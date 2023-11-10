Безвиз с Китаем, подробности задержания Бишимбаева и экс-акима Атырау – главное за день

Между Казахстаном и Китаем начал действовать безвизовый режим. В ДП Астаны рассказали, по какой статье расследуют дело экс-министра Куандыка Бишимбаева. Также стало известно, за что задержали бывшего акима Атырау. Главные новости за 10 ноября – в подборке Zakon.kz.

Безвиз с Китаем

С 10 ноября начал действовать безвизовый режим между Казахстаном и Китаем. Согласно договоренности, пребывание в соседней стране без оформления визы может длиться до 30 дней или до 90 дней в течение 180 календарных дней.

При этом в Министерстве иностранных дел Казахстана добавили, что безвизовый режим не дает права на трудоустройство, учебу и миссионерскую деятельность.

Подробности задержания Бишимбаева

Уголовное дело в отношении бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева расследуют по ч.1 ст.99 УК РК "Убийство".

Убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку наказывается лишением свободы на срок от восьми до 15-ти лет.

Куандыка Бишимбаева, ранее осужденного за коррупцию, задержали 9 ноября в Астане. Экс-министра подозревают в том, что он до смерти избил жену в столичном ресторане.

Задержание экс-акима Атырау

Бывшего акима Атырау Кайрата Уразбаева задержали 9 ноября. По данным прокуратуры Атырауской области, в отношении экс-акима проводится досудебное расследование по факту незаконного распределения земельных участков на территории города.

Установлено, что в период с 2020 по 2022 год должностными лицами акимата незаконно выдавались земельные участки, относящиеся к рекреационным зонам под индивидуальные жилищные строения. В ведомстве уточнили, что Кайрат Уразбаев водворен в ИВС Управления полиции Атырау.

Дактилоскопия все-таки будет добровольной

Дактилоскопия, которую в Казахстане хотели сделать обязательной, все-таки будет добровольной. В МВД отметили, что соответствующие поправки внесут в законопроект.

Однако для иностранцев на границе сдача отпечатков пальцев будет обязательной, а внутри страны при документировании – на добровольной основе.

Рост заболеваемости корью

В Казахстане зарегистрировали более 13 тыс. случаев заболевания корью. Больше всего заражений выявили в Шымкенте, Алматы, Жамбылской и Актюбинской областях.

В Минздраве отметили, что в основном этому заболеванию подвержены дети дошкольного и школьного возраста. Каждый день выписываются из больниц около 300 детей, а поступают– около 400 детей. По состоянию на сегодняшний день в реанимации находятся 29 детей. Несмотря на это, закрывать на карантин детсады и школы не планируют.

Педофилов предложили сажать пожизненно

Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов на заседании МВК в Минюсте презентовал поправки по вопросам защиты прав женщин и детей. Одна из новелл законопроекта – пожизненное заключение для педофилов. А по тем, кто уже отбывает наказание за изнасилование несовершеннолетних и выйдут на свободу, депутаты предлагают ввести пожизненный пробационный контроль.

Задержания в "Казспецэкспорт"

Главная военная прокуратура задержала должностных лиц РГП "Казспецэкспорт" и руководителей подконтрольных им юридических лиц.

Они подозреваются в хищении около миллиарда тенге бюджетных средств при закупках товаров (продукции) военного и военно-технического назначения путем завышения цен в рамках выполнения гособоронзаказа. По данному факту начато досудебное расследование.

Яйца продолжают дорожать

По данным Бюро нацстатистики, в стране подорожали сразу 11 из 19 видов социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ). И в первую очередь выросли цены куриные яйца – на 1,7%. Стоимость яиц не снижается, несмотря на обещания правительства устранить причину проблемы.

Кроме яиц, в Казахстане за неделю подорожали: курятина – на 0,6%; соль, молоко, рис – на 0,3%; говядина, кефир, творог, сливочное масло, мука – на 0,2%; макаронные изделия – на 0,1%.

Приговор замакима Павлодара

Суд признал заместителя акима Павлодара Арслана Калиякбарова виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.366 УК РК, и назначил ему наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии средней безопасности.

Арслана Калиякбарова задержали 15 июня, в его автомобиле нашли 1 млн тенге, а в кабинете – еще 800 тыс. тенге. Ему предъявили обвинение в получении взятки путем вымогательства.

Дело о лесном пожаре в Абайской области направили в суд

Генеральная прокуратура завершила расследование и направила в суд уголовное дело о крупном лесном пожаре в Абайской области.

Причиной возникновения пожара назвали воспламенение напочвенного покрова при попадании разряда молнии в ствол хвойного дерева (сухая гроза). Эту версию подтвердили эксперты, специалисты, свидетели. Также в ГП отметили, что во время пожара руководство резервата "Семей-Орманы" и Новошульбинского филиала не выполнили возложенные на них законом полномочия по организации тушения пожара, неправильно оценили ситуацию и не обеспечили соблюдение техники безопасности при тушении пожара, что привело к гибели 14 лиц.

Досудебное расследование по факту бездействия должностных лиц Министерства экологии и природных ресурсов и Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжается.

Комментарий Ашимбаева об абьюзерах во власти

Маулен Ашимбаев опроверг информацию о том, что в системе госуправления есть люди, которые дома занимаются абьюзерством, а потом работают над тем, чтобы не ужесточать законодательство в этой сфере.

По его словам, в Казахстане ужесточили законодательство в отношении бытового насилия, но если есть необходимость, то депутаты готовы рассмотреть новые поправки. В целом, он уверен в том, что женщины Казахстана защищены законом.

Спорт



Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев не смог выйти в четвертьфинал "Челленджера" в США. Он неожиданно проиграл американцу Нишешу Басаваредди со счетом 4:6, 2:6.

Казахстанский хоккейный клуб "Барыс" сразится с китайским "Куньлунь" 10 ноября в Астане.

Мир

КНДР (Северная Корея) закроет четверть своих посольств за рубежом, поскольку на содержание дипломатических представительств нет средств.

51-летний солист группы 30 Seconds To Mars Джаред Лето первым в истории покорил знаменитый небоскреб Empire State Building в Нью-Йорке. За 25 минут артист преодолел расстояние между 86-м и 104-м этажами на восточном фасаде здания.