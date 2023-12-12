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Жертвы взрыва в Костанае, восстановление тепла в Риддере и Экибастузе, новый статус сайгаков – главное к утру

Жертвы взрыва в Костанае, восстановление тепла в Риддере и Экибастузе, новый статус сайгаков – главное к утру Фото: пресс-служба ДЧС Костанайской области, pixabay, пресс-служба минэко
Три человека погибли во время взрыва в жилом массиве Костаная. Тепловой режим восстановили в Риддере и Экибастузе. Сайгаков больше не считают исчезающим видом, сообщает Zakon.kz.

Жертвы взрыва

Три человека погибли в результате взрыва в жилом массиве Амангельды Костаная, который прогремел 11 декабря. Из-под завалов спасатели вызволили 12 человек, десять из них госпитализированы.

Восстановление тепла

Температурный режим на ТЭЦ в Риддере и Экибастузе восстановлен в полном объеме. Об этом заявили 11 декабря 2023 года в Министерстве энергетики.

Новый статус сайги

В Международном союзе охраны природы сообщили, что сайгаки больше не относятся к виду животных, находящихся на грани исчезновения. Древних антилоп поместили в категорию "Находящийся в состоянии, близком к угрожаемому" в международном Красном списке.

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