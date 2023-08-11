Основное за день: тарифы, Президентский кадровый резерв, вопросы о чипировании, распоряжения Токаева

Когда стартует отбор в Президентский молодежный кадровый резерв и каковы условия. Штрафы, налог, подомовой обход: ответы на вопросы о чипировании животных в Казахстане. Пожар в ЖК Алматы: Токаев наградил 6 человек. Главное за 11 августа – в обзоре Zakon.kz.

Отбор в Президентский кадровый резерв

Для привлечения талантливой молодежи в систему госуправления в стране с 1 сентября 2023 года запустят третий отбор в Президентский молодежный кадровый резерв. Заявки будут принимать на сайте pkreserv.gov.kz до 30 сентября. Принять участие в отборе могут граждане РК в возрасте до 35 лет включительно, имеющие высшее образование, владеющие государственным языком (сертификат не ниже B1) и со стажем работы не менее пяти лет.

Ответы на вопросы о чипировании животных

В Министерстве экологии и природных ресурсов рассказали о сроках чипирования домашних животных и о том, за что и кто может оштрафовать владельцев незарегистрированных кошек и собак.

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Недвижимость за 20 млн тенге

Квартирный вопрос никогда не теряет актуальности. Для многих жителей Казахстана важно иметь собственное жилье, но не у всех есть на это средства. Zakon.kz решил оценить, на какое жилье могут рассчитывать казахстанцы в разных городах страны, если бюджет ограничен 20 млн тенге.

Тарифы на сотовую связь в Казахстане

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асхат Оразбек на пресс-конференции в СЦК 11 августа заявил, что есть страны, где интернет и сотовая связь еще дороже, чем в Казахстане, с учетом потребительской корзины.

Также главный исполнительный директор "Beeline-Казахстан" Евгений Настрадин ответил на вопрос о том, почему тарифы на мобильную связь повышают без согласия абонентов.

Кроме того, главный директор по инновациям АО "Казахтелеком" Нурлан Мейрманов ответил на вопрос о том, зачем казахстанский оператор заключил сделку с Afghan Telecom.

Критическая ситуация с подачей воды в Жамбылской области

В Жамбылской области сложилась критическая ситуация с поливной водой. Вице-министр экологии и природных ресурсов РК Галидулла Азидуллин прибыл на место для выяснения всех обстоятельств.

По данным Министерства экологии, дефицит поливной воды ощущают Байзакский, Таласский и частично Жамбылский районы, фактически из-за недопоставки воды из Кировского водохранилища стоит под угрозой около 4 тыс. га лука и сахарной свеклы.

Хищение на 162 млн тенге

Департамент АФМ по Жетысуской области совместно с ДКНБ региона завершил расследование по факту хищения при внедрении ПО для автоматизации деятельности КСК Талдыкоргана.

Как оказалось, три ТОО заключили договор о госзакупках услуг с коммунальным государственным учреждением "Информационно-аналитический центр города Талдыкорган" на приобретение программного обеспечения автоматизации деятельности "КСК" с установкой на сумму 162 млн тенге. Программа предназначалась для автоматизации деятельности органов управления (КСК), решения задач акимата по контролю деятельности управляющих компаний и состояния жилищного фонда города, а также взаимодействия участников жилищных отношений.

Приключения казахстанцев в Корее

Граждане Казахстана, которым вынесли приговор за незаконное пересечение границы Южной Кореи, могут задержаться в стране. Им придется заплатить крупный штраф или отработать его.

Заявление Минобороны

В Вооруженных силах Казахстана проводятся занятия по боевой подготовке. В связи с этим военное ведомство выступило с заявлением и обратилось с просьбой к гражданам: доверяйте только официальной информации.

Вывоз лома и отходов черных и цветных металлов из Казахстана

Министерство индустрии подготовило проект приказа "О некоторых вопросах транспортировки лома и отходов черных и цветных металлов".

Согласно тексту проекта, на шесть месяцев продлят запрет на вывоз из Казахстана:

всеми видами транспорта: отходов и лома медных, алюминиевых, свинцовых, а также отработавших свинцовых аккумуляторов, отходов и лома аккумуляторов;

автомобильным и морским видом транспорта: лома и отходов черных металлов;

автомобильным и морским видом транспорта: бывших в употреблении труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава.

Распоряжения и встречи Токаева

В пятницу, 11 августа, Касым-Жомарт Токаев принял Суму Чакрабарти. Президент поблагодарил его за плодотворную работу, которую он провел на посту внештатного советника по вопросам экономического развития.

Кроме того, распоряжением президента Ракымжан Ерназар назначен заведующим отделом стратегического планирования Администрации президента РК.

Также президент наградил сразу несколько человек, которые помогали спасать людей во время пожара в Алматы. За храбрость и самоотверженность они получили медали "Ерлігі үшін".

Токаев также принял действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Республики Северная Македония Буяра Османи. Во время встречи Токаев пригласил в Казахстан президента Северной Македонии.

Цены на нефть выросли

Стоимость барреля нефти марки Brent превысила отметку в 87 долларов из-за того, что добыча странами ОПЕК+ снизилась до минимальных показателей за последние два года.

Мать избивает родных детей

В Алматинской области мать избивала родных детей. Как рассказали дети, мать бьет их по несколько раз в день в нетрезвом состоянии. Мальчик и девочка показали ссадины на теле и царапины в области уха. Старший из детей заявил, что хочет сбежать из дома.

Проезд подорожает в Алматы с 21 августа

Акимат Алматы принял постановление от 10 августа 2023 года "Об установлении тарифов на регулярные социально значимые перевозки пассажиров".

Согласно постановлению стоимость проезда в городском общественном транспорте установлена в размере:

при безналичной оплате посредством услуг оператора сотовой связи либо транспортной карты либо мобильного приложения за проезд – 100 тенге;

при оплате наличными деньгами – 200 тенге.

Мир и спорт

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