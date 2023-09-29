Итоги дня: наезд на остановку в Астане, ущерб стране от чиновника и обращение Нацбанка к гражданам

В результате ДТП в столице пострадали восемь человек, включая ребенка. Чиновник Минсельхоза нанес ущерб государству почти на 8 млн тенге. Нацбанк обратился к казахстанцам. Главные события 29 сентября – в подборке Zakon.kz.

Президент

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе официального визита в Германию заявил, что Казахстан твердо придерживается курса на всестороннее сотрудничество с Россией. Отвечая на вопрос журналиста, он отметил, что Казахстан не является "антиРоссией", и у стран есть давние традиции сотрудничества в различных сферах, включая торговлю и гуманитарные связи. Что касается санкций, то, по словам Касым-Жомарта Токаева, на недавней сессии Генеральной ассамблеи ООН и в других выступлениях он отмечал, что санкционное противостояние абсолютно контрпродуктивно с точки зрения оздоровления международных отношений, которые подвергались эрозии в результате обострения глобальной ситуации. Кроме того, он вновь призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров.

Ранее он пригласил немецких инвесторов вкладывать в Казахстан. Президент выразил заинтересованность в создании производств, которые будут выпускать продукцию по формуле "Сделано в Казахстане с немецким качеством".

Также Токаев на встрече глав государств Центральной Азии с президентом Германии перечислил ключевые приоритеты в сотрудничестве между странами региона и ФРГ. Президент обратился к участникам саммита и отметил, что инициатива диалога "C5 + Германия" может придать мощный импульс взаимной кооперации между странами. Особое внимание на встрече уделили проблемам изменения климата и ситуации с водными ресурсами.

Президент Казахстана призвал приступить к реальным переговорам по ситуации в Украине. Он вновь заявил о необходимости мудрой дипломатии, направленной на поиск взаимоприемлемых мирных решений, и подчеркнул, что сторонам необходимо приступить к реальным переговорам.

Авто протаранило остановку с людьми в Астане

Утром в столице водитель Mazda протаранил автобусную остановку, не справившись с управлением. В результате случившегося, как рассказали в Управлении здравоохранения, пострадали восемь человек, в том числе пятилетняя девочка.

Два пациента госпитализированы в центр политравмы и эндопротезирования. Пять - на амбулаторное лечение и наблюдение по месту территориального прикрепления в поликлиники.

Малышка 2018 года рождения доставлена в травмпункт МГДБ №2. Ее осмотрел травматолог, нейрохирург, челюстно-лицевой хирург. После осмотра и наложения гипсовой повязки ребенка отпустили на амбулаторное лечение.

Экс-главу Управления земельных отношений Алматы подозревают в коррупции

По информации Антикоррупционной службы, он подозревается в пособничестве предпринимателям в незаконном завладении земельными участками из государственного земельного фонда по заниженной стоимости под предлогом реализации инвестиционных проектов. Государству нанесен ущерб в виде стоимости земельных участков на общую сумму 180 000 000 тенге.

С санкции суда подозреваемый заключен под стражу.

Чиновник Минсельхоза нанес ущерб государству почти на 8 млн тенге

Антикоррупционной службой по Алматы проводится досудебное расследование в отношении генерального директора РГП на ПХВ "Фитосанитария" Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Казахстана. Как сказано в сообщении ведомства за 29 сентября 2023 года, должностное лицо вопреки установленному запрету учредил и руководил организацией, занимающейся предпринимательской деятельностью, и безвозмездно с июня 2022 года по настоящее время предоставлял помещение Алматинского областного филиала РГП на ПХВ "Фитосанитария". Ущерб государству составил 7,4 млн тенге.

Нацбанк обратился к казахстанцам

В Национальном банке Казахстана (НБК) гражданам напомнили, что Ветхие банкноты и дефектные монеты являются законным платежным средством и их можно обменять во всех банках второго уровня (БВУ), в филиалах НБК и в национальном операторе почтовой связи АО "Казпочта" по нарицательной стоимости.

Поврежденные платежные денежные знаки национальной валюты обмениваются в филиалах НБК бесплатно и без ограничений по сумме. Вместе с тем банки второго уровня имеют право устанавливать комиссию за оказание данной услуги согласно внутренним нормативным документам самих БВУ.

В Мангистауской области дорога станет платной

Министр транспорта подписал приказ от 21 сентября 2023 года "Об использовании автомобильной дороги (участка) общего пользования республиканского значения Бейнеу – Акжигит на платной основе".

На весь участок дороги установлены тарифы:

автобусы до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 тонны – 123 тенге;

автобусы до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 т – 246 тенге;

автобусы свыше 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью автопоезда до 10 т – 370 тенге;

грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 т до 15 т – 493 тенге;

грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 15 т, в том числе с прицепами, седельные тягачи – 616 тенге.

Также предусмотрена абонентская плата за проезд на месяц и на год. На месяц она составляет от 1 до 5 МРП (от 3450 до 17 250 тенге), в зависимости от грузоподъемности транспорта. На год абонплата составляет от 12 до 60 МРП (от 41 400 до 207 000 тенге).

Приказ вводится в действие с 9 октября 2023 года.

Высказывания посла США в Казахстане

На пресс-конференции 29 сентября посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм отметил, что дипмиссия внимательно наблюдает за ситуацией вокруг списка лиц и организаций, финансируемых из-за рубежа. По словам Дэниела Розенблюма, некоторые уже провели параллели между этим списком и законами других стран, но это, на его взгляд, разные вещи. Он отметил, что нахождение в списке лиц, финансируемых из-за рубежа, сейчас не подразумевает никаких последствий, связанных с законом, для физлиц или организаций.

Также посол ответил на вопрос, упростят ли процедуру получения неиммиграционных виз в Штаты. Он подчеркнул, что США заинтересованы в помощи гражданам своей страны и Казахстана в перемещении. При этом он добавил, что Казахстан является единственной страной в Центральной Азии, где граждане могут получить неиммиграционную визу сроком действия до 10 лет.

Дэниел Розенблюм прокомментировал возможность визита президента США в страны Центральной Азии, в том числе, Казахстан. По его словам, вероятность визита в РК есть.

Вдобавок американский дипломат сказал, что в США поддерживают намерения Казахстана развиваться в разных направлениях и даже готовы оказать посильную поддержку.

Мир

Кыргызстан выиграл арбитражный процесс в Гааге (Нидерланды) с общей суммой иска в 50 млн долларов. Спор касался кыргызско-казахского ферросплавного завода, иск ранее подавал Казахстан. Истец заявил требования по компенсации в 50 млн долларов за якобы экспроприацию Кыргызстаном инвестиций в рамках неосуществленного проекта по строительству завода комплексных ферросплавов в Таш-Кумыре и якобы иные имевшиеся нарушения международных соглашений о защите инвестиций и положений закона "Об инвестициях в КР". 28 сентября состав трибунала (из трех арбитров) единогласно вынес арбитражное решение. Не установив каких-либо нарушений Кыргызской Республикой своих обязательств, которые бы привели к убыткам, заявленным истцом, арбитражный трибунал единогласно постановил, что требования истца к Кыргызстану о компенсации ему каких-либо убытков должны быть полностью отклонены. На истца также возложили обязательство по оплате всех расходов – гонораров состава арбитров и административных расходов постоянного арбитражного суда (Hague Permanent Court of Arbitration).

Российский самолет, потерпевший крушение в Мали, скорее всего, перевозил наемников ЧВК "Вагнер". Военная хунта Мали никак не прокомментировала происшествие. Источники сообщили европейским журналистам, что сам инцидент произошел еще 23 сентября, и в результате его погибло "большое количество белых людей". Информаторы подтвердили, что речь идет именно о российских наемниках.

Более трех тысяч человек эвакуировали из-за аномальных ливней в Греции. Новый шторм "Элиас" принес с собой проливные дожди, из-за которых в Фессалии затоплены деревни и размыло дороги, а в школах прекратили занятия. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис приказал привести в состояние повышенной готовности экстренные службы и привлечь к борьбе со стихией военных.

Япония начнет сбрасывать вторую партию сточных вод с разрушенной АЭС "Фукусима" со следующей недели, сообщил оператор АЭС. Это вызвало возмущение Китая и других стран. Второй сброс начнется 5 октября, заявили в Tokyo Electric Power (Tepco).

На юге Испании в городе Херес 14-летний подросток напал с ножом на учителей и учащихся государственной школы. В больницу госпитализированы пятеро раненых, один из учителей перенес серьезную операцию. Парня арестовали, а о его мотивах полицейским пока неизвестно.

Спорт

Казахстанский спортсмен Аян Бейсенбаев пополнил копилку Казахстана, завоевав бронзовую медаль Азиатских игр-2022 в Ханчжоу в триатлоне. По информации НОК, Бейсенбаев преодолел в плавании дистанцию 1500 метров, велоэтап 40 километров и бег 10 километров за 1:52:25.

Первым стал японец Кенжи Ненер – 1:50:54. "Серебро" осталось за Макото Одакурой из Японии – 1:51:49.