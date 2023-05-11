Что произошло 11 мая: подробности задержания Мырзахметова, укус трансвестита, смертельный козырек в Актау

Появились подробности задержания экс-главы НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова. Антикор показал кабинеты, где допрашивают подозреваемых. Трансвестит избил женщину в Алматы. Козырек подъезда рухнул на людей в Актау: есть погибший. Главные новости за 11 мая в обзоре Zakon.kz.

Задержание экс-главы НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова

10 мая в Антикоррупционной службе заявили о задержании экс-главы Нацпалаты "Атамекен" Аблая Мырзахметова. На следующий день, 11 мая, в ведомстве уточнили, его подозревают в мошенничестве и подстрекательстве предпринимателя к даче взятки в особо крупном размере якобы за оказание содействия в освобождении от уголовной ответственности его родственника. Подозреваемый водворен в ИВС ДП Астаны.

Кабинеты для допросов

Кроме того, в Антикоре продемонстрировали кабинеты для проведения допроса и досудебного расследования: они оснащены четырьмя сплошными камерами видеонаблюдения.

Правила регистрации автомобилей-конструкторов

Правительство внесло изменения в правила и сроки применения ставки сбора за первичную регистрацию отдельных категорий транспортных средств, ввезенных на территорию РК до 1 сентября 2022 года, и освобождения физических лиц от расширенных обязательств производителей. В частности, поправки касаются регистрации автомобилей-конструкторов, завезенных казахстанцами в страну до 1 сентября 2022 года.

Новый глава ДП ЗКО

В Департаменте полиции Западно-Казахстанской области сменился начальник. Новым главой областной полиции стал Арман Оразалиев. Ранее он занимал должность заместителя начальника Департамента криминальной полиции МВД РК.

Защита авторского права

Сенаторы одобрили законопроект по ратификации Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ по охране и защите прав на объекты авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях. Координация взаимодействия сторон соглашения возложена на Межгосударственный совет по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности в рамках СНГ.

Публичная кадастровая карта

В Казахстане введут публичную кадастровую карту. Карта предназначена для использования неограниченным кругом физических и юридических лиц, при этом осуществляется фильтрация данных при передаче пространственных данных из информационной системы посредством набора сервисов.

Искусство управлять деньгами

Аналитики редакции Zakon.kz рассказали, как систематизировать доходы и расходы, чтобы к концу месяца не остаться без гроша в кармане. В материале отмечено, что есть топ-5 правил.

Если вы честны с собой, скорее всего, в вашем бюджете есть некоторые расходы, которые можно полностью исключить или резко сократить, чтобы вы могли перенаправить деньги на погашение долгов или накопления. Не поленитесь и подсчитайте, во что вам обходятся ваши вредные привычки, а затем подумайте, может, стоит отказаться и от них?

В Алматы трансвестит избил женщину

В Казнете ранее появилась информация, что трансвестит напал на женщину, избил ее и откусил ухо в одном из заведений Алматы. В полиции города отметили, заявление по данному факту в поступило 10 мая. Также назначена судебно-медицинская экспертиза. Материалы дела будут направлены в суд.

Смертельное обрушение козырька подъезда в Актау

Козырек подъезда рухнул на людей в 9-м микрорайоне Актау. Есть погибшие и пострадавшие – сотрудники КСК. Они демонтировали козырек. Место происшествия оцеплено сотрудниками полиции, работают дознаватели и сотрудники ЧС. По данному факту заведено уголовное дело.

Режим ЧС в Петропавловске

В Петропавловске введен режим ЧС техногенного характера. Такое решение власти приняли из-за случившегося накануне масштабного пожара в микрорайоне Береке. Пожар на окраине города произошел 7 мая. Огонь уничтожил 11 частных жилых домов. Пострадавшие семьи временно размещены в арендных квартирах, у родственников.

Встреча Досаева с жителями

На встрече с жителями Наурызбайского района аким Ерболат Досаев затронул важные вопросы:

когда алматинцы получат деньги за земли, изъятые для строительства станции метро "Калкаман";

в городе накопилось слишком много вопросов по земельным отношениям;

жительница микрорайона "Акжар" на отсутствие воды;

когда начнут сносить дачи для пробивки проспекта Абая;

алматинцы просят Досаева закрыть карьеры;

DamuBala дала сбой

10 мая в 18:00 был дан старт второму этапу записи детей в бесплатные секции и кружки, но система работал с перебоями. По информации оператора программы, задержка была вызвана попытками некоторых поставщиков обмануть систему и одновременно записать от нескольких сотен до тысячи детей.

Ремонт и "Шымбулак"

В Алматы канатные дороги горного курорта "Шымбулак" будут закрыты на ежегодный ремонт с 15 мая. Подняться будет возможно только на эко-автобусах или такси.

Спорт и любовь

Один из лидеров футбольного клуба "Актобе" и сборной Казахстана Максим Самородов собирается жениться. Накануне форвард сделал предложение своей возлюбленной по имени Анастасия.

Маньяк и крестный отец хеви-метала

Насиловавший свою дочь маньяк выразил сожаление о своих преступлениях. Йозеф Фритцль держал свою дочь Элизабет запертой в подвале семейного дома в австрийском городе Амштеттене. Он насиловал ее, у девушки родились семь детей.

Основатель рок-группы Black Sabbath, британский рок-музыкант Оззи Осборн, решил избавиться от роскошной квартиры в Лос-Анджелесе. Недвижимость выставили на продажу за 4,8 млн долларов. Недвижимость располагается на десятом этаже в небоскребе Sierra Towers в Западном Голливуде.

В центре итальянского Милана прогремел взрыв. Огонь охватил несколько припаркованных автомобилей. Эвакуацию проводят в расположенной поблизости школе. Причины пожара пока неизвестны.