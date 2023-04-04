Кто вошел в новый состав правительства Казахстана
Новенькими в составе правительства являются:
Мурат Нуртлеу – заместитель премьер-министра – министр иностранных дел (сменил Мухтара Тлеуберди);
Алмасадам Саткалиев – министр энергетики (сменил Болата Акчулакова).
Cохранили свои должности:
Роман Скляр – первый заместитель премьер-министра;
Ерулан Жамаубаев – заместитель премьер-министра – министр финансов;
Серик Жумангарин – заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции;
Алтай Кульгинов – заместитель премьер-министра;
Галымжан Койшыбаев –заместитель премьер-министра – руководитель Аппарата правительства;
Руслан Жаксылыков – министр обороны;
Марат Ахметжанов – министр внутренних дел;
Дархан Кыдырали – министр информации и общественного развития;
Ербол Карашукеев – министр сельского хозяйства;
Азамат Ескараев – министр юстиции;
Саясат Нурбек – министр науки и высшего образования;
Ажар Гиният – министр здравоохранения;
Тамара Дуйсенова – министр труда и социальной защиты населения;
Марат Карабаев – министр индустрии и инфраструктурного развития;
Асхат Оралов – министр культуры и спорта;
Юрий Ильин – министр по чрезвычайным ситуациям;
Алибек Куантыров – министр национальной экономики;
Багдат Мусин – министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности;
Зульфия Сулейменова – министр экологии и природных ресурсов.
Гани Бейсембаев – министр просвещения.