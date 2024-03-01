Последствия смены часового пояса, "Нацфонд – детям" для жилья, призыв в армию – итоги дня

Токаев подписал указ о внеочередной аттестации сотрудников органов внутренних дел. Зафиксированы сбои и казусы из-за изменения часового пояса в Казахстане. "Нацфонд – детям": как использовать выплаты на улучшение жилищных условий. Главное за 1 марта 2024 года – в обзоре Zakon.kz.

Президент поздравил казахстанцев с Днем благодарности

Касым-Жомарт Токаев отметил, что в этот важный праздник, который содействует укреплению сплоченности нашего народа, важно выражать друг другу признательность и почтение. "Мы продвигаем такие основополагающие ценности, как дружба, согласие и солидарность. Все это способствует консолидации нашей нации", – подчеркнул президент.

Аттестация сотрудников органов внутренних дел

Президент Казахстана подписал указ "О проведении внеочередной аттестации отдельных категорий сотрудников органов внутренних дел Республики Казахстан". Ее проведут в период с 1 апреля по 31 декабря 2024 года.

В Казахстане начался весенний призыв в армию

1 марта 2024 года в Казахстане началась весенняя призывная кампания. Более 20 тыс. военнослужащих срочной службы в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих оснований для предоставления отсрочки и освобождения от призыва, пополнят ряды военнослужащих.

Как стать охраной президента

Кроме того, с 1 марта начинается отбор призывников на срочную воинскую службу в ряды Службы государственной охраны (СГО).

Представители госоргана во всех областных центрах и городах республиканского значения будут проводить отбор и изучение кандидатов, к которым предъявляются следующие требования: возраст – 18-27 лет, рост – не ниже 180 см и не выше 195 см, образование – не ниже среднего, а также хорошее состояние здоровья. Приоритет отдается призывникам с высшим образованием, а также имеющим спортивные достижения и разряды. Подробнее – в материале на сайте.

Какая зарплата у казахстанских военнослужащих

Пресс-секретарь Министерства обороны Казахстана Руслан Жангулин рассказал, что на уровне депутатского корпуса и правительства прорабатывается вопрос по повышению денежного довольствия военнослужащих, в том числе военнослужащих по контракту и офицерского состава.

Смена часового пояса в Казахстане принесла сюрпризы

Как казахстанцы пережили смену часового пояса

С 1 марта весь Казахстан перешел на единый часовой пояс. Изменение коснулось большей части страны. С утра 1 марта соцсети пестрят откликами о том, были ли проблемы с гаджетами при смене часового пояса, и многие делятся впечатлениями.

У казахстанцев обновились даты рождения

У некоторых граждан в электронных документах на сайте eGov.kz, а именно – в удостоверениях личности изменилась дата рождения.

Позже перед казахстанцами извинились

Ростислав Коняшкин, председатель правления АО "Национальные информационные технологии", объяснил, что в ночь с 29 февраля на 1 марта 2024 года проводились работы по переходу на единый часовой пояс UTC +05.00, а также принес свои извинения:

"Были выявлены отдельные кейсы по некорректному отображению данных в сервисе "Цифровые документы". Сейчас мы проводим все необходимые работы, и актуальные данные станут доступны в ближайшее время. Приносим свои извинения за доставленные неудобства".

В аэропорту Астаны тоже произошли проблемы из-за смены часового пояса

Точность статуса рейса, отображаемого в системе отображения информации о рейсах (FIDS) в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев и официальном веб-сайте, может быть временно снижена "из-за некоторых технических проблем". При этом в аэропорту отметили, что "запланированное время вылета и прибытия остается неизменным, в статусе рейса в режиме реального времени могут наблюдаться некоторые расхождения". Пассажирам рекомендуют обращаться к представителям авиакомпаний за самой актуальной информацией о рейсах.

Казахстанские банки выступили с важным обращением из-за смены часового пояса

В финорганизациях страны предупредили своих клиентов о возможных сбоях в работе их сервисов из-за технических работ.

Массовый сбой произошел в работе спецЦОНов из-за смены часового пояса

В связи со сменой часового пояса наблюдалась некорректная работоспособность системы спецЦОНов. Специалисты усиленно старались устранить проблемы.

Казахстанцы подошли с юмором к смене часового пояса

Многие казахстанцы с юмором отнеслись к нюансам, связанным со сменой часового пояса 1 марта. Ведь Казахстан перешел на единый часовой пояс, по сути, "отмотав" время на час назад. Этот факт породил много шуток и смешных роликов в пространстве казнета. В материале Zakon.kz их подборка.

Инфляция выросла в Казахстане в феврале

По данным Бюро национальной статистики, в Казахстане в феврале 2024 года месячный индекс потребительских цен ускорился и составил 1,1% (в январе – 0,8%). При этом инфляция за год составила 9,3%.

"Нацфонд – детям": как использовать выплаты на улучшение жилищных условий

Министр промышленности и строительства приказом от 26 февраля 2024 года утвердил Правила использования выплат целевых накоплений из Единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий.

Известна дата суда над Бишимбаевым

Стало известно, когда состоится предварительное слушание по делу Бишимбаева. О назначенной дате стало известно из информации, опубликованной на сайте судебного кабинета. Подробнее – в материале сайта.

Женщина сбросилась с 12 этажа в Алматы

Кадры распространили в соцсетях. В описании к ролику пишут, что трагедия, предположительно, произошла в ЖК "Манхэттен". Также некоторые СМИ пишут, что погибшая была беременна. УП Алмалинского района начало досудебное расследование. Обстоятельства выясняются.

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