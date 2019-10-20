Исповедь балерины, группа смерти в Алматы, тревога за Урал – итоги недели
Обзор событий в спорте и культуре.
Ушедшая неделя запомнилась рядом откровенных высказываний в культуре, жестких ситуаций и жеребьевкой Лиги чемпионов по футзалу в спорте. Обо всем подробнее в обзоре Zakon.kz.
Из приятных новостей недели можно выделить достижение казахстанских фигуристов, установленное ими на международном турнире, посвященном памяти выдающегося казахстанского спортсмена Дениса Тена в Алматы. Наша танцевальная пара Темирлан Ержанов-Максин Ветерби выиграли здесь бронзовые медали, а также выполнили норматив для участия в чемпионате четырех континентов и чемпионате мира-2020 по фигурному катанию.
Пара тренируется во Флориде (США), поскольку именно там живет их тренер – двукратный олимпийский чемпион Евгений Платов. Наставник отмечает, что Темирлан и Максин быстро скатываются вместе, прогрессируют, хотя признает, что работы еще много. Темирлан и Максин вместе катаются всего 14 месяцев. Ержанов занимается у Евгения Платова 2,5 года, за это время он никак не мог найти подходящую партнершу, по словам тренера, перепробовали за это время 10 партнерш. Но с Максин у Темирлана начало получаться практически сразу.
- Здесь, на Мемориале Дениса Тена на трибунах присутствовали мои родители, сестренка, мне было приятно, что они посмотрели на мои выступления вживую, мама Максин тоже приехала из Америки в Алматы поддержать нас, она нам помогает финансово, хотелось бы побольше поддержки с казахстанской стороны. Я сам ранее выступал на юниорских чемпионатах мира с предыдущими партнершами, но взрослый ЧМ для меня будет новым опытом, - рассказал Темирлан Ержанов.
А главный тренер сборной РК по фигурному катанию Куралай Узурова поделилась своим мнением по поводу развития этого вида спорта в стране (полный текст интервью здесь). Она считает, что до какого-то периода наши тренеры способны дать крепкие базовые навыки.
- Ехать куда-то за границу казахстанскому фигуристу, не представляя интерес, бесполезно. Чтобы попасть к зарубежному тренеру, надо заинтересовать его своими базовыми навыками (…) Тренеры из России, ближнего и дальнего зарубежья очень хорошо относятся к нашей стране, всегда откликнуться и помогают, - сказала Узурова.
А вот в отечественном футзале ситуация немного другая. Казахстанские клубы входят в число сильнейших в Европе, на счету "Кайрата" два Кубка УЕФА, одно серебро Лиги чемпионов (этот турнир с сезона-2018/19 пришел на смену Кубку УЕФА) и три бронзовые медали Кубка УЕФА. Тем не менее, это не гарантирует безоговорочные победы. В новом сезоне-2019/20 в Основном раунде Лиги чемпионов "Кайрат" выглядел неубедительно - в упорной борьбе уступил испанской "Мурсии" со счетом 2:3. Более того, в другой игре Основного раунда "Кайрат" был сенсационно унижен российским "КПРФ" (поражение алматинцев со счетом 0:3). Но все-таки алматинцы вышли в Элитный раунд. И здесь им не повезло со жребием.
"Кайрат" попал в группу С. Соперниками команды Кака станут португальская "Бенфика", итальянский "Песаро" и "Мурсия" из Испании, рубка за единственную путевку в финал четырех ожидается знатная. К счастью казахстанцев, они смогут наблюдать за интереснейшими играми этих четырех команд вживую в Алматы на 12-тысячном стадионе.
Другой казахстанский клуб "Аят" сыграет с действующим победителем турнира португальским "Спортингом", российской "Тюменью" и клубом "Ново время" (Хорватия). Игры этого квартета пройдут в России.
Спорт требует от человека полной отдачи. Именно благодаря этому соревнования вызывают восхищение у миллионов людей во всем мире. Но, к сожалению, не обходится без трагедий. Американский боксер Патрик Дэй неделю назад провел последний бой в своей жизни. Он был нокаутирован в ночь с субботы на воскресенье Чарльзом Конвэллом на шоу в Чикаго, после чего немедленно был доставлен в больницу, где впал в кому. Позже ему сделали операцию на мозге, однако в итоге врачи не смогли спасти его жизнь - спортсмен скончался в больнице, не приходя в сознание.
