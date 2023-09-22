Итоги дня: кадровые перестановки, новые пороговые баллы ЕНТ, очередное нападение на медиков

Кадровые перестановки в МЧС, Генеральной прокуратуре и Администрации президента. Изменены пороговые баллы на ЕНТ-2024. Очередное нападение на медиков: в Шымкенте избили врачей и санитарку. Главные события 22 сентября – в подборке Zakon.kz.

В Шымкенте избили врачей и санитарку

В Казнете распространяется видео, на котором мужчина сначала с нецензурной бранью обращается к медперсоналу больницы, а затем набрасывается на врачей. Как выяснилось, скандал разгорелся в шымкентской больнице. Все произошло в Центре гипербарической оксигенации 20 сентября. Со слов близких медиков, пациент выпил ядовитую жидкость. Его обследовали врачи. В связи с состоянием психического возбуждения и для проведения успокаивающих лечебных процедур его госпитализировали в реанимационное отделение. Однако пациент сопротивлялся оказанию медицинской помощи и применил физическую силу к медицинскому персоналу.

Накануне в Талгарской центральной районной больнице жестоко избили врача-реаниматолога и медицинского работника. Родные скончавшегося пациента напали на врача и медбрата реанимационного отделения Талгарской центральной районной больницы. У пострадавших медиков диагностировали множественные переломы и ушибы: их состояние оценивается как тяжелое. Подозреваемых задержали и водворили в изолятор.



Кадровые перестановки



Булат Дембаев больше не заместитель генерального прокурора. Документ об его освобождении от должности подписал президент Касым-Жомарт Токаев, сегодня, 22 сентября. Дембаев был назначен заместителем генерального прокурора РК в апреле 2019 года.

Также сегодня назначен заведующий отделом государственного контроля Администрации президента. Им стал Бахытжан Сапиев.

В Актюбинской области приказом главы министерства начальником регионального ДЧС назначен Нургали Жунусов. Зампредседателя Комитета противопожарной службы МЧС РК полковник Маргулан Аманбаев уже представил нового руководителя личному составу ДЧС.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области новым начальником стал Ерик Сарыбаев,



Изменены пороговые баллы на ЕНТ-2024



Национальный центр тестирования выступил с обращением к абитуриентам, которые будут сдавать ЕНТ в 2024 году. Пороговый балл снижен до трех баллов по предметам "Математическая грамотность" и "Грамотность чтения". Ранее по этим предметам требовалось набрать не менее 5 баллов.

Токаев поддержал решение США о безъядерном статусе ЦА и запланировал визит в Германию



Сегодня стало известно, что Касым-Жомарт Токаев отметил важность решения, которое приняли власти США. Соединенные Штаты ратифицировали Протокол о негативных гарантиях к Договору о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии (ЦАЗСЯО). Ранее этот протокол ратифицировали КНР, Россия, Франция и Великобритания.

Кроме того, стало известно, что Касым-Жомарт Токаев совершит официальный визит в Германию 28-29 сентября. Лидер Казахстана планирует принять участие во встрече глав государств Центральной Азии и Германии. Кроме того, программа визита предусматривает выступление президента на международном форуме Berlin Global Dialogue и серию встреч с представителями делового сообщества Германии

Коррупционные нарушения в акимате Шымкента



Нескольких чиновников акимата Шымкента, занимающих руководящие должности, привлекли к административной ответственности за непринятие мер по противодействию коррупции. К ответственности привлекли руководителей Управления энергетики и развития инфраструктуры, Управления физической культуры и спорта, а также бывшего руководителя Управления культуры, развития языков и архивов.

Чиновников уличили в том, что они принимали на работу соискателей, не представивших декларации об активах и обязательствах.

Также в Шымкенте поставили точку в делах чиновников городского Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений. Замруководителя и начальника отдела подозревали в коррупции, но суд приговорил их к многомиллионному штрафу вместо тюремного срока.

Генеральная прокуратура РК завершила расследование хищение 33 млрд тенге



Расследование проводилось по фактам хищения денежных средств, размещенных в АО "Эксимбанк Казахстан", по статье 189 ("Присвоение или растрата вверенного чужого имущества") УК РК.

Расследованием установлены признаки хищения более 33 млрд тенге (около 100 млн долларов по курсу на момент хищения) путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов физическим и юридическим лицам, подконтрольным бывшему акционеру банка Амирханову Е.А. В связи с этим дело в отношении Амирханова выделено в отдельное производство.

Интернет-казино в Актюбинской области

Сотрудники Департамента Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Актюбинской области зарегистрировали досудебное расследование в отношении трех лиц, которые организовали незаконный игорный бизнес в режиме онлайн. Предварительная сумма оборота от незаконной деятельности составила 490 млн тенге, количество игроков – более 800 человек.

Сибирскую язву в селе Абайской области так и не нашли

Подозрение на сибирскую язву у жителя села в Абайской области, где ранее ввели режим ЧС, по результатам анализов не подтвердилось. По четырем тестам на заболевание, которые сдал пациент, все результаты оказались отрицательными. Больной сейчас продолжает получать лечение, его состояние улучшается.

В мире

Снимки со спутников свидетельствуют о том, что мощнейшие ядерные державы – США, Россия и Китай – могут готовиться к новым испытаниям атомных бомб. Снимки со спутников, дают понять, что три эти страны активно модернизируют атомные полигоны. Они расположены в Синцзянь-Уйгурском автономном округе (Китай), пустыне в штате Невада (США) и на архипелаге Новая Земля (Россия). Снимки со спутников показывают, что места испытаний атомных бомб активно расширяют и обновляют, к ним прокладывают новые дороги, вырос автомобильный трафик.

Протестующие в Ереване полностью перекрыли автомобильное движение на площади Республики в центре города. Протестующие блокируют ведущие к ней улицы с помощью лавочек, электросамокатов и даже автомобилей. Протесты в Ереване не утихают со вторника, когда Азербайджан начал военную операцию в Карабахе. Протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который признал Карабах частью Азербайджана.

Самый могущественный главарь банды на Гаити призвал к восстанию для свержения премьер-министра страны. Джимми Шеризье, офицер полиции, ставший главарем банды, выступил с призывом к оружию, когда появились сообщения о том, что США готовятся обратиться в Совет Безопасности ООН с просьбой одобрить интервенцию под руководством Кении, призванную решить обострившийся кризис безопасности в карибской стране.



Американский президент Джо Байден попал в очередную неловкую ситуацию. 80-летний президент США выступил на Манхэттене с 20-минутной речью в рамках предвыборного приема. Это не привлекло бы большого общественного внимания, если бы Джо Байден не повторил одну и ту же историю дважды. Джо Байден рассказал о беспорядках в Шарлоттсвилле и о том как он решил баллотироваться на второй срок практически слово в слово два раза подряд.



Спорт

На четыре строчки поднялась сборная Казахстана по футболу согласно обновленному рейтингу Международной федерации футбольных ассоциаций. Обновленная таблица лучших сборных мира появилась 21 сентября. В рейтинге казахстанские футболисты поднялись на четыре строчки, передает Казахстанская федерация футбола. Таким образом, футболисты Казахстана поднялись со 104 на сотое место в рейтинге и вошли в топ-100 сборных мира. На счету казахстанских спортсменов 1206.94 очка.

На чемпионате мира в Белграде завершились соревнования в женской борьбе. Айсулу Тыныбекова одержала убедительную победу в весовой категории до 62 кг. Благодаря этой победе сборная Кыргызстана установила сразу несколько достижений: получила трехкратного чемпиона мира и подняла новую планку результатов: победа на четвертом чемпионате мира подряд.

В ночь на 22 сентября в Загребе (Хорватия) прошел матч первого тура группового этапа Лиги конференций, где встретились казахстанские футболисты "Астаны" и хозяева поля из "Динамо". К окончанию матча команды подошли со счетом 5:1 в пользу гостей поля.

