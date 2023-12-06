Токаев в Актюбинской области, новые границы Конаева, проект бюджета Астаны на 2024 год – итоги дня
Токаев прибыл в Актюбинскую область
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Актюбинскую область. Глава государства планирует ознакомиться с экономическими показателями области и осмотреть несколько важных для региона общественно-культурных площадок.
В ходе рабочей поездки Токаев уже посетил спортивный комплекс в селе Саржансай, где осмотрел зал вольной борьбы и зал по мину-футболу. Он побеседовал с юными спортсменами.
Главе государства доложили об экономическом потенциале Актюбинской области и значимых инвестпроектах. Также президент ознакомился с реализацией программы "Ауыл аманаты" и поговорил с местными представителями малого бизнеса. Он поручил ускорить решение вопросов экологии региона.
Проект бюджета Астаны на 2024 год
Подготовлен проект решения маслихата столицы "О бюджете города Астаны на 2024-2026 годы".
В каких объемах предлагается его утвердить и какие предусмотрены изъятия в республиканский бюджет – читайте на сайте.
Развитие крупнейших нефтегазовых и нефтегазохимических проектов
Правительство Казахстана утвердило Комплексный план по развитию крупнейших нефтегазовых и нефтегазохимических проектов на 2023-2027 годы. План направлен на реализацию 20 значимых проектов в нефтегазовой отрасли, нефтегазопереработке, а также нефтегазохимии с ожидаемым объемом инвестиций 37,3 млрд долларов.
Гибель детей от укусов бродячих собак – реакция министерства
Относительно бродячих собак высказалась председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова. В стране за первое полугодие 2023 года бродячие собаки укусили 81 ребенка, что привело к гибели троих детей.
"Комитет призывает власти ужесточить контроль за бродячими собаками. Этот вопрос требует немедленного и серьезного внимания, поскольку каждый случай приносит невообразимую боль ребенку, семьям и обществу".
Изменили границы города Конаева
Постановлением правительства отмечено: "Согласиться с совместным решением Алматинского областного маслихата от 24 ноября 2023 года и постановлением акимата Алматинской области от 24 ноября 2023 года "Об изменении границ (черты) города Қонаев Алматинской области" путем передачи земель общей площадью 10 962 гектара в границы Жетыгенского сельского округа Илийского района Алматинской области", – говорится в документе.
Перечень земель, передаваемых в границы Жетыгенского сельского округа Илийского района Алматинской области, вы сможете увидеть на сайте.
Нацбанк выпускает новые монеты
Национальный банк Казахстана (НБК) 6 декабря 2023 года выпускает в обращение коллекционные монеты из серии "Портреты на банкнотах" с изображениями выдающихся исторических личностей – аль-Фараби, Курмангазы и Суюнбая.
Подробнее о коллекционных монетах и сплаве, из которого они изготовлены, читайте на сайте.
При получении статуса беженцев необходимо медосвидетельствование
Министерство труда разработало проект поправок в Правила регистрации и рассмотрения ходатайства о присвоении статуса беженца. Планируется внедрить механизм прохождения обязательного медицинского освидетельствования для лиц, ищущих убежище, на отсутствие перечня заболеваний, наличие которых запрещает иностранцам получить статус беженца с целью нахождения на территории Казахстана.
Какие заболевания входят в перечень – читайте на сайте.
Балаева высказалась о петиции против бытового насилия
Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева прокомментировала ситуацию вокруг петиции против бытового насилия, которая набрала 150 тысяч голосов. Она подчеркнула, что петиция будет обязательно учтена при работе госорганов в сфере противодействия семейно-бытовому насилию. "Мы находимся на постоянном контакте с рядом экспертов, инициировавших эту петицию, и принимаем во внимание их мнения", – отметила министр.
Новый авиаперевозчик будет летать в Казахстане
Вице-министр транспорта Талгат Ластаев рассказал, что авиакомпания из Юго-Восточной Азии может вскоре появиться на рынке Казахстана.
Этот вопрос обсуждают с представителями иностранных авиакомпаний.
Он отметил, что интерес к казахстанскому рынку авиаперевозок со стороны международных игроков сейчас определенно есть.
На севере Казахстана ожидаются морозы до -42°
По данным Казгидромета, с 7 по 9 декабря прогнозируется вторжение холодного северо-западного антициклона на большей части республики. Ожидается прекращение осадков и резкое понижение температуры воздуха. В ночные часы температура воздуха резко понизится, особенно на крайнем севере страны, – до -42°. В южных регионах Казахстана столбик термометра опустится до -5-13°.
Депутат о жалобах на питание в садиках и школах
Депутат Мажилиса Асхат Рахимжанов считает, что жалобы на скудный рацион питания детей связан с непрекращающейся коррупцией в этой сфере.
Депутат потребовал создать республиканскую комиссию на постоянной основе с участием общественности, НПО, политических партий по проверке организаций питания вплоть до заключенных договоров и проверки самих поставщиков. А также дать разрешение комиссии посещать школы и детские сады для проверки без уведомления руководителей учебных и дошкольных заведений.
Пилотный проект по постановке на очередь в детские сады
Совместным приказом министра просвещения и МЦРИАП запущен пилотный проект по оказанию госуслуг "Постановка на очередь детей дошкольного возраста (до 6 лет) для направления в дошкольные организации", "Прием документов и зачисление детей в дошкольные организации". Как предлагают осуществлять данную услугу по-новому – читайте на сайте.
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