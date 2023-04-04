Кто вошел в новый состав правительства Казахстана

Фото: primeminister.kz

29 марта 2023 года правительство Казахстана сложило полномочия согласно указу главы государства. Сегодня, 4 апреля, стал известен новый состав Кабмина, сообщает Zakon.kz.

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