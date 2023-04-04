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Кто вошел в новый состав правительства Казахстана

Кто вошел в новый состав правительства Казахстана Фото: primeminister.kz
29 марта 2023 года правительство Казахстана сложило полномочия согласно указу главы государства. Сегодня, 4 апреля, стал известен новый состав Кабмина, сообщает Zakon.kz.

Новенькими в составе правительства являются:

Мурат Нуртлеу – заместитель премьер-министра – министр иностранных дел (сменил Мухтара Тлеуберди);

Алмасадам Саткалиев – министр энергетики (сменил Болата Акчулакова).

Cохранили свои должности:

Роман Скляр – первый заместитель премьер-министра;

Ерулан Жамаубаев – заместитель премьер-министра – министр финансов;

Серик Жумангарин – заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции;

Алтай Кульгинов – заместитель премьер-министра;

Галымжан Койшыбаев –заместитель премьер-министра – руководитель Аппарата правительства;

Руслан Жаксылыков – министр обороны;

Марат Ахметжанов – министр внутренних дел;

Дархан Кыдырали – министр информации и общественного развития;

Ербол Карашукеев – министр сельского хозяйства;

Азамат Ескараев – министр юстиции;

Саясат Нурбек – министр науки и высшего образования;

Ажар Гиният – министр здравоохранения;

Тамара Дуйсенова – министр труда и социальной защиты населения;

Марат Карабаев – министр индустрии и инфраструктурного развития;

Асхат Оралов – министр культуры и спорта;

Юрий Ильин – министр по чрезвычайным ситуациям;

Алибек Куантыров – министр национальной экономики;

Багдат Мусин – министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности;

Зульфия Сулейменова – министр экологии и природных ресурсов.

Гани Бейсембаев – министр просвещения.

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