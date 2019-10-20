Исповедь балерины, группа смерти в Алматы, тревога за Урал – итоги недели

Обзор событий в спорте и культуре.

Ушедшая неделя запомнилась рядом откровенных высказываний в культуре, жестких ситуаций и жеребьевкой Лиги чемпионов по футзалу в спорте. Обо всем подробнее в обзоре Zakon.kz.

Из приятных новостей недели можно выделить достижение казахстанских фигуристов, установленное ими на международном турнире, посвященном памяти выдающегося казахстанского спортсмена Дениса Тена в Алматы. Наша танцевальная пара Темирлан Ержанов-Максин Ветерби выиграли здесь бронзовые медали, а также выполнили норматив для участия в чемпионате четырех континентов и чемпионате мира-2020 по фигурному катанию.

Пара тренируется во Флориде (США), поскольку именно там живет их тренер – двукратный олимпийский чемпион Евгений Платов. Наставник отмечает, что Темирлан и Максин быстро скатываются вместе, прогрессируют, хотя признает, что работы еще много. Темирлан и Максин вместе катаются всего 14 месяцев. Ержанов занимается у Евгения Платова 2,5 года, за это время он никак не мог найти подходящую партнершу, по словам тренера, перепробовали за это время 10 партнерш. Но с Максин у Темирлана начало получаться практически сразу.

- Здесь, на Мемориале Дениса Тена на трибунах присутствовали мои родители, сестренка, мне было приятно, что они посмотрели на мои выступления вживую, мама Максин тоже приехала из Америки в Алматы поддержать нас, она нам помогает финансово, хотелось бы побольше поддержки с казахстанской стороны. Я сам ранее выступал на юниорских чемпионатах мира с предыдущими партнершами, но взрослый ЧМ для меня будет новым опытом, - рассказал Темирлан Ержанов.

А главный тренер сборной РК по фигурному катанию Куралай Узурова поделилась своим мнением по поводу развития этого вида спорта в стране (полный текст интервью здесь). Она считает, что до какого-то периода наши тренеры способны дать крепкие базовые навыки.

- Ехать куда-то за границу казахстанскому фигуристу, не представляя интерес, бесполезно. Чтобы попасть к зарубежному тренеру, надо заинтересовать его своими базовыми навыками (…) Тренеры из России, ближнего и дальнего зарубежья очень хорошо относятся к нашей стране, всегда откликнуться и помогают, - сказала Узурова.

А вот в отечественном футзале ситуация немного другая. Казахстанские клубы входят в число сильнейших в Европе, на счету "Кайрата" два Кубка УЕФА, одно серебро Лиги чемпионов (этот турнир с сезона-2018/19 пришел на смену Кубку УЕФА) и три бронзовые медали Кубка УЕФА. Тем не менее, это не гарантирует безоговорочные победы. В новом сезоне-2019/20 в Основном раунде Лиги чемпионов "Кайрат" выглядел неубедительно - в упорной борьбе уступил испанской "Мурсии" со счетом 2:3. Более того, в другой игре Основного раунда "Кайрат" был сенсационно унижен российским "КПРФ" (поражение алматинцев со счетом 0:3). Но все-таки алматинцы вышли в Элитный раунд. И здесь им не повезло со жребием.

"Кайрат" попал в группу С. Соперниками команды Кака станут португальская "Бенфика", итальянский "Песаро" и "Мурсия" из Испании, рубка за единственную путевку в финал четырех ожидается знатная. К счастью казахстанцев, они смогут наблюдать за интереснейшими играми этих четырех команд вживую в Алматы на 12-тысячном стадионе.

Другой казахстанский клуб "Аят" сыграет с действующим победителем турнира португальским "Спортингом", российской "Тюменью" и клубом "Ново время" (Хорватия). Игры этого квартета пройдут в России.

Спорт требует от человека полной отдачи. Именно благодаря этому соревнования вызывают восхищение у миллионов людей во всем мире. Но, к сожалению, не обходится без трагедий. Американский боксер Патрик Дэй неделю назад провел последний бой в своей жизни. Он был нокаутирован в ночь с субботы на воскресенье Чарльзом Конвэллом на шоу в Чикаго, после чего немедленно был доставлен в больницу, где впал в кому. Позже ему сделали операцию на мозге, однако в итоге врачи не смогли спасти его жизнь - спортсмен скончался в больнице, не приходя в сознание.

Двукратный чемпион мира по санному спорту Семен Павличенко опубликовал в Instagram видео падения бобслеиста на трассе. На одном из поворотов монобоб спортсмена вынесло на боковую стенку, в результате чего он перевернулся и в таком положении продолжил спуск.

И все же, подобные случаи происходят, к счастью, довольно редко. Гораздо чаще можно видеть забавные моменты.

For everyone who wanted proof that it happened, here is Stef Galinski's headed goal from inside his own half.



Footage by kind permission of @FCUnitedMcr #slabheadstef @SoccerAM @BBCMOTD pic.twitter.com/oRIE8WXS47 — Basford United FC (@Basfordutdfc) October 16, 2019

В матче Северной премьер-лиги - седьмого дивизиона чемпионата Англии между клубами "Басфорд Юнайтед" и "Юнайтед оф Манчестер" был забит красивейший гол. Его автором стал защитник "Басфорда" Стефан Галински.

Increíbles acontecimientos en Veracruz, los Jugadores protestaban por su falta de salario y mientras tanto Tigres metió 2 goles ???? pic.twitter.com/vImVRKmGpb — DG (@DepGbal) October 19, 2019

А вот игрокам мексиканского клуба "Тигрес" не пришлось прикладывать особых усилий, чтобы забить два гола. Дело в том, что игроки их соперника – "Веракруса", просто стояли на поле и не играли.

Зато настоящий образцовый кулачный бой продемонстрировали во время матча регулярного чемпионата НХЛ "Вегас Голден Найтс" - "Оттава Сенаторз" нападающий "Вегаса" Райан Ривз и его коллега по амплуа из "Оттавы" Скотт Сабурен,

Национальный Олимпийский комитет Казахстана объявил открытый конкурс на разработку концепции дизайна комплекта парадной и спортивной олимпийской формы и экипировки национальной сборной Республики Казахстан на Олимпийских играх 2020 в Токио. У дизайнеров осталось чуть меньше месяца, чтобы отправить свои работы и получить шанс стать автором олимпийской формы Казахстанцев. Все подробности здесь.

А вот что касается чемпионата Европы-2020 по футболу, то в СМИ просочилась информация, как будет выглядеть мяч, которым сыграют сборные, пробившиеся в финал турнира. Предлагаем посмотреть и вам вот по этой ссылке.

Спорт несет еще и познавательную функцию. Особенно если это трейлраннинг – бег по пересеченной местности. Алматинский путешественник, непрофессиональный атлет Александр Габченко продолжает бросать себе вызов в рамках объявленного им же Концептуального приключенческого забега I Run Kazakhstan. В этот раз алматинец пробежал вдоль реки Урал, и заметил, что там назревает экологическая катастрофа, подробнее мы рассказывали буквально в пятницу.

О другом виде экстрима рассказала солистка ГАТОБ имени Абая Жанель Тукеева. Вопреки общему мнению, она не сидит на диете, никогда ни в чем не отказывает, ем всегда то, что хочет и когда хочет. Зато однажды оказалась в непростой ситуации прямо во время выступления.

- Когда танцевала партию Ширин из балета "Легенда о любви" Меликова, после вариации во втором акте у меня "слетела пятка", то есть, я сама, поставив ногу, случайно вылезла из пятки своего пуанта, и соответственно, он у меня начал болтаться на ноге. А у меня после этой вариации дальше сразу же очень длинное адажио, и я не знала в тот момент, как мне быть, что делать. Это еще было в начале моей сценической карьеры. Помню, иду навстречу партнеру Алексею Сафронову (сейчас он – ведущий солист Челябинского театра – Прим.Авт), тихо, шепотом его пытаюсь позвать, сказать о проблеме, но он меня вначале не слышит. Потом реагирует, спрашивает, что случилось, я спросила его, что мне делать. Он ответил: "Ничего страшного, танцуем дальше, я тебе помогу, постараюсь надеть". Я помню себя в этот момент, как мне было страшно, я боялась, смогу ли дотанцевать до конца это сложнейшее адажио, потому что, когда пуанта болтается на ноге, это смерти подобно в балете: ты можешь либо упасть, либо подвернуть ногу, - рассказала Жанель.

Чем закончилась та история, с какими трудностями приходится сталкиваться артистам балета каждый день и какие у них есть суеверия, читайте в большом интервью Жанель нашему изданию.

А вот российский артист балета, ведущий солист балета московского Большого театра, дважды номинант на театральную премию "Золотая маска" Игорь Цвирко в перерывах между репетициями перед выступлением в Алматы в интервью нам рассказал о секрете успеха в балете, важности таланта и удивил своими знаниями о казахстанском балетном искусстве.

Кто-кто, а певица Леди Гага в балете вряд ли добилась бы успеха. Известная артистка пригласила одного из поклонников на сцену и начала лезть на него на глазах у всех, но вместо ожидаемого эффекта случился конфуз. Тысячи зрителей на стадионе и миллиарды во всем мире увидели, как падают звезды в прямом смысле этого слова.

why did the spotlight follow them i'm crying ???? pic.twitter.com/4cuxovvkHr — Lady Gaga Facts (@LGMonsterFacts) October 18, 2019

Звезды эстрады отличаются не только эпатажностью, но и своими капризами. Один из самых успешных клипмейкеров Казахстана, режиссер и продюсер Женисхан Момышев в откровенном интервью нашему изданию рассказал всю правду о наших певцах и певицах.

- Честно говоря, очень нелегко работать с артистами. Человек приходит, заказывает клип и не знает, чего хочет. Он говорит: "Да", а когда получает результат, говорит: "Ааа, я хотел по-другому". Первое время я тоже учился, как-то подстраивался, а потом понял, как с ними эффективно работать. Просто показывал им другие клипы, чтобы они выбрали стилистику, и дальше уже предлагал им и сюжет клипов, и сам, как стилист, наряды. Бывает и такое, что певец приходит с инвестором, и нужно доказать не артисту, а спонсору, что идея клипа хорошая, - признался Женисхан.

И все же, в творчестве важнее всего проявлять свою индивидуальность. Об этом весьма подробно и специально для Zakon.kz (ссылка на интервью с ним здесь) рассказал диджей, вокалист и музыкальный продюсер из Бельгии JD DAVIS - человек, чей голос звучит в треках всемирно известного 51-летнего французского ди-джея и продюсера David Guetta.

Ему же вторит казахстанский певец Парвиз Назаров.

- В общем, состояние эстрады Казахстана оставляет желать лучшего. Но есть отдельные личности среди молодого поколения, кто делает очень качественную музыку, в то же время современную, ничем не уступающую западным аналогам. Думаю, лет через 20-30 она займет достойное место на Европе или Азии. К примеру, творчество наших этно-групп. Уже сейчас они выступают по миру, занимают призовые места на международных этно-фестивалях, это и этно-фольклорный ансамбль "Туран", и этно-рок группа Кыдырали Болманова "Улытау". Благодаря таким музыкантам Казахстан занимает достойное место в мире, - сказал Парвиз Назаров.

К слову, на этой неделе прошла презентация ремейка хита Парвиза Назарова "Крестная мать". В новом звучании и в дуэте с начинающей певицей Aniko известная песня стала еще лучше и гораздо сильнее берет за душу.

Слова Парвиза и JD Davis еще раз подтвердил казахстанский кинорежиссер Адильхан Ержанов, которого выдвинули на Азиатский "Оскар".

Интересно, что в жизни даже самых эпатажных звезд наступает время, когда они искренне проявляют свои лучшие человеческие качества. Девушка российского исполнителя Тимати (Тимура Юнусова) Анастасия Решетова родила сына. Рэпер назвал сына в честь погибшего друга.





Желаем всем нашим читателям успехов и вдохновения во всем! И помните, что в любой ситуации нужно выглядеть также красиво и ярко, как Анджелина Джоли в не самом удачном фильме "Малефисента 2: Владычица тьмы" (рецензия на фильм доступна по ссылочке).

Альберт Ахметов

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!