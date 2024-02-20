Переименование сел, утечка данных казахстанцев и новый экзамен по казахскому в школах – итоги 20 февраля

В Алматинской области переименовали несколько сел и сельских округов. Минцфиры и КНБ начали проверку слива данных казахстанцев. Экзамен по казахскому языку будут сдавать школьники Казахстана. Главные события за 20 февраля – в подборке Zakon.kz.

В Алматинской области переименовали села и сельские округа



В Алматинской области переименовали несколько сел и сельских округов:

энергетический сельский округ переименовали в сельский округ Өтеген батыр;

село Покровка Энергетического сельского округа в село Кенен Әзірбаев;

Чапаевский сельский округ и село Чапаево в сельский округ Байкент и село Байкент;

Междуреченский сельский округ и село Междуреченск в сельский округ Ақсай и село Ақсай;

село Қызыл-Ту-4 Панфиловского сельского округа Талгарского района переименовали в село Жібек жолы Панфиловского сельского округа Талгарского района.

Утечка персональных данных казахстанцев: Минцифры и КНБ начали проверку

20 февраля в соцсетях появилась информация, что в утечке китайских правительственных документов обнаружили данные казахстанцев. Отмечалось, что утечка раскрыла конфиденциальные данные операторов связи в Казахстане.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности совместно с Комитетом нацбезопасности проверяют полученные материалы. По итогу будут проведены внеплановые проверки в соответствующих организациях на предмет соблюдения требований законодательства Казахстана о персональных данных и их защите, а также информационной безопасности.

Экзамены по казахскому языку появятся в школах

Министр просвещения Гани Бейсембаев объяснил, кто и как будет сдавать экзамены по казахскому языку.

По словам главы Минпросвещения, казахский язык преподают в школах на протяжении 11 лет, но результатов нет. Поэтому теперь школьники с 5 по 9 класс будут сдавать переходные экзамены по казахскому языку.

Выступление Токаева на форуме молодежного кадрового резерва

Как отметил президент Казахстана на форуме, образованные, по-настоящему патриотичные граждане, способные критически мыслить, должны принимать активное участие в деле управления государством.

"Необходимо продолжить внедрение гибридной модели государственной службы. Для этого предстоит детально проработать вопросы более свободного, менее регламентированного приема на госслужбу квалицированных кадров из частного сектора. А для повышения привлекательности государственной службы необходимо установить заработную плату, конкурентную с частным сектором", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства считает важным привлекать на государственную службу ученых, экспертов и активных граждан, особенно волонтеров. Наряду с этим он отметил, что страна строит справедливое государство и инклюзивное общество, поэтому важен вопрос обеспечения гендерного баланса на государственной службе."Несмотря на то, что доля женщин в госаппарате составляет около 55%, среди руководящего состава этот показатель ниже – 39%. Мой значительный опыт на государственной службе подсказывает, что женщин нужно привлекать. Во-первых, не в обиду будет сказано мужчинам, женщины все-таки более внимательны к работе, более тщательно подходят, не подвержены коррупционным проявлениям и действиям", – подчеркнул президент.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев раскритиковал сохранившуюся до сих пор практику командных перемещений. Подробнее по ссылке.

Премьер раскритиковал противопаводковые меры

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на заседании правительства сделал замечание профильным министерствам в связи с плохой подготовкой к паводковому периоду. Глава правительства отметил, что ранее неоднократно давались поручения по реализации противопаводковых мероприятий в регионах, однако соответствующие меры госорганами и акиматами не были приняты в полном объеме.

"Такой подход к работе неприемлем. Поручаю министру по чрезвычайным ситуациям внести предложения об ответственности должностных лиц центральных и местных госорганов, допустивших невыполнение запланированных мероприятий", – заявил Олжас Бектенов.

Премьер также обратил внимание на то, что в отдельных областях финансовые средства на вывоз снега выделяются только для крупных городов и областных центров, а в сельских населенных пунктах вопрос вывоза снега остается открытым. При этом в последние годы угрозы паводка сохраняются в одних и тех же городах и селах.

