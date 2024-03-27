Суд над Бишимбаевым, паводки по стране, транзит российской нефти через Казахстан – итоги дня

В Астане началось главное судебное разбирательство по делу Куандыка Бишимбаева. В ряде регионов Казахстана ситуация с паводками резко осложнилась. Транзит российской нефти в Китай и есть ли риски санкций для Казахстана: главные новости за 27 марта – в подборке Zakon.kz.

Республиканскую трассу затопило в ЗКО

Согласно информации АО "НК "КазАвтоЖол", 26 марта около 23:30 из-за интенсивного таяния снега и ледяных масс на автодороге республиканского значения произошло затопление проезжей части дороги Самара – Шымкент на участке 479 км (пос. Косколь) протяженностью 50 м, высотой до 10 см.

Ранее сообщалось, что в Актобе затопило аэропорт, а в Актюбинской области обрушился мост в городе Жем.



Главу Уральска наказали за потоп в акимате

26 марта 2024 года в Уральске проливные дожди привели к тому, что талая и дождевая вода затопила здание городского акимата. Подтопленным оказался нулевой этаж.

На произошедшее отреагировал аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев. Он объявил строгий выговор акиму Уральска Миржану Сатканову.

"Вы не были готовы к наводнению. Затонуло даже здание городского акимата. Все это говорит о безответственности. Вчера и сегодня объезжаю город, в некоторых микрорайонах, когда я приехал, работа только начиналась. Объявляю строгий выговор акиму города Уральск", – сказал аким области.

Мажилисмен раскритиковал правительство и акиматы из-за подготовки к паводкам

Вместе с тем депутат Сергей Пономарев направил свой запрос первому заместителю премьер-министра Роману Скляру. Он требует улучшить работу по подготовке к паводковому периоду в Казахстане.



Казахстан подвергся паводкам, страдают жители Актюбинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской областей. Близ Астаны в селе Коянды подтоплены дома. В Костанайской области несколько деревень затапливаются ежегодно. Кое-где подтоплены школы. В Маркакольском, Катон-Карагайском и Алтайском районах Восточно-Казахстанской области высота снега достигает двух метров. Речки не вмещают объема прибывающей воды.

Глава правительства Казахстана Олжас Бектенов дал поручения главе МЧС по паводкам

На заседании премьер-министру доложено о ситуации в регионах на фоне интенсивного таяния снега, ледяных масс и проводимой противопаводковой работе. Главам региона и Министерству по ЧС поручено ежесуточно докладывать о ситуации в стране правительству.

Началось главное судебное разбирательство по делу Бишимбаева

27 марта 2024 года в Астане прошел отбор присяжных по делу экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве его гражданской супруги Салтанат Нукеновой. В их состав вошли 12 человек: 10 основных и два запасных.

В 16:00 в открытом режиме состоялось главное заседание суда. На нашем сайте возможно было смотреть онлайн-трансляцию из зала суда над Куандыком Бишимбаевым.

В ходе процесса Бишимбаев свою позицию не поменял – вину он не признает. Свою версию изложит позже – суд предоставит ему такую возможность.



Сколько выделено госгрантов на обучение в казахстанских вузах

Министр науки и высшего образования утвердил государственный образовательный заказ на подготовку кадров с высшим или послевузовским образованием в организациях образования, финансируемых из республиканского бюджета на 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 годы.



Государственный образовательный заказ на подготовку кадров с высшим образованием на 2024-2025 учебный год предусматривает выделение 78 219 грантов. С информацией о количестве выделенных грантах и специальностях можно ознакомиться на сайте.



Стало известно, сколько заработает Казахстан на транзите российской нефти в Китай

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании ратифицировали Соглашение между правительствами Казахстана и России о транспортировке российской нефти через территорию республики в Китай. До 2033 года Россия планирует поставить в Китай 100 млн тонн.



По словам министра Алмасадама Саткалиева, продление данного соглашения обеспечит загрузку нефтью ПНХЗ, поступающей по нефтепроводу Омск – Павлодар.

"Какие-либо риски отсутствуют. За период с 2024 года по 2033 год ожидаемая выручка за транзит российской нефти через территорию Казахстана в Китай по обоим участкам составит 1 710 000 000 долларов США, а с учетом прибыли от замещения – 1 851 000 000 долларов", – отметил министр.

Позже в Министерстве иностранных дел Казахстана пояснили, рискует ли наша страна попасть в санкционный список в связи с продлением соглашения о транспортировке российской нефти в Китай.



По словам замминистра иностранных дел Ермухамбета Конуспаева, санкции направлены на ограничение поставок российской нефти в страны Евросоюза, поэтому санкционных рисков не наблюдается. Кроме того, отметил Конуспаев, Китай не входит в перечень стран, находящихся под санкциями.

Полный запрет на рекламу, возрастные ограничения: как в Казахстане планируют бороться с игроманией

В Мажилисе презентовали законопроект по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности, в который включили ряд важных поправок.

Депутаты разработали ряд поправок, которые, по их мнению, могут изменить текущую ситуацию с игроманией в стране.



В частности, депутаты предлагают ввести полный запрет на рекламу букмекерских контор и казино на фасадах зданий, в транспортных средствах, на интернет-ресурсах, официальных сайтах, телеканалах и радио, в периодических печатных изданиях и кино.

Коммунальные услуги подорожали в Казахстане заметнее всего за год

В Казахстане по итогам февраля 2024 года платные услуги подорожали на 12,8% за год. Анализ роста цен проводился на жизненно необходимые услуги для населения – коммунальные услуги и мобильную связь. Подробнее в материале.

Число жертв теракта в "Крокус Сити Холле" выросло до 140 человек

Один из пострадавших скончался в больнице, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. В крайне тяжелом состоянии остаются четыре пациента.

Спорт

Футболисты Аргентины без Месси переиграли Коста-Рике. 27 марта завершился товарищеский матч между сборными Аргентины и Коста-Рики со счетом 3:1.

Клуб российского форварда Александра Овечкина "Вашингтон Кэпиталз" продолжает успешную серию матчей в Национальной хоккейной лиге. К этому часу "столичные" выиграли шесть из семи последних матчей и прочно закрепились в зоне плей-офф.

27 марта "Кэпиталс" в очном поединке переиграл команду "Детройт Ред Уингз", одного из основных конкурентов в борьбе за выход в плей-офф Кубка Стэнли. Победа "Вашингтону" досталась только в овертайме – 4:3.

Португалия с Роналду впервые проиграла после ЧМ-2022 по футболу. На многих футбольных полях Европы прошли товарищеские матчи с участием ведущих сборных континента. В одном из этих поединков португальская команда уступила на выезде представителям Словении со счетом 0:2.

17-летний вундеркинд установил рекорд сборной Бразилии по футболу. Один из самых перспективных молодых футболистов мира из Бразилии Эндрик отметился рекордом, забив два гола в первых двух матчах за свою сборную. Для этого ему понадобилось 49 минут.



Новак Джокович расстался с тренером, с которым работал в течение шести лет. Первая ракетка мира завершил сотрудничество с тренером Гораном Иванишевичем.

Сборная Грузии по футболу сотворила сенсацию. Впервые она сумела завоевать путевку на Чемпионат Европы, за что игрокам вручат орден Чести: награду государственного значения.

