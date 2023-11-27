Подборка главных новостей за 27 ноября

На руднике "Казахмыса" погибли два проходчика. Сбой произошел в работе сайта госорганов. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) приостановил погрузку казахстанской нефти. Главные новости за 27 ноября – в подборке Zakon.kz.

На руднике "Казахмыса" погибли два проходчика

В Жамбылской области на руднике "Жайсан" произошел несчастный случай. В компании сообщили, что при производстве горнопроходческих работ травмы, несовместимые с жизнью, получили два проходчика Шахтопроходческого треста имени Омарова 1981 и 2002 годов рождения.

Специальная комиссия выясняет обстоятельства и причины несчастного случая.

Президент Того прилетит в Казахстан

27-28 ноября по приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева с официальным визитом Казахстан посетит президент Тоголезской Республики Фор Эссозимна Гнассингбе.

В рамках визита состоятся переговоры двух стран на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждаться перспективы развития двустороннего торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, а также вопросы взаимодействия Казахстана с государствами Африканского континента.

Сбой в работе gov.kz

27 ноября после полудня в работе платформы gov.kz произошел сбой. В "Национальные информационные технологии" рассказали, что на платформе проводили обновления.

"Однако сегодня мы столкнулись с некоторыми проблемами, связанными с последним обновлением. В результате этого возникли трудности с функционированием gov.kz".

В настоящий момент все проблемы устранили и gov.kz снова полностью функционирует.

КТК приостановил погрузку нефти

Из-за штормового ветра и сильных волн в морском порту Новороссийска Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) приостановил погрузку казахстанской нефти, идущей на экспорт через морской терминал.

Сейчас в районе Новороссийска очень плохие погодные условия: ветер до 22-24 м/с и волны высотой 6-8 м. Перевалку приостановили, чтобы обеспечить промышленную безопасность и не допустить аварий, связанных с разливами нефти.

Суд над известной общественницей, обвиняемой в убийстве падчерицы

27 ноября началось главное судебное разбирательство по делу об убийстве семилетней Карины. В ее смерти обвиняется мачеха – известная общественница.

На скамье подсудимых оказалась 47-летняя Балжан Турлыбек. Она обвиняется по ч. 3 ст. 99 "Убийство малолетнего лица" УК РК.

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Специальный знак для авто на газе

С 1 января 2024 года владельцы авто с газобаллонным оборудованием обязаны будут устанавливать специальный знак – равносторонний треугольник желтого цвета с каймой черного цвета и с надписью восклицательного знака "GAS".

Снижение курса доллара

Средневзвешенный курс доллара 27 ноября составил 459,37 тенге, снизившись сразу на 3,43 тенге. В обменных пунктах доллары покупают/продают по 459,9-462,1 тенге.

Самолет FlyArystan вынужденно сел в Атырау

Самолет FlyArystan, вылетевший накануне ночью в Актау, совершил вынужденную посадку в Атырау в связи с неблагоприятными погодными условиями, а именно из-за сильного бокового ветра.

Несмотря на отсутствие вины авиакомпании, пассажирам по запросу были предоставлены напитки, питание, проживание и трансфер.

Уборка "невидимого" снега в Астане

Пользователей Казнета озадачила уборка снега в Астане. По их словам, коммунальщики якобы убирали "невидимый" снег.

В пресс-службе акимата столичного района "Алматы" уточнили, что на самом деле "Астана Тазалық" занимались уборкой снега с прибордюрной части дорог.

Бывших полицейских подозревают в краже майнингового оборудования

Экс-сотрудники полиции проходят подозреваемыми по делу о краже майнингового оборудования и злоупотреблении полномочиями в Карагандинской области.

По согласованию с прокуратурой области ранее уволенные по отрицательным мотивам бывший начальник следственного управления Департамента полиции Кулькеев и следователь этого же подразделения Канатов имеют статус подозреваемых. Сейчас устанавливается местонахождение Кулькеева для проведения следственных действий, в случае неявки его могут объявить в розыск.

Назначение в Миннауки

Динара Щеглова назначена вице-министром науки и высшего образования. С 2020 года и по настоящее время она работала в должности вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

50 Cent прилетел в Алматы

50 Сent в рамках своего финального мирового тура прилетел в Алматы. Концерт легендарного хип-хоп артиста пройдет 28 ноября.

Спорт

Определился соперник Казахстана по квалификации Davis Cup 2024. По итогам жеребьевки мужская сборная страны сыграет с командой Аргентины. А женская сборная Казахстана сыграет с Японией в отборочном этапе Кубка Билли.

Казахстанцы установили рекорд по киокушинкай-кан карате, завоевав 115 медалей и заняв первое общекомандное место на ЧМ-2023.

Казахстанка Инесса Шумекова выиграла золотую медаль на первом этапе Кубка мира среди юниоров по конькобежному спорту в итальянском городе Базельга-ди-Пине.

Казахстанские спортсмены Сагдат Дюсембаев и Нуршат Толеукасым стали бронзовыми призерами чемпионата Азии по пара стрельбе из лука в Таиланде.

Мир

Грузовое судно затонуло у греческого острова Лесбос в штормовом море. В результате чего один член экипажа погиб, 12 пропали без вести.

Министерство здравоохранения Китая опровергло информацию о том, что вспышка респираторных заболеваний на севере страны вызвана новым вирусом. Китайские власти заявили, что причиной роста заболеваний стали вирусы гриппа и другие известные патогены.

Израиль и палестинское движение ХАМАС рассматривают возможность продлить режим прекращения огня, который действует сейчас в секторе Газа.