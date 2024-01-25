Токаев о землетрясении в Алматы, задержание радикалов, законопроект об ОСМС: главные события 25 января

Президент высказался о реакции городских властей и профильных ведомств на землетрясение в Алматы. КНБ отчитался о задержании религиозных радикалов. Минздрав подготовил новый законопроект. Главные события 25 января 2024 года – в подборке Zakon.kz.

Президент – о землетрясении в Алматы

Президент РК Касым-Жомарт Токаев на совещании в Алматы, посвященном сейсмической безопасности, прокомментировал действия компетентных органов во время сильного землетрясения в южном мегаполисе. Он подчеркнул, что система гражданской защиты Алматы не была готова к землетрясению, а ответственные органы не прошли испытание стихией. По словам президента, необходимо кардинально улучшить сейсмологический мониторинг и прогнозирование землетрясений в стране.

Касым-Жомарт Токаев поддержал решение властей Алматы не включать в городе сирену во время землетрясения, поскольку в противном случае возникла бы паника. Глава государства отметил, что систему оповещения о ЧС следует пересмотреть, сделав ее более практически ориентированной. Он добавил, что сейчас система подготовки граждан к чрезвычайным ситуациям не отвечает требованиям, и указал, что уполномоченные органы должны вести комплексную разъяснительную работу.

Президент раскритиковал слабое материально-техническое оснащение системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Он обратил внимание на то, что вопрос обеспечения сейсмической безопасности при строительстве решен не в полной мере.

Касым-Жомарт Токаев также подверг критике главу МЧС Сырыма Шарипханова. Он призвал министра покинуть должность, если он считает свою работу неподъемной.

"Сейчас нужен практический подход к деятельности министерства и в целом к решению вопросов, которые возникают во время чрезвычайных ситуаций. Ситуация очень сложная и ответственная, она напрямую влияет на безопасность нашей страны", – сказал глава государства.

Обеспечение Алматы водой

В ходе рабочей поездки в Алматы Касым-Жомарт Токаев также ознакомился с ходом строительства двух резервуаров с чистой питьевой водой "Балхаш" и насосной станции. Глава государства выслушал доклад о текущем состоянии и планах развития сети водоснабжения Алматы. Президент отметил, что обеспечение Алматы водой – это приоритетная задача, имеющая общегосударственное значение.

Восстановление акимата Алматы

Программа рабочей поездки Касым-Жомарта Токаева в Алматы продолжилась посещением восстановленного здания городского акимата. Президенту доложили, что при реконструкции здания использовали современные материалы и технологии, которые сделали его значительно более энергоэффективным. Учитывая историческую значимость здания, было принято решение сохранить его исторический облик. Сейчас в акимате полностью завершили реконструкцию трех павильонов, еще в одном продолжаются работы. Восстановление здания планируют полностью завершить до конца февраля.

Задержание радикалов

КНБ 25 января сообщил о задержании религиозных радикалов в результате операции, которую комитет провел в Астане, Шымкенте и Актюбинской области. Оперативники задержали и взяли под стражу троих подозреваемых в пропаганде и финансировании терроризма. В их отношении начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 256 и ч. 1 ст. 258 УК РК. Устанавливаются все обстоятельства.

Предел дохода по взносам на ОСМС

Верхний предел дохода для исчисления взносов на ОСМС в Казахстане хотят увеличить до 50 минимальных зарплатных показателей (МЗП). Это предусматривает законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения", который разработали в Минздраве. Сейчас ежемесячный доход, принимаемый для исчисления взносов, должен исчисляться по сумме всех видов доходов физлица и не должен превышать десятикратный минимальный размер заработной платы. Эту сумму предлагают увеличить в пять раз. Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 7 февраля.

Что готов за два месяца сделать Багдат Мусин

Глава МЦРИАП Багдат Мусин заявил, что при наличии финансирования его ведомство готово за два месяца разработать в Казахстане новую систему мгновенного оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях с применением технологии Cell Broadcast. По словам Багдата Мусина, этот подход к системе мгновенного оповещения предлагают к реализации как самую оптимальную и прошедшую тестирование технологию.

Пицца по-казахстански

Стали известны подробности релокации компании Dodo Pizza в Казахстан. Управляющий Международным финансовым центром "Астана" Ренат Бектуров подтвердил, что головной офис Dodo Pizza будет находиться в МФЦА, а сам бренд официально станет казахстанским. Компания будет привлекать местные кадры.

Налог на вредную еду

Сенатор Бибигуль Жексенбай в своем запросе предложила ввести в Казахстане дополнительный налог на здравоохранение, который будут взимать с продаж "нездоровой пищи". Она заявила, что производители ряда вредных для здоровья продуктов не исполняют требования законодательства. Сенатор призвала ужесточить контроль деятельности по стандартизации и сертификации, а также собирать налог с продаж "нездоровой пищи", сладких и энергетических напитков.

Страх и ненависть в Актобе

Жители Актобе распространяют в интернете рассылку от имени неизвестного, который пугает горожан массовыми убийствами. Полиция обратилась к населению с просьбой не поддаваться на провокации. В полиции подчеркнули, что усилили меры безопасности в учебных заведениях и других учреждениях. Сейчас автора сообщений с угрозами разыскивают правоохранительные органы.

Арест за "обезьяну"

Специализированный суд по административным правонарушениям Атырау отправил блогера Рустема Баязиева под административный арест на пять суток за неуважение к суду. Блогер 10 января ворвался в зал заседаний, подошел к судье и спросил: "Где обезьяна? Вы не видели обезьяну?". Он не подчинялся требованиям судьи и выражался на повышенных тонах. "В воспитательных целях" Баязиева арестовали.

В мире

В Белгородской области РФ нашли бортовые самописцы самолета Ил-76, перевозившего украинских военнопленных, который днем ранее упал (по версии российской стороны – был сбит) в регионе. Черные ящики передали следователям для изучения.

В Японии 45-летнего Синдзи Аобу приговорили к смертной казни за поджог анимационной студии Kyoto Animation в 2019 году. Пожар, устроенный Аобой, привел к гибели 36 человек. Еще 32 сотрудника студии получили тяжелые травмы, многие остались инвалидами. Сам Аоба сильно обгорел и перенес 12 операций, на суде он присутствовал в инвалидном кресле. Судья удовлетворил требования прокуратуры и приговорил Аобу к высшей мере наказания за массовое убийство – казни через повешение.

Бывшему лидеру пророссийских сепаратистов в Донецкой области Украины Игорю Стрелкову (Гиркину) вынесли приговор в Москве. Стрелкова признали виновным в публичных призывах к экстремизму. Ему дали четыре года колонии, вину он не признал.

Спорт

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFHHS) опубликовала рейтинг самых престижных чемпионатов. В этом списке Казахстанская премьер-лига по состоянию на конец 2023 года заняла 82-е место из ста возможных.

Эксперты IFHHS также опубликовали состав символической сборной Европы. В него вошли 11 знаменитых футболистов континента. Больше половины "сборной" составляют представители АПЛ, а пятеро игроков сейчас состоят в лучшем клубе мира – "Манчестер Сити".

Сборная Казахстана по хоккею (3х3) заняла третье место на IV зимних юношеских Олимпийских играх. Подопечные Рамазана Кайдарова в поединке за бронзовые награды хоккейного турнира сумели обыграть представителей Австрии со счетом 6:5.