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Как вам такой полет тушечки более 200кг? . #ice #crash #sport #russia #race
Двукратный чемпион мира по санному спорту Семен Павличенко опубликовал в Instagram видео падения бобслеиста на трассе. На одном из поворотов монобоб спортсмена вынесло на боковую стенку, в результате чего он перевернулся и в таком положении продолжил спуск.
И все же, подобные случаи происходят, к счастью, довольно редко. Гораздо чаще можно видеть забавные моменты.
For everyone who wanted proof that it happened, here is Stef Galinski's headed goal from inside his own half.— Basford United FC (@Basfordutdfc) October 16, 2019
Footage by kind permission of @FCUnitedMcr #slabheadstef @SoccerAM @BBCMOTD pic.twitter.com/oRIE8WXS47
В матче Северной премьер-лиги - седьмого дивизиона чемпионата Англии между клубами "Басфорд Юнайтед" и "Юнайтед оф Манчестер" был забит красивейший гол. Его автором стал защитник "Басфорда" Стефан Галински.
Increíbles acontecimientos en Veracruz, los Jugadores protestaban por su falta de salario y mientras tanto Tigres metió 2 goles ???? pic.twitter.com/vImVRKmGpb— DG (@DepGbal) October 19, 2019
А вот игрокам мексиканского клуба "Тигрес" не пришлось прикладывать особых усилий, чтобы забить два гола. Дело в том, что игроки их соперника – "Веракруса", просто стояли на поле и не играли.
October 18, 2019
Зато настоящий образцовый кулачный бой продемонстрировали во время матча регулярного чемпионата НХЛ "Вегас Голден Найтс" - "Оттава Сенаторз" нападающий "Вегаса" Райан Ривз и его коллега по амплуа из "Оттавы" Скотт Сабурен,
Национальный Олимпийский комитет Казахстана объявил открытый конкурс на разработку концепции дизайна комплекта парадной и спортивной олимпийской формы и экипировки национальной сборной Республики Казахстан на Олимпийских играх 2020 в Токио. У дизайнеров осталось чуть меньше месяца, чтобы отправить свои работы и получить шанс стать автором олимпийской формы Казахстанцев. Все подробности здесь.
А вот что касается чемпионата Европы-2020 по футболу, то в СМИ просочилась информация, как будет выглядеть мяч, которым сыграют сборные, пробившиеся в финал турнира. Предлагаем посмотреть и вам вот по этой ссылке.
Спорт несет еще и познавательную функцию. Особенно если это трейлраннинг – бег по пересеченной местности. Алматинский путешественник, непрофессиональный атлет Александр Габченко продолжает бросать себе вызов в рамках объявленного им же Концептуального приключенческого забега I Run Kazakhstan. В этот раз алматинец пробежал вдоль реки Урал, и заметил, что там назревает экологическая катастрофа, подробнее мы рассказывали буквально в пятницу.
О другом виде экстрима рассказала солистка ГАТОБ имени Абая Жанель Тукеева. Вопреки общему мнению, она не сидит на диете, никогда ни в чем не отказывает, ем всегда то, что хочет и когда хочет. Зато однажды оказалась в непростой ситуации прямо во время выступления.
- Когда танцевала партию Ширин из балета "Легенда о любви" Меликова, после вариации во втором акте у меня "слетела пятка", то есть, я сама, поставив ногу, случайно вылезла из пятки своего пуанта, и соответственно, он у меня начал болтаться на ноге. А у меня после этой вариации дальше сразу же очень длинное адажио, и я не знала в тот момент, как мне быть, что делать. Это еще было в начале моей сценической карьеры. Помню, иду навстречу партнеру Алексею Сафронову (сейчас он – ведущий солист Челябинского театра – Прим.Авт), тихо, шепотом его пытаюсь позвать, сказать о проблеме, но он меня вначале не слышит. Потом реагирует, спрашивает, что случилось, я спросила его, что мне делать. Он ответил: "Ничего страшного, танцуем дальше, я тебе помогу, постараюсь надеть". Я помню себя в этот момент, как мне было страшно, я боялась, смогу ли дотанцевать до конца это сложнейшее адажио, потому что, когда пуанта болтается на ноге, это смерти подобно в балете: ты можешь либо упасть, либо подвернуть ногу, - рассказала Жанель.
Чем закончилась та история, с какими трудностями приходится сталкиваться артистам балета каждый день и какие у них есть суеверия, читайте в большом интервью Жанель нашему изданию.
А вот российский артист балета, ведущий солист балета московского Большого театра, дважды номинант на театральную премию "Золотая маска" Игорь Цвирко в перерывах между репетициями перед выступлением в Алматы в интервью нам рассказал о секрете успеха в балете, важности таланта и удивил своими знаниями о казахстанском балетном искусстве.
Кто-кто, а певица Леди Гага в балете вряд ли добилась бы успеха. Известная артистка пригласила одного из поклонников на сцену и начала лезть на него на глазах у всех, но вместо ожидаемого эффекта случился конфуз. Тысячи зрителей на стадионе и миллиарды во всем мире увидели, как падают звезды в прямом смысле этого слова.
why did the spotlight follow them i'm crying ???? pic.twitter.com/4cuxovvkHr— Lady Gaga Facts (@LGMonsterFacts) October 18, 2019
Звезды эстрады отличаются не только эпатажностью, но и своими капризами. Один из самых успешных клипмейкеров Казахстана, режиссер и продюсер Женисхан Момышев в откровенном интервью нашему изданию рассказал всю правду о наших певцах и певицах.
- Честно говоря, очень нелегко работать с артистами. Человек приходит, заказывает клип и не знает, чего хочет. Он говорит: "Да", а когда получает результат, говорит: "Ааа, я хотел по-другому". Первое время я тоже учился, как-то подстраивался, а потом понял, как с ними эффективно работать. Просто показывал им другие клипы, чтобы они выбрали стилистику, и дальше уже предлагал им и сюжет клипов, и сам, как стилист, наряды. Бывает и такое, что певец приходит с инвестором, и нужно доказать не артисту, а спонсору, что идея клипа хорошая, - признался Женисхан.
И все же, в творчестве важнее всего проявлять свою индивидуальность. Об этом весьма подробно и специально для Zakon.kz (ссылка на интервью с ним здесь) рассказал диджей, вокалист и музыкальный продюсер из Бельгии JD DAVIS - человек, чей голос звучит в треках всемирно известного 51-летнего французского ди-джея и продюсера David Guetta.
Ему же вторит казахстанский певец Парвиз Назаров.
- В общем, состояние эстрады Казахстана оставляет желать лучшего. Но есть отдельные личности среди молодого поколения, кто делает очень качественную музыку, в то же время современную, ничем не уступающую западным аналогам. Думаю, лет через 20-30 она займет достойное место на Европе или Азии. К примеру, творчество наших этно-групп. Уже сейчас они выступают по миру, занимают призовые места на международных этно-фестивалях, это и этно-фольклорный ансамбль "Туран", и этно-рок группа Кыдырали Болманова "Улытау". Благодаря таким музыкантам Казахстан занимает достойное место в мире, - сказал Парвиз Назаров.
К слову, на этой неделе прошла презентация ремейка хита Парвиза Назарова "Крестная мать". В новом звучании и в дуэте с начинающей певицей Aniko известная песня стала еще лучше и гораздо сильнее берет за душу.
Слова Парвиза и JD Davis еще раз подтвердил казахстанский кинорежиссер Адильхан Ержанов, которого выдвинули на Азиатский "Оскар".
Интересно, что в жизни даже самых эпатажных звезд наступает время, когда они искренне проявляют свои лучшие человеческие качества. Девушка российского исполнителя Тимати (Тимура Юнусова) Анастасия Решетова родила сына. Рэпер назвал сына в честь погибшего друга.
Желаем всем нашим читателям успехов и вдохновения во всем! И помните, что в любой ситуации нужно выглядеть также красиво и ярко, как Анджелина Джоли в не самом удачном фильме "Малефисента 2: Владычица тьмы" (рецензия на фильм доступна по ссылочке).
Альберт Ахметов
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