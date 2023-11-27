Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Подборка главных новостей за понедельник 27 ноября

главные новости за понедельник 27 ноября Фото: freepik, Facebook/cpcpipe , pexels
На руднике "Казахмыса" погибли два проходчика. Сбой произошел в работе сайта госорганов. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) приостановил погрузку казахстанской нефти. Главные новости за 27 ноября – в подборке Zakon.kz.

На руднике "Казахмыса" погибли два проходчика

В Жамбылской области на руднике "Жайсан" произошел несчастный случай. В компании сообщили, что при производстве горнопроходческих работ, травмы, несовместимые с жизнью, получили два проходчика Шахтопроходческого треста имени Омарова 1981 и 2002 годов рождения.

Специальная комиссия выясняет обстоятельства и причины несчастного случая.

Президент Того прилетит в Казахстан

27-28 ноября по приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева с официальным визитом Казахстан посетит президент Тоголезской Республики Фор Эссозимна Гнассингбе.

В рамках визита состоятся переговоры двух стран на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждаться перспективы развития двустороннего торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, а также вопросы взаимодействия Казахстана с государствами Африканского континента.

Сбой в работе gov.kz

27 ноября после полудня в работе платформы gov.kz произошел сбой. В "Национальные информационные технологии" рассказали, что на платформе проводили обновления.

"Однако сегодня мы столкнулись с некоторыми проблемами, связанными с последним обновлением. В результате этого возникли трудности с функционированием gov.kz".

В настоящий момент все проблемы устранили и gov.kz снова полностью функционирует.

КТК приостановил погрузку нефти 

Из-за штормового ветра и сильных волн в морском порту Новороссийска Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) приостановил погрузку казахстанской нефти, идущей на экспорт через морской терминал.

Сейчас в районе Новороссийска очень плохие погодные условия: ветер до 22-24 м/с и волны высотой 6-8 м. Перевалку приостановили, чтобы обеспечить промышленную безопасность и не допустить аварий, связанных с разливами нефти.

Суд над известной общественницей, обвиняемой в убийстве падчерицы

27 ноября началось главное судебное разбирательство по делу об убийстве семилетней Карины. В ее смерти обвиняется мачеха – известная общественница.

На скамье подсудимых оказалась 47-летняя Балжан Турлыбек. Она обвиняется по ч. 3 ст. 99 "Убийство малолетнего лица" УК РК.

Подробнее по ссылке.

Специальный знак для авто на газе

С 1 января 2024 года владельцы авто с газобаллонным оборудованием обязаны будут устанавливать специальный знак – равносторонний треугольник желтого цвета с каймой черного цвета и с надписью восклицательного знака "GAS". 

Снижение курса доллара

Средневзвешенный курс доллара 27 ноября составил 459,37 тенге, снизившись сразу на 3,43 тенге. В обменных пунктах доллары покупают/продают по 459,9-462,1 тенге.

Самолет FlyArystan вынужденно сел в Атырау

Самолет FlyArystan, вылетевший накануне ночью в Актау, совершил вынужденную посадку в Атырау в связи с неблагоприятными погодными условиями, а именно из-за сильного бокового ветра.

Несмотря на отсутствие вины авиакомпании, пассажирам по запросу были предоставлены напитки, питание, проживание и трансфер.

Уборка "невидимого" снега в Астане

Пользователей Казнета озадачила уборка снега в Астане. По их словам, коммунальщики якобы убирали "невидимый" снег.

В пресс-службе акимата столичного района "Алматы" уточнили, что на самом деле "Астана Тазалық" занимались уборкой снега с прибордюрной части дорог.

Бывших полицейских подозревают в краже майнингового оборудования

Экс-сотрудники полиции проходят подозреваемыми по делу о краже майнингового оборудования и злоупотреблении полномочиями в Карагандинской области.

По согласованию с прокуратурой области ранее уволенные по отрицательным мотивам бывший начальник следственного управления Департамента полиции Кулькеев и следователь этого же подразделения Канатов имеют статус подозреваемых. Сейчас устанавливается местонахождение Кулькеева для проведения следственных действий, в случае неявки его могут объявить в розыск.

Назначение в Миннауки

Динара Щеглова назначена вице-министром науки и высшего образования. С 2020 года и по настоящее время она работала в должности вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

50 Cent прилетел в Алматы

50 Сent в рамках своего финального мирового тура прилетел в Алматы. Концерт легендарного хип-хоп артиста пройдет 28 ноября.

Спорт

Определился соперник Казахстана по квалификации Davis Cup 2024. По итогам жеребьевки мужская сборная страны сыграет с командой Аргентины. А женская сборная Казахстана сыграет с Японией в отборочном этапе Кубка Билли. 

Казахстанцы установили рекорд по киокушинкай-кан карате, завоевав 115 медалей и заняв первое общекомандное место на ЧМ-2023.

Казахстанка Инесса Шумекова выиграла золотую медаль на первом этапе Кубка мира среди юниоров по конькобежному спорту в итальянском городе Базельга-ди-Пине.

Казахстанские спортсмены Сагдат Дюсембаев и Нуршат Толеукасым стали бронзовыми призерами чемпионата Азии по пара стрельбе из лука в Таиланде.

Мир

Грузовое судно затонуло у греческого острова Лесбос в штормовом море. В результате чего один член экипажа погиб, 12 пропали без вести.

Министерство здравоохранения Китая опровергло информацию о том, что вспышка респираторных заболеваний на севере страны вызвана новым вирусом. Китайские власти заявили, что причиной роста заболеваний стали вирусы гриппа и другие известные патогены.

Израиль и палестинское движение ХАМАС рассматривают возможность продлить режим прекращения огня, который действует сейчас в секторе Газа.

Читайте также

Фото: akorda.kz
Глава государства принял заместителя Премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяна
В одном из районов Акмолинской области появится три новых объекта бизнеса
В одном из районов Акмолинской области появится три новых объекта бизнеса
Стало известно, почему произошел сбой в работе платформы gov.kz
Стало известно, почему произошел сбой в работе платформы gov.kz
Тамила Языкова
Интересное Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
строительство ж/д путей
Между Казахстаном и Узбекистаном начали строить железную дорогу
В Алматы запустили новый пригородный маршрут
В Алматы запустили новый пригородный маршрут
13 "специалистов" без дипломов нанесли ущерб государству в размере 30 млн тенге
13 "специалистов" без дипломов нанесли ущерб государству в размере 30 млн тенге
обмен валют
Курсы валют в обменниках Казахстана на 26 ноября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления