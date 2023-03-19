Ретромобили, Кыдыр-ата и человек с диваном: как прошли выборы в Мажилис и маслихаты в Казахстане

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов состоялись в Казахстане 19 марта. Zakon.kz собрал самые интересные события дня.

Официальные лица

Одним из первых на выборах проголосовал аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов. Он отметил, что выборы – важное событие в жизни нашей страны, и призвал всех жителей осуществить свое конституционное право участия в выборном процессе.

В голосовании принял участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Глава государства отдал свой голос на избирательном участке, расположенном в здании Дворца школьников имени аль-Фараби.

Председатель Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов проголосовал на 110-м участке в Астане.

"Активность у народа к политике высокая. Люди проявляют желание к тому, чтобы решать свою судьбу. Сегодня мы видим это", – сообщил Кошанов журналистам.

По его мнению, выборы проходили справедливо.

По словам проголосовавшего государственного советника РК Ерлана Карина, "нынешние выборы имеют очень важное значение, поскольку они проходят по новым правилам, и у нас избирается Парламент с новыми, другими полномочиями".

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин традиционно посетил избирательный участок вместе с семьей.

Фото: Zakon.kz

Тем временем аким ВКО Даниал Ахметов явился в сопровождении выпускников усть-каменогорской школы, проголосовавших впервые.

Фото: пресс-центр ВКО

На выборах также был замечен лидер ОСДП Асхат Рахимжанов. Отметим, в прошлые парламентские выборы партия не участвовала.

Новость по теме Роза Рымбаева о выборах: Дорогу нужно давать молодым

Аким Алматинской области Марат Султангазиев, проголосовав, поздравил жителей с наступающим праздником Наурыз.

В свою очередь аким Конаева Нурлан Куматаев проголосовал на участке №939 и заявил, что депутатов не зря называют "слугами народа", ведь именно они являются проводниками идей, планов и пожеланий рядовых граждан.



Глава Агентства по борьбе с коррупцией Олжас Бектенов признался, что пришел на выборы один, потому что его семья проголосовала, пока он был на работе. Он также сообщил, что не воспользовался графой "Против всех".

Лидер партии "Ак жол" Азат Перуашев ждет от выборов справедливого Казахстана. По его ощущениям, лет 20 не было такой открытой, насыщенной избирательной кампании, такого широкого спектра вопросов, которые поднимались и обсуждались в обществе.

Аким Абайской области Нурлан Уранхаев на выборах пожелал удачи всем кандидатам.

Министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек пришел на выборы с супругой, а лидер партии Respublika Айдарбек Кожаназаров – в чапане.

Отметился на выборах и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. На вопросы журналистов он отвечать не стал, но поздравил соотечественников с грядущим Наурызом.

Народное творчество

Казахстанцы на сей раз не остались равнодушны к событию и даже порадовали креативом.

Так, талдыкорганцы приехали на голосование верхом на верблюдах. Один из прибывших уже 15 лет занимается разведением этих животных. Его подопечный давно стал достопримечательностью города.

Фото: пресс-служба акимата Жетысуской области

К слову, в Абайской области мужчина-птицевод пришел на выборы с беркутом. После этого новостные порталы начали делать ставки: какие еще звери сегодня выразят свою гражданскую позицию?

Там же, в Абайской области, избирательную комиссию почтил своим вниманием знаменитый сказочный персонаж Кыдыр-ата.

Фото: пресс-служба акимата Абайской области

"Сегодняшние выборы проходят очень хорошо. Считаю, что для будущего нашей страны каждый казахстанец должен отдать свой голос. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех с наступающим Наурызом, пожелать благополучия и изобилия. Пусть год сложится удачно. Всем избирателям и всем кандидатам я желаю успеха", – сказал необычный посетитель, в миру Кайрат Саду.

Пожилая алматинка, ранее уже попадавшая в объективы камер журналистов Zakon.kz, дала свое благословение (бата) присутствующим, членам избирательной комиссии и наблюдателям.

В Астане на 393 участке процедуру голосования избирателям разъяснял робот по имени Бакош.

В Акмолинской области журналисты и блогеры запустили тематический челлендж под хэштэгами #ӨзКандидатыңдыТаңда #ЕлімҮшінТаңдау #Сайлауғабарамын. Инициировал акцию главный редактор кокшетауской газеты "Степной маяк" Евгений Кимов.

Отличился и Конаев. Здесь выборы увенчались визитом снежного барса – символа Алматинской области, центром которой ныне является город, и парадом ретроавтомобилей.

Но безусловная звезда дня – так называемый "диванный эксперт". Мужчина решил внести разнообразие в выходной день и пришел на избирательный участок с привязанным к себе диваном.

В Петропавловске таксист бесплатно подвозил горожан на избирательные участки.

"На улице скользко, трудно идти, особенно пожилым, женщины с детьми идут. Я с 9 утра на колесах. Наклеил на машину объявление и вот паркуюсь в людных местах. Пассажиры подходят, читают у меня на окне, что бесплатно довезу до избирательного участка, и не верят сначала. Говорят, правда отвезешь, правда бесплатно? Смеюсь и везу. По всему городу езжу", – так Ниязбек объяснил корреспондентам свою инициативу.

А молодой житель Усть-Каменогорска решил сделал этот день по-настоящему особенным для себя и своей девушки: прямо перед урной для голосования он сделал ей предложение. Очевидцы заверили, что счастливица ответила "да", пишет YK.KZ.