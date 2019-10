Исповедь балерины, группа смерти в Алматы, тревога за Урал – итоги недели

Ушедшая неделя запомнилась рядом откровенных высказываний в культуре, жестких ситуаций и жеребьевкой Лиги чемпионов по футзалу в спорте. Обо всем подробнее в обзоре Zakon.kz.

Из приятных новостей недели можно выделить достижение казахстанских фигуристов, установленное ими на международном турнире, посвященном памяти выдающегося казахстанского спортсмена Дениса Тена в Алматы. Наша танцевальная пара Темирлан Ержанов-Максин Ветерби выиграли здесь бронзовые медали, а также выполнили норматив для участия в чемпионате четырех континентов и чемпионате мира-2020 по фигурному катанию.

Пара тренируется во Флориде (США), поскольку именно там живет их тренер – двукратный олимпийский чемпион Евгений Платов. Наставник отмечает, что Темирлан и Максин быстро скатываются вместе, прогрессируют, хотя признает, что работы еще много. Темирлан и Максин вместе катаются всего 14 месяцев. Ержанов занимается у Евгения Платова 2,5 года, за это время он никак не мог найти подходящую партнершу, по словам тренера, перепробовали за это время 10 партнерш. Но с Максин у Темирлана начало получаться практически сразу.

А главный тренер сборной РК по фигурному катанию Куралай Узурова поделилась своим мнением по поводу развития этого вида спорта в стране (полный текст интервью здесь). Она считает, что до какого-то периода наши тренеры способны дать крепкие базовые навыки.

- Ехать куда-то за границу казахстанскому фигуристу, не представляя интерес, бесполезно. Чтобы попасть к зарубежному тренеру, надо заинтересовать его своими базовыми навыками (…) Тренеры из России, ближнего и дальнего зарубежья очень хорошо относятся к нашей стране, всегда откликнуться и помогают, - сказала Узурова.

А вот в отечественном футзале ситуация немного другая. Казахстанские клубы входят в число сильнейших в Европе, на счету "Кайрата" два Кубка УЕФА, одно серебро Лиги чемпионов (этот турнир с сезона-2018/19 пришел на смену Кубку УЕФА) и три бронзовые медали Кубка УЕФА. Тем не менее, это не гарантирует безоговорочные победы. В новом сезоне-2019/20 в Основном раунде Лиги чемпионов "Кайрат" выглядел неубедительно - в упорной борьбе уступил испанской "Мурсии" со счетом 2:3. Более того, в другой игре Основного раунда "Кайрат" был сенсационно унижен российским "КПРФ" (поражение алматинцев со счетом 0:3). Но все-таки алматинцы вышли в Элитный раунд. И здесь им не повезло со жребием.

"Кайрат" попал в группу С. Соперниками команды Кака станут португальская "Бенфика", итальянский "Песаро" и "Мурсия" из Испании, рубка за единственную путевку в финал четырех ожидается знатная. К счастью казахстанцев, они смогут наблюдать за интереснейшими играми этих четырех команд вживую в Алматы на 12-тысячном стадионе.

Другой казахстанский клуб "Аят" сыграет с действующим победителем турнира португальским "Спортингом", российской "Тюменью" и клубом "Ново время" (Хорватия). Игры этого квартета пройдут в России.

Спорт требует от человека полной отдачи. Именно благодаря этому соревнования вызывают восхищение у миллионов людей во всем мире. Но, к сожалению, не обходится без трагедий. Американский боксер Патрик Дэй неделю назад провел последний бой в своей жизни. Он был нокаутирован в ночь с субботы на воскресенье Чарльзом Конвэллом на шоу в Чикаго, после чего немедленно был доставлен в больницу, где впал в кому. Позже ему сделали операцию на мозге, однако в итоге врачи не смогли спасти его жизнь - спортсмен скончался в больнице, не приходя в сознание.

Двукратный чемпион мира по санному спорту Семен Павличенко опубликовал в Instagram видео падения бобслеиста на трассе. На одном из поворотов монобоб спортсмена вынесло на боковую стенку, в результате чего он перевернулся и в таком положении продолжил спуск.

И все же, подобные случаи происходят, к счастью, довольно редко. Гораздо чаще можно видеть забавные моменты.

For everyone who wanted proof that it happened, here is Stef Galinski's headed goal from inside his own half.



Footage by kind permission of @FCUnitedMcr #slabheadstef @SoccerAM @BBCMOTD pic.twitter.com/oRIE8WXS47