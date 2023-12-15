Победа Казахстана в полуфинале ЧМ по футзалу, потоп в селе ВКО и ЧС в Жамбылской области – главное к утру

Сборная Казахстана обыграла Нидерланды и прошла на Чемпионат мира 2024 по футзалу. Река Урыль вышла из русла и разлилась по улицам села в Восточно-Казахстанской области. В Жамбылской области объявлена ЧС природного характера местного масштаба из-за ухудшения погоды, сообщает Zakon.kz.

Победа сборной Казахстана по футзалу

Со счетом 2:0 закончился полуфинальный матч сборной Казахстана и Нидерладнов на пути к Чемпионату мира 2024 года. В ходе встречи первым отличился казахстанский спортсмен Биржан Оразов, он буквально сразу вывел сборную Казахстана вперед. Второй гол забил Дуглас Жуниор.

На матче, который проходил во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова, присутствовал президент Касым-Жомарт Токаев.

После матча, по традиции, группа болельщиков и волонтеров убрала трибуны от мусора. Это инициативное действие уже не первый раз становится поводом для обсуждения и восхищения.

Потоп в селе ВКО

Река Урыль вышла из берегов и разлилась по улицам села в Катон-Карагайском районе. Вода подтопила девять дворовых территорий и хозяйственные постройки, а также попала в подвалы трех частных домов.

Спасатели откачивают воду из затопленных дворов, на место выехал аким района. Стоит отметить, что температура воздуха в регионе -30.

ЧС в Жамбылской области

В Жамбылской области объявлена ЧС природного характера местного масштаба из-за ухудшения погоды. Порывы ветра в регионе достигают 45 метров в секунду, в регионе также бушует метель и резко понизилась температура воздуха.

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