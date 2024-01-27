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Все об апелляции на ЕНТ, жуткое покушение на двойное убийство и очередное поражение "Барыса" – главное к утру

Все об апелляции на ЕНТ, жуткое покушение на двойное убийство и очередное поражение "Барыса" – главное к утру Фото: Zakon.kz, pixabay, hcbarys.kz
Как подавать апелляцию на результаты ЕНТ. В Мангистау задержали подозреваемого в жестоком нападении на мужчину и его малолетнюю сестру. "Барыс" в очередной раз потерпел поражение, сообщает Zakon.kz.
Все об апелляции на ЕНТ

Апелляция по содержанию вопросов подается в первые 30 минут после окончания тестирования и должна быть обоснована мотивированным объяснением. Подробные правила оспаривания результатов рассказали в национальном центре тестирования.

Жестокое покушение на двойное убийство

Подозреваемого в нападении на 20-летнего мужчину и его 13-летнюю сестру задержали в Мангистау. По версии следствия, задержанный нанес потерпевшим десятки ножевых ранений – у мужчины их более 30, – а также пытался изнасиловать девочку-подростка.

Очередное поражение "Барыса"

Во втором матче короткой выездной серии астанинский "Барыс" потерпел очередное поражение. На этот раз столичные хоккеисты проиграли "Ладе". Итог игры составил 2:0. Это не первое поражение команды за последнее время, когда соперники обходят их всухую.

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