Наурыз вместо Нового года, причина гибели лебедей и правила отбора на госслужбу: главные события 18 января

В Казахстане предложили праздновать Наурыз вместо Нового года. Стала известна причина массовой гибели лебедей на озере Караколь. Новые правила отбора на государственную службу. Главные события за 18 января – в подборке Zakon.kz.

Наурыз вместо Нового года

Депутат Сената Али Бектаев на заседании палаты предложил вместо Нового года праздновать Наурыз.

По мнению сенатора, празднование Нового года усложняется и превращается из семейного праздника в некое материальное мероприятие, а пиротехника "пугает взрослых и детей". А ценности, которые несет в себе праздник Наурыз, напротив, должны стать духовной основой.

Причина гибели лебедей на Караколе

Эксперт-орнитолог Виктория Ковшарь объяснила, что стало причиной массовой гибели лебедей на озере Караколь стал птичий грипп. По словам специалиста, сброс сточных вод в озеро не связан с гибелью птиц, поскольку несильно влияет на биохимический состав водоема. Кроме того, органика, поступающая в озеро, не вредит, а даже помогает.

Как отметила орнитолог, в основном на озере погибают молодые особи, плохо подготовленные к зиме. Это естественный процесс, не поддающийся ручному вмешательству. Более важно сейчас предотвратить заражение домашней птицы.

Новые правила отбора на госслужбу

Председатель Агентства РК по делам государственной службы подписал приказ "О некоторых вопросах отбора на государственную службу". В частности, в новой редакции были изложены:

Правила согласования занятия административных государственных должностей корпуса "Б" без проведения конкурса.

Правила согласования квалификационных требований, предъявляемых к административным государственным должностям корпуса "Б" государственных органов.

Кто теперь без проведения конкурса может занять госдолжности корпуса "Б" читайте по ссылке.



Повестка совместного заседания палат Парламента

19 января состоится совместное заседание Палат Парламента. Депутата Сената Акмарал Альназарова рассказала, что на повестку завтрашнего заседания будет вынесен вопрос по направлению миротворческих сил Казахстана.

В какую именно страну могут быть направлены наши миротворцы, будет известно завтра.

Учитель с палкой на уроке в Мангистауской области

В социальных сетях появилось видео, записанное во время урока в одной из школ Мангистауской области. В нем крупным планом можно увидеть учительницу, которая палкой бьет школьников.

Действия учительницы взбудоражили пользователей Казнета. Позднее выяснилось, что инцидент произошел в частной школе IQ Мунайлинского района. На учителя был составлен протокол об административном правонарушении, а также назначена дисциплинарная мера "строгий выговор".

17 января педагог уволилась по собственному желанию.

Травля клопов: в Актау осудили женщину, по чьей вине погибли дети

18 января в Актауском городском суде огласили приговор женщине, которая решила потравить клопов в квартире и случайно отравила двоих детей.

Владелицу квартиры признали виновной по ст.304 ч.3 "Нарушение санитарных правил или норм гигиены, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек" и назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием срока в учреждении минимальной безопасности.

Свыше 10 млрд тенге за VIP-номера для авто

За 2023 год казахстанцы потратили свыше 10 миллиардов тенге на VIP-номера для своих автомобилей.

Специалисты уточнили, что в 2023 году быстрее всего раскупали такие номера как 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707. Цена каждого номерного знака – 57 МРП (210 444 тенге в 2024 году).

Самые дорогие номера в VIP-линейке – 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 с одинаковыми буквами. Каждый такой номер обходится автовладельцу в 285 МРП (1 052 220 тенге в 2024 году)".

Казахстанского артиста оштрафовали за дебош в самолете

Инцидент произошел 18 декабря. Артист ударил в лоб бортпроводницу FlyArystan из-за помятой одежды.



17 января Специализированный межрайонный административный суд Астаны признал виновным в совершении административного правонарушения Нурымбетова и назначил наказание в виде административного штрафа в 15 МРП (55 380 тенге).

Приговор организатору финпирамиды Qnet в Актюбинской области

Суд в Актюбинской области вынес приговор Гульзат Жумагазиной, которая организовала в регионе филиал финансовой пирамиды Qnet.

В период с января 2019 года по июнь 2022 года в Актобе и Хромтау Жумагазина, зарегистрировавшись независимым представителем международной компании Qnet, создала и руководила структурным подразделением компании, деятельность которой была замаскирована под законный сетевой маркетинг, признанной в ряде зарубежных стран финансовой пирамидой.

Женщину приговорили к пяти годам лишения свободы, а имущество, добытое преступным путем на сумму 286 млн тенге, конфисковано в доход государства.

Почему QazVac до сих пор не получила одобрение ВОЗ

Вице-министр здравоохранения и главный санитарный врач Айжан Есмагамбетова объяснила, что для одобрения QazVac в Казахстане должен быть налажен полный цикл производства вакцины – от производства биомассы до розлива и упаковки. Пока в стране запущен и есть GMP-сертификат на линию розлива.

После того, как достроят второй комплекс завода, где будут изготавливать биомассу, можно будет получить сертификат ВОЗ не только на вакцину от коронавируса.

Дело Mudarabah Capital: вайнерам не разрешили участвовать в процессе

В городском суде Алматы рассмотрели апелляционную жалобу, которую подали популярные вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов, осужденные по делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital.

Однако подключиться к участию в процессе осужденные так и не смогли, несмотря на ходатайство адвокатов. Апелляционный процесс будет проходить без участия обвиняемых.

Спорт

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина не сумела выиграть второй матч в одиночном разряде Открытого чемпионата Австралии 2024 года, уступив россиянке Анне Блинковой.



У "Барыса" неожиданно появился шанс попасть в плей-офф Кубка Гагарина в связи с присуждением команде "Сибирь" 4 технических поражения с минусом 4 очков за нарушение регламента.



Казахстанка Анна Данилина и ее напарница Виктория Грунчакова уступили в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису. Казахстанские спортсменки проиграли американкам Доулхайд/Стернс 7:6 (7:3), 4:6, 4:6.

Мир

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