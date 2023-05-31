Главное за день: Токаев в Алматы, важные изменения в законодательстве, особый статус Туркестана

Президент Казахстана прибыл с рабочей поездкой в южную столицу. Имущество и миллиарды Кайрата Сатыбалдыулы вернули Казахстану, с июня в законодательстве произойдут изменения в ряде сфер – главные новости 31 мая в подборке Zakon.kz.

Токаев прилетел в Алматы

31 мая 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы.

Глава государства ознакомился с работой Центра по изучению материалов политических репрессий ХХ века, встретился с председателем Союза писателей Мереке Кулкеновым. Во время встречи обсудили роль литераторов в укреплении национального единства и формировании общих ценностей в стране. Также президент принял главу Национальной академии наук.

Кроме того, во время поездки запланирована встреча Касым-Жомарта Токаева с министром иностранных дел Республики Корея Пак Чжином.

День памяти жертв политических репрессий



Сегодня в Казахстане вспоминают жертв политических репрессий. Президент опубликовал твит ко Дню памяти.



Памятные мероприятия прошли по всему Казахстану. В Алматы состоялась торжественная церемония в сквере Карагайлы, напротив бывшего здания НКВД КазССР. В ней участвовали общественные деятели, родные и близкие репрессированных, представители молодежных организаций.

К памятнику жертвам голода 1931-1933 годов были возложены цветы. На мероприятии также присутствовал аким Алматы Ерболат Досаев.

Кроме того, стало известно, что жертвам политических репрессий в Казахстане увеличат размер специального пособия.

Статьи за оскорбление Назарбаева

Уголовную ответственность за оскорбление Назарбаева могут отменить. Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение Мажилиса, сообщили в Минюсте.

В ведомстве отметили, что в рамках инициированного депутатами Парламента РК законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов" из Уголовного кодекса планируется исключить статьи 373 и 374, предусматривающие уголовную ответственность за публичное оскорбление и иное посягательство на честь и достоинство первого президента (а также осквернение его изображений, воспрепятствование его законной деятельности), нарушение гарантий неприкосновенности первого президента.

Что изменится в жизни казахстанцев с июня 2023 года

Изменения произойдут в законодательстве в сфере предпринимательской деятельности. Кроме того, стало известно, кого освободят от НДС, кто будет собирать средства коррупционеров, что иностранцев и членов их семей будут учитывать в системе ОСМС, а также о других нововведениях в законодательстве. Подробнее читайте в материале здесь.

Туркестану хотят присвоить особый статус

Министерство национальной экономики подготовило консультативный документ регуляторной политики по проекту закона "Об особом статусе города Туркестан".

Как отмечается, разработка отдельного закона предусматривает закрепление статуса города Туркестана как духовной и исторической столицы с имеющимися на его территории объектами историко-культурного наследия.

Также, согласно документу, намерены урегулировать вопросы коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры, градостроительства, торговли и сервиса.

Добровольно вернувших незаконные активы хотят прощать в Казахстане

На рассмотрении депутатов Мажилиса Парламента РК сейчас находится законопроект по возврату незаконно приобретенных активов. Согласно одной из норм, лицо, добровольно вернувшее активы, нажитые преступным путем, освобождается от уголовной ответственности.

Об этом рассказала депутат Мажилиса Снежанна Имашева, отметив, что сейчас существуют процессуальные соглашения с теми, кто признал вину и возместил весь ущерб.

Она добавила, что в документе есть норма, допускающая, что незаконно приобретенный актив может остаться у его владельца.

Назначения

Алтай Али назначен на должность председателя Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. С февраля 2021 года по настоящее время он являлся заместителем председателя Комитета транспорта МИИР РК.



Ергазы Жолдасов возглавил столичный аэропорт. На должность председателя правления АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" он был назначен приказом министра индустрии и инфраструктурного развития. Ранее был заместителем председателя правления этого же аэропорта по производственной части.

Гражданам с низкими доходами компенсируют повышение тарифов за услуги телекоммуникаций

Комитет телекоммуникаций МЦРИАП подготовил приказ "Об определении размера и утверждении Правил компенсации повышения тарифов абонентской платы за оказание услуг телекоммуникаций социально защищаемым гражданам".



Согласно правилам, выплата компенсации повышения тарифов абонентской платы за оказание услуг телекоммуникаций социально защищаемым гражданам осуществляется в составе жилищной помощи, предоставляемой малообеспеченным семьям и гражданам. Граждане должны постоянно проживать в данной местности, а объем учитывается, превышающий допустимый уровень расходов, установленный местными акиматами.

Минобороны высказался об отправке миротворцев на границу РФ и Украины



Заместитель министра обороны Султан Камалетдинов подчеркнул, что Казахстан не собирается отправлять миротворцев на границу России и Украины.

"Такие риски не присутствуют. Любое направление воинского контингента за пределы государства одобряется Парламентом ", – отметил Камалетдинов.

Депутат выразила мнение о продлении школьного учебного года

Непродуманно, непрофессионально, безосновательно. Такими словами депутат Мажилиса Ирина Смирнова охарактеризовала решение о продлении учебного года в Казахстане.



"Я как учитель, как эксперт в области образования считаю, что это волюнтаристское административное решение непродуманное. Не имеющее под собой основы, непрофессиональное, потому что наши дети занимаются в отличие от детей других стран не 4 часа в день, а по 6-7 уроков, и поэтому если измерить количество уроков, то оно соответствует той продолжительности учебного года, которое есть за рубежом", – сказала Смирнова.

По ее словам, сравнение того, сколько летом отдыхают казахстанские дети и школьники других стран, – неуместно: "Некоторые дети в некоторых странах отдыхают зимой месяц или в другое время года – два месяца. У них совершенно другая структура учебного года, и вот то, что нам представляют, это просто введение нас в заблуждение. Нас убеждают в том, что приняли правильное решение. Это ошибочное решение".

В Казахстане сократилась смертность

По данным Бюро национальной статистики, в Казахстане в 2022 году число умерших составило 133,5 тыс. человек. По сравнению с предшествующим годом число умерших сократилось на 26,9%, при этом 62,4% умерших были в возрасте 63 лет и старше.



Основными причинами смерти в 2022 году были болезни системы кровообращения (22,7%), новообразования (10,4%), болезни органов дыхания (9,8%), несчастные случаи, отравления и травмы (8,4%) и болезни органов пищеварения (8%).

Спорт

Елена Рыбакина стала третьей ракеткой мира в Live-рейтинге WTA

Победительница "Уимболдона-2022" и лучшая теннисистка Казахстана поднялась на третью позицию в Live-Ranking женской ассоциации теннисисток-профессионалок (WTA).



Путинцевой предсказали непростую битву на "Ролан Гаррос"



На Открытом чемпионате Франции стартовали матчи второго круга. Первой из казахстанцев на этой стадии будет биться Юлия Путинцева, которой досталась более рейтинговая соперница.

31 мая в 17:00 по времени Астаны состоится турнир Юлия Путинцева (Казахстан) – Чжэн Циньвэнь (Китай).

Мир



Первый в Южной Корее законопроект об однополых браках направили в парламент. Первый подобный в стране законопроект был назван гражданскими группами определяющим моментом в борьбе за равноправие.

Аль Пачино станет отцом четвертый раз. 29-летняя подруга Аль Пачино, кинопродюсер Нур Альфала, находится на восьмом месяце беременности. Звезда фильмов "Крестный отец" и "Лицо со шрамом" в 83 года станет отцом четвертый раз.