Жертвы взрыва в Костанае, восстановление тепла в Риддере и Экибастузе, новый статус сайгаков – главное к утру
Жертвы взрыва
Три человека погибли в результате взрыва в жилом массиве Амангельды Костаная, который прогремел 11 декабря. Из-под завалов спасатели вызволили 12 человек, десять из них госпитализированы.
Восстановление тепла
Температурный режим на ТЭЦ в Риддере и Экибастузе восстановлен в полном объеме. Об этом заявили 11 декабря 2023 года в Министерстве энергетики.
Новый статус сайги
В Международном союзе охраны природы сообщили, что сайгаки больше не относятся к виду животных, находящихся на грани исчезновения. Древних антилоп поместили в категорию "Находящийся в состоянии, близком к угрожаемому" в международном Красном списке.
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