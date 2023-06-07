Главное за день: апелляция Кудебаева, жизнь бюджета в долг, убийственный "Мистер Сидр"

Осужденный экс-глава ДП Алматинской области Серик Кудебаев подал апелляцию. Председатель Высшей аудиторской палаты РК указала на хронический дефицит бюджета. В стране временно снимут с продажи напиток под названием "Мистер Сидр". Главные новости за 7 июня – в подборке Zakon.kz.

Дело Серика Кудебаева



Экс-глава ДП Алматинской области Серик Кудебаев обжаловал приговор. Рассмотрение апелляционной жалобы по уголовному делу в отношении него назначено на 29 июня. В конце апреля Кудебаева приговорили к 10 годам лишения свободы.

Жизнь в долг

Председатель Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова на пленарном заседании Мажилиса указала на хронический дефицит бюджета Казахстана. Также она отметила, что правительство так и не научилось привязывать расходы бюджета к поставленным стратегическим целям.

"Аудитом Высшей аудиторской платы установлено, что 64 налоговые льготы не учитывались ни Министерством национальной экономики, ни КГД. А это потери бюджета, только за четыре года – период аудита, порядка 10 трлн тенге. В результате хронический дефицит бюджета, то есть жизнь в долг. При этом расходы на погашение правительственного долга и его обслуживание отнимают 25% чистых доходов бюджета, или 2,9 трлн тенге", – сказала Наталья Годунова.

Встречи Токаева

Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид. В ходе встречи обсуждены перспективы развития партнерства между Казахстаном и ОБСЕ.

Также Касым-Жомарт Токаев принял генерального директора ЮНЕСКО Одрэ Азул. Она вручила президенту сертификаты о включении заповедников "Бурабай" и "Маркаколь" в глобальную сеть биосферных резерватов, а также музыкально-кукольного искусства "Ортеке" – в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Глава государства встретил в аэропорту Астаны Эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, прибывшего с рабочим визитом в Казахстан. Сегодня главы государств проведут встречу в двустороннем формате и обсудят вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества между странами.

Задержание экс-депутата

Бывшего депутата Нуржана Альтаева задержали по подозрению в получении взятки. Он был депутатом Мажилиса Парламента РК с февраля 2019-го по ноябрь 2020 года.

Проблемы с водой в Астане

Аким столицы Женис Касымбек доложил президенту о положении дел с водоснабжением в городе. Глава государства поручил градоначальнику в самые короткие сроки принять меры системного и оперативного характера, чтобы полностью исключить возникновение кризисных ситуаций не только с обеспечением водой, но и с другими системами жизнедеятельности столицы.

Казахстанская армия

Министр обороны Руслан Жаксылыков считает, что современные казахстанские парни не хотят идти в армию из-за воспитания, а не из-за суицидов. Он пригласил журналистов посетить воинскую часть и поговорить с солдатами.

Также Руслан Жаксылыков прокомментировал слухи о возможной отправке казахстанских войск охранять российские границы.

"Никуда мы не выезжаем", – заверил министр обороны.

Убийственный "Мистер Сидр"

В Казахстане временно снимут с продажи слабоалкогольный напиток под названием "Мистер Сидр". Ранее в СМИ появилась информация, что после употребления "Мистера Сидра" в четырех регионах России умерли 30 человек.

Высыхающее море

За последние 12 лет объем воды, поступающей в Аральское море из реки Сырдарья, уменьшился на 8,5 млрд кубометров. Аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев рассказал, что песок на территориях, с которых море отступило, содержит большое количество морской соли. Высохшая смесь песка и соли легко поднимается ветром и разносится на большие расстояния, засаливая почву, делая ее непригодной для земледелия. На засоленных территориях погибает растительность, местность постепенно превращается в пустыню.

Финпирамида

Подозреваемая в организации Qnet LTD вернула потерпевшим 36 миллионов тенге. От ее действий пострадали более 30 человек.

Мир

Экс-сотрудник Минобороны США рассказал, что американское правительство обладает кораблями внеземного происхождения.

В США 17-летняя девушка наняла киллера для убийства 7-летнего мальчика. В полицию обратились администраторы шуточного сайта "RentaHitman.com", что в переводе означает "Найми киллера". Они сообщили, что неизвестный дважды заходил на сайт, пытаясь организовать заказное убийство.

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Спорт

Стал известен список самых дорогих казахстанских игроков на футбольном рынке Европы. В рейтинге Transfermarkt находятся 500 казахстанских игроков. Стоит отметить, что практически из первых топ-20 данного списка игроки являются членами сборной Казахстана. В нижних сточках списка располагаются молодые казахстанские футболисты возрастной категории 18-20 лет, стоимость которых не превышает 25 000 евро.

Казахстанские велогонщики стали лучшими на Чемпионате Азии-2023. Они показали лучший результат в командной эстафете "Элита", проехав дистанцию 60 км за 1 час 13 минут и 27.239 секунды.

Скончался американский легкоатлет Джим Хайнс на 77-м году жизни. Он был первым человеком на планете, который сумел пробежать спринтерскую дистанцию в 1968 году меньше чем за 10 секунд.

В Грузии прошел международный турнир серии ITF Juniors J60, где победителем стал казахстанец Амир Омарханов. На пути к титулу казахстанец не проиграл ни одного сета.

Интересное

Встретившийся в США с Касым-Жомартом Токаевым казахстанец вернулся на родину. Он стал генеральным директором АО "Информационно-аналитический центр нефти и газа" Министерства энергетики PK.



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