 16 марта 2024 года "О некоторых вопросах перевода земель запаса в земли особо охраняемых природных территорий".

"Предоставить республиканскому государственному учреждению "Государственный национальный природный парк "Бурабай" Управления делами президента РК" в постоянное землепользование земельные участки на территории Бурабайского района Акмолинской области общей площадью 185,88 га", – говорится в документе.

Согласно постановлению указанные земельные участки будут переведены из категории земель запаса в категорию земель особо охраняемых природных территорий, а имеющиеся на этой территории леса отнесены к категории государственного лесного фонда "леса государственных национальных парков".

"Продажа" нефтезаводов России

В Казнете появилась информация о якобы продаже Атырауского НПЗ "Лукойлу" и Павлодарского НПЗ – "Газпрому". Министр энергетики Алмасадам Саткалиев прокомментировал эту информацию.

"По поводу конкретных покупателей в Минэнерго никто за согласованием подобных сделок не обращался", – заявил он.

Встречи Токаева

Касым-Жомарт Токаев сегодня, 26 марта, встретился с американским сенатором Стивом Дэйнсом. Они обсудили международную безопасность. Также глава государства принял заместителя секретаря парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР Эркина Тунияза.

Суперкомпьютер в Казахстане

О грандиозных планах рассказал вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Каныш Тулеушин. Суперкомпьютер планируют запустить уже в 2024 году. Проект финансируется ОАЭ. Казахстан предоставляет землю и электроэнергию.

Первый раз в первый класс

В 2024 году в Казахстане прием заявлений для зачисления в первый класс стартует 1 апреля и продлится до 31 августа 2024 года. Ожидается, что в новом учебном году в первый класс пойдут более 370 тыс. казахстанских детей.

Жестокое убийство студентки в Конаеве

В ночь на 15 марта 2024 года двое подозреваемых в безлюдной местности убили молодую девушку. Их взяли под стражу. Задержанные являются уроженцами Алматы и Алматинской области. Иная информация, как уточнили стражи порядка, разглашению не подлежит.