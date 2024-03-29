Режим ЧС в регионах и заявление премьера, подробности убийства охранника в Алматы – итоги за 29 марта

Еще в трех регионах Казахстана объявили режим ЧС из-за паводков. Премьер-министр Казахстана пообещал проверить отдельных должностных лиц из-за ситуации с потопами в регионах. В полиции рассказали подробности убийства охранника в Алматы. Главные события за 29 марта – в подборке Zakon.kz.

Режим ЧС из-за паводков объявили еще в трех областях



Так, режим ЧС природного характера местного масштаба из-за паводков объявили в Аксуатском районе Абайской области.

Помимо этого, еще в одном районе Актюбинской области объявили режим ЧС. По данным акимата области, под угрозой подтопления пять сел: Каратал, Карасу, Амангельды, Карасу, Коптогай. Село Екпетал полностью затоплено, также весенние паводки создают большие трудности и для Уилского района.

Позднее режим ЧС ввели в Кокшетау в связи со сложной паводковой ситуацией, связанной с аномальным повышением уровня воды в реке Кылшакты.

Заявление премьер-министра Бектенова о паводках в регионах

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов заявил, что это самые масштабные паводки за последние годы.

"Сейчас главное – спасение жизни людей и минимизация последствий стихии. Сегодня все силы брошены на противопаводковые работы. Режим ЧС объявлен в ряде регионов", – сказал Олжас Бектенов.

Там же глава правительства сообщил, что после устранения последствий масштабных паводков, которые накрыли почти всю страну, будет проведена проверка отдельных должностных лиц.

Подробности жестокого убийства охранника в Алматы обнародовали в полиции

По предварительным данным ДП Алматы, между охранником и жителем ЖК произошел конфликт, в результате чего 45-летний мужчина нанес секьюрити телесные повреждения, несовместимые с жизнью. В настоящее время подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Очередное заседание по делу Куандыка Бишимбаева

В Астане продолжаются слушания по делу экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве с особой жестокостью Салтанат Нукеновой. На заседании выступил ее брат – Айтбек Амангельды, который рассказал, как и когда они узнали о ее убийстве.

Подробности по ссылке.

Пожизненный срок получил казахстанец за изнасилование 3-летних близняшек и 9-летней девочки

Итоговое заседание суда по делу, касающемуся изнасилования трехлетних близняшек и девятилетней девочки в Алматинской области, состоялось накануне, 28 марта.

Как рассказала уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева, мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы, его супругу (бабушка трехлетних девочек и мама девятилетней девочки) – к 25 годам лишения свободы.

Второй день рабочего визита Токаева в Китае

Во второй день своего рабочего визита в Китае президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем Совета директоров компании State Power Investment Corporation Лю Миншэном.

По данным пресс-службы Акорды, в ходе беседы были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере энергетики, в том числе на основе возобновляемых источников энергии.

На побережье Каспия снова обнаружили несколько десятков мертвых тюленей

Сейчас на месте работают специалисты из Департамента экологии, рыбной инспекции, акиматов городов и районов. Экологи исследуют тушки найденных тюленей, берут пробы воды и воздуха.

Руководитель НПУ "Эко Мангистау" Кирилл Осин объяснил, что в большинстве своем тюлени умирают еще зимой – от естественных причин, по болезни. А когда ранней весной начинает сходить лед на Северном Каспии, их течением прибивает к берегу как раз в район города Форт-Шевченко.

Крупные лавины сошли в горах Алматы

29 марта в бассейне реки Киши Алматы произошел самопроизвольный сход снежных лавин на лавиносборах. По данным МЧС, общий объем сошедшей массы составил 25 500 кубометров. Жертв, пострадавших и разрушений нет.

Депутаты предлагают сократить сроки содержания животных в отловах

Об этом заявил депутат Мархабат Жайымбетов в Мажилисе во время презентации поправок в законопроект "Об ответственном обращении с животными". В частности, мажилисмен предложил сократить срок содержания животных в отловах с 15 до 5 (если это бродячие животные) и с 60 до 30 дней (если это безнадзорные животные). В случае, если за этот период хозяин не найдется, то животное усыпят.

Объяснил он такое предложение тем, что на содержание животных в отловах тратятся большие бюджетные средства.

Ужесточить наказание за распространение "веселящего газа" могут в Казахстане

В Казахстане планируют ужесточить ответственность за распространение сильнодействующих веществ. В первую очередь – за "веселящий газ".

Соответствующий законопроект находится на рассмотрении Парламента.

Спорт

Определилась соперница Елены Рыбакиной по финалу на Открытом чемпионате Майами. Первая ракетка Казахстана встретится на корте с американкой Даниэль Коллинз.

Титулованный британский теннисист Энди Маррей не выступит на апрельских турнирах в Монте-Карло (Монако) и Мюнхене (Германия) из-за травмы. У трехкратного чемпиона турниров "Большого шлема" диагностирован полный разрыв передней таранно-малоберцовой связки.

Мир

Спецслужбы Франции просят отказаться от плана церемонии открытия Олимпийских игр. По мнению французских спецслужб, мероприятие может быть опасным для участников из‑за угрозы террористических актов.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о росте числа пострадавших в результате теракта в "Крокус Сити Холле". По его данным, их количество возросло до 551 человека.