Часть Алматы снова осталась без электричества

Днем 20 февраля 2024 года жители Алмалинского района Алматы вновь остались без электричества.

Электричества не было по следующим адресам: ул. Толе би – ул. Байтурсынова – пр. Сейфуллина – ул. Жамбыла – ул. Желтоксан – ул. Абая – ул. Масанчи – ул. Толе би.

В "Алатау Жарық Компаниясы" выясняют причину отключения.

Единый часовой пояс: изменят ли время начала учебы в школах

Министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев рассказал, что акиматы при необходимости будут самостоятельно пересматривать время начала занятий.

"Можно, например, чтобы школы, которые в 8:00 начинали, начинать в 8:30 и так далее. Здесь возможно автономное принятие решений каждой организации и акиматов", – заявил Гани Бейсембаев.

При этом он отметил, что на сегодня от акиматов заявок в министерство пока не поступало.

Толкнула под колеса грузовика: женщине вынесли приговор в Алматинской области

В октябре 2023 года подсудимая, находясь на обочине автодороги Алматы – Бишкек Карасайского района Алматинской области, в состоянии алкогольного опьянения в результате образовавшегося конфликта между ней и ее сожителем толкнула его под колеса грузовой автомашины. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Вина женщины была полностью доказана и подтверждена материалами уголовного дела. Приговором суда ее признали виновной по ч. 1 ст. 99 УК РК и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.

Подорожание доллара

По состоянию на 15:30 20 февраля средневзвешенный курс доллара составил 452,94 тенге, поднявшись на 2,53 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 452,5 –454,1 тенге, евро по 489 – 492,5 тенге, российские рубли – по 4,89-4,97 тенге.

Первая цифровая карта против наркозакладчиков

Первую цифровую карту по наркопреступлениям разрабатывают в Казахстане. В пилотном проекте карту планируют запустить в Астане.

В этой карте будут отображены сектора с жилыми массивами и комплексами. Каждый житель сможет авторизоваться и сообщать об увиденных наркопреступлениях. Любой гражданин сможет оставлять свои метки на карте и таким образом будет формироваться зонирование по наиболее безопасным и опасным районам.

Новый авиарейс между Казахстаном и Южной Кореей

Казахстан и Южная Корея увеличат количество выполняемых рейсов между странами и откроют новые авианаправления. Стороны договорились о возобновлении рейсов между Астаной и Сеулом, увеличении выполняемых рейсов по маршруту Алматы – Сеул, а также открытии рейсов из Шымкента в Сеул, между Пусаном и городами Казахстана.

Фабрика "Майкаинзолото" приостановила работу

Заместитель председателя Комитета промышленной безопасности МЧС Муса Танабаев рассказал, что обогатительная фабрика "Майкаиинзолото" приостановила работу из-за того, что закончился запас сырья.

Кроме того, по акту расследования необходимо выполнить два пункта: провести научную экспертизу оценки рисков последствий завалов, определить количество перемычек, а после их установить.

Если эти мероприятия "Майкаинзолото" выполнит в срок до 30 марта, то фабрика вернется к добыче.

Назначения

Новыми представителями от правительства Казахстана в правлении Национального банка стали заместитель премьер-министра, министр национальной экономики Нурлан Байбазаров и министр финансов Мади Такиев.

Автоматически от обязанностей были освобождены бывший заместитель премьер-министра, министр финансов Ерулан Жамаубаев и министр национальной экономики Алибек Куантыров.

Новую должность также получила Гульбара Султанова. Она стала председателем Комитета по делам гражданского общества Министерства культуры и информации.

Спорт

Олимпийский совет Азии назвал столицу IX зимних Азиатских игр. Ближайшие масштабные соревнования Азиатского региона состоятся в период с 7 февраля по 14 марта 2025 года в китайском Харбине.

Определился первый соперник Александра Бублика на турнире АТР-250 в Дохе. Лидер мужской сборной начнет выступление со второго круга, где встретится с Мартоном Фучовичем.

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