Главное за день: назначения акимов, военные учения с участием Токаева, стрельба в Алматы

Глава государства назначил акимов Жамбылской, Акмолинской и Актюбинской областей, а также города Шымкента. Прошли военные учения "Батыл тойтарыс-2023". Стрельба в бизнес-центре Алматы. Эти и другие важные новости за 5 сентября – в подборке Zakon.kz.

Назначения акимов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении акима Жамбылской области. Им стал экс-министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев. С апреля 2022 года Жамбылскую область возглавлял Нуржан Нуржигитов. С 4 сентября 2023 года он стал министром водных ресурсов и ирригации РК.

Ералы Тугжанов освобожден от должности акима Актюбинской области. На его пост назначен Асхат Шахаров, ранее занимавший должность государственного инспектора Администрации президента РК.

Также президент подписал указ об освобождении от должности акима Шымкента Мурата Айтенова. Новым акимом города стал Габит Сыздыкбеков.

Главные требования для армии

Верховный главнокомандующий Касым-Жомарт Токаев посетил стратегические командно-штабные военные учения "Батыл тойтарыс-2023" в Алматинской области и выступил перед военнослужащими. Он высоко оценил уровень подготовки задействованных подразделений. Президент отметил важность проведения подобных военных учений в условиях сложной геополитической обстановки. По мнению главы государства, армия должна быть высокопрофессиональной, мобильной и готовой выполнять самые сложные боевые задачи. Также президент провел оперативное совещание Генерального штаба Вооруженных сил.

Стрельба в бизнес-центре Алматы

Ночью 3 сентября в центре Алматы произошла перестрелка. Два посетителя ресторана, расположенного в бизнес-центре "Нурлы Тау", получили ранения. Очевидцы происшествия рассказали, что стрельбу устроили четыре человека в масках. Стражи порядка в настоящее время проводят комплекс оперативных мероприятий, направленных на раскрытие преступления. В Управлении здравоохранения города рассказали о состоянии пострадавших.

Казахстанцы, сообщившие о коррупции, будут вознаграждены

Председатель Антикоррупционной службы приказом от 29 августа 2023 года утвердил Правила поощрения лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих (оказавших) содействие в противодействии коррупции. Такие люди будут поощряться в форме единовременного денежного вознаграждения. При этом обеспечивается конфиденциальность информации об оказании человеком содействия в противодействии коррупции.

КНБ остановил контрабанду наркотиков в Казахстан

В Мангистауской области сотрудники КНБ РК задержали группу лиц, в том числе незаконно пересекших государственную границу на скоростных маломерных катерах иностранных граждан. Изъято 15 кг опия, 20 кг гашиша, 50 пачек опиоидного анальгетика "трамадол", а также технические средства связи и навигации.

В Казахстане изменятся правила предоставления прав на земельные участки

Приказом МСХ РК от 29 августа 2023 года внесены изменения в Правила предоставления прав на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство.

Первые банкроты появились в Казахстане

Прием заявлений на внесудебное банкротство физических лиц начался 3 марта 2023 года. 4 сентября статус банкротов получили первые казахстанцы, количество которых на текущий момент составляет 302. Общая сумма задолженности по поданным заявлениям у теперь уже банкротов составила около 708,5 млн тенге. То есть в среднем немногим более 2,3 млн тенге на человека.

Хакеры проникают в компьютеры казахстанцев

В Государственной технической службе рассказали о новой хакерской программе. Фишинговый интернет-ресурс (hxxps://ncalayer.info/update.php), при открытии которого под видом обновления для NCALayer загружается и запускается вредоносная программа типа "Trojan Downloader". В конечном итоге злоумышленник имеет возможность считывать информацию, набираемую на клавиатуре, просматривать пароли, в т.ч. с браузеров, а также установить сторонние приложения. Специалисты настоятельно рекомендуют не загружать и не устанавливать подобные программы и не переходить по подозрительным ссылкам, так как это может угрожать личной информации.

В мире

Президент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын собираются провести во Владивостоке переговоры, на которых могут обсудить снабжение России северокорейским оружием. Западные источники предполагают, что Путин и Ким Чен Ын намерены укреплять взаимное сотрудничество на фоне глобальной изоляции. РФ нуждается в снарядах и противотанковых ракетах, которые может предоставить Северная Корея, а КНДР в обмен может получить от России технологии для создания атомных подлодок и особенно спутников. В мае и августе северокорейские власти дважды пытались вывести на орбиту собственные разведывательные аппараты, но оба раза потерпели неудачу.

В Белом доме сообщили, что супруга американского президента Джо Байдена Джилл сдала тест на COVID-19 и он оказался положительным. 72-летняя жена Байдена последний раз болела COVID в августе прошлого года, а у президента, которому сейчас 80 лет, последний раз положительный результат теста был выявлен в июле 2022 года.

37 рейсов задержали в московских аэропортах. Виной этому стали боевые беспилотники. Был объявлен план "Ковер" – его применяют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. В Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО уничтожили беспилотники над Калужской областью и над территорией Истринского района Московской области. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что, по предварительной информации, в результате падения обломков в Истринском районе поврежден бытовой объект. Оперативные службы работают над устранением последствий.

Министерство иностранных дел Японии распространило обращение ко Всемирной торговой организации (ВТО), в котором потребовало, чтобы Китай "немедленно отозвал" запрет на японские морепродукты. В своем послании ВТО Япония указывает, что власти страны проводят мониторинг трех типов после сброса очищенных стоков с "Фукусимы" в море, и данные о каждом из этих мониторингов доступны в реальном времени на сайте правительства. Анализы показывают, что концентрация радиоактивного трития в воде существенно ниже установленных допустимых нормативов. Японские власти настаивают, что два года вели подготовку к сбросу стоков и уверены, что вода с "Фукусимы" не приведет к радиоактивному загрязнению.

Спорт

Принципиальные соперники футбольной сборной Казахстана, команда Финляндии, прилетела в Астану, чтобы сыграть поединок квалификационного раунда к чемпионату Европы 2024 года с хозяевами поля. Данный ответственный матч между Казахстаном и Финляндией очень ценен для обеих сборных, так как на кону стоят 3 очка и главенство в подгруппе H. Коллективы на данный час лидируют в турнирной таблице, имея в своем активе по 9 баллов. Гости опережают наших футболистов только по дополнительным показателям, они нацелены не отдавать свои позиции и прибыли в Астану с максимальными целями за три дня до поединка.

Турецкий футбольный клуб "Бешикташ", за который выступает казахстанец Бахтиер Зайнутдинов, усилят два игрока из английского чемпионата. Форму турецкой команды скоро наденут Эрик Байи и Николя Пепе. Ивуарийский защитник Эрик Байи собирается перейти из "Манчестер Юнайтед" в "Бешикташ" на один сезон. 29-летний игрок сборной Кот-д’Ивуар до этого год провел в аренде, выступая за французский "Марсель". Еще одним представителем АПЛ в турецком чемпионате будет футболист лондонского "Арсенала" Николя Пепе. 28-летний вингер сейчас проходит медосмотр для турецкого клуба в Париже. Французский игрок четыре года назад был куплен "канонирами" за рекордные 72 млн фунтов. Прошлый сезон Николя Пепе провел в аренде, играя за "Ниццу", и забил шесть голов в чемпионате Франции.

Вратарь Факундо Камбесес отказался покидать поле после потери сознания, а затем помог своему клубу "Банфилд" вырвать победу в гостевом поединке. Голкипер Факундо Камбесес потерял сознание после столкновения с форвардом соперников. Медицинский персонал быстро привел в чувство своего вратаря. Камбесеса собирались заменить, но он отказался покидать игру. На четвертой добавленной минуте встречи Камбесес поймал мяч после подачи углового со стороны противника и быстро ввел его в игру, бросив рукой на половину поля противника. Там мяч перехватил форвард "Банфилда" Херонимо Ривера, который обошел оборону соперников и забил победный гол. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу "Банфилда", причем голевой пас отдал ранее нокаутированный Факундо Камбесес.

26-летний защитник сборной Панамы по футболу Хильберто Эрнандес погиб в уличной перестрелке от рук неизвестных преступников в панамском городе Колон.Трагический инцидент произошел 3 сентября. Двое вооруженных преступников без предупреждения открыли огонь по группе людей, среди которых оказался футболист сборной Панамы Хильберто Эрнандес. В результате стрельбы 26-летний спортсмен скончался в больнице от полученных тяжелых травм. Ранения получили еще семь человек